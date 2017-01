Nghệ An: Thưởng Tết giảm, có doanh nghiệp nợ lương tiền tỷ

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nghệ An vừa công bố kết quả khảo sát tiền thưởng Tết Đinh Dậu 2017. Theo đó, khảo sát được thực hiện ở 24/24 doanh nghiệp có 100% vốn Nhà nước, 15/46 doanh nghiệp có cổ phần có góp vốn Nhà nước, 18/9.100 doanh nghiệp dân doanh và 11/30 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Mức thưởng Tết cao nhất thuộc về các doanh nghiệp FDI. Đứng đầu là Công ty TNHH Mía đường Nghệ An với 63 triệu đồng. Doanh nghiệp này cũng là đơn vị có mức thưởng cao nhất trong vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, năm nay mức thưởng thấp hơn so với Tết năm ngoái (63 triệu đồng so với 80 triệu đồng).

Công ty TNHH một thành viên Tân An Khánh có mức thưởng Tết Đinh Dậu 2017 cao nhất khối doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước với số tiền 40 triệu đồng. Ảnh: Phạm Hòa.

Tiếp đến là khối doanh nghiệp cổ phần có vốn góp Nhà nước với mức thưởng cao nhất là 50 triệu đồng, thuộc về Công ty Xăng dầu Nghệ An.

Khối doanh nghiệp có 100% vốn Nhà nước với mức thưởng Tết cao nhất là 40 triệu đồng, thuộc về Công ty TNHH một thành viên Tân Khánh An.

Công ty CP 496 có mức thưởng Tết cao nhất 15 triệu đồng, dẫn đầu các doanh nghiệp dân doanh được khảo sát.

Có khá nhiều công ty có mức thưởng Tết Đinh Dậu 2017 mang tính tượng trưng với con số dao động 200.000-250.000 đồng/lao động.

Bên cạnh đó, còn doanh nghiệp nợ lương người lao động với số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Đơn cử như Công ty cổ phần 482 nợ lương 310 lao động hơn 8,3 tỷ đồng hoặc Công ty cổ phần 496 nợ lương của 152 người hơn 1,1 tỷ đồng. Đáng chú ý, Công ty 496 cũng là đơn vị dẫn đầu mức thưởng Tết khối doanh nghiệp dân doanh.

Theo Phạm Hòa

Zing News