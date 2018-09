Nghệ An điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự chủ chốt

Cụ thể, tại Huyện ủy Đô Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông đã trao Quyết định số 2311-QĐ/TU ngày 11/9/2018 của Tỉnh ủy Nghệ An, luân chuyển, ông Phùng Thành Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Đô Lương nhiệm kỳ 2015 – 2020.



Tại Thị ủy Hoàng Mai, lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An đã trao Quyết định số 2312-QĐ/TU ngày 11/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An điều động và chỉ định ông Đàm Hữu Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hoàng Mai, Nghệ An.

Cũng tại huyện Thanh Chương, lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An đã trao Quyết định số 2313 – QĐ/TU, ngày 11/9/2018 của BTV Tỉnh ủy về việc luân chuyển và chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Chương, nhiệm kỳ 2015- 2020 đối với ông Nguyễn Văn Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An.

Tiếp đó, HĐND huyện Thanh Chương đã tổ chức kỳ họp bất thường để bầu ông Nguyễn Văn Chiến vào chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, nhiệm kỳ 2016- 2021. Đồng thời, HĐND huyện Thanh Chương cũng thực hiện các quy trình bầu cử và trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chiến vào chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, Nghệ An.