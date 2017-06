Nghề “hot” cùng ngân hàng

Dễ vay và dễ kiếm tiền Các khoản vay muốn thành công phải đến từ nhu cầu thực của khách hàng và chương trình cho vay ưu đãi, mang lại lợi ích thực sự cho khách hàng. Và như vậy thì thật quá dễ để có thêm thu nhập từ việc giới thiệu người thân, bạn bè có khoản vay thành công tại OCB.

Các gói ưu đãi như “Vay nhanh – Giá rẻ” với lãi suất chỉ từ 5.99%/năm và thời gian ra quyết định vay chỉ trong 2h là công cụ tốt cho cộng tác viên dễ dàng giới thiệu khoản vay thành công. Điểm lợi thế cho người tham gia nữa là các gói vay ưu đãi áp dụng cho cả vay mua nhà, vay mua xe cho khách hàng trong cả nước và bạn chỉ cần là người kết nối cho những nhu cầu gặp nhau.

Ngay khi giới thiệu khoản vay thành công, các bạn công tác viên sẽ được OCB chi trả hoa hồng lên đến 0.75% giá trị khoản vay. Càng nhiều khoản vay thành công thì cơ hội gia tăng thu nhập càng cao. Theo đó, chương trình sẽ giúp người tham gia có khoản thu nhập khá từ công việc đơn giản và rất “hợp thời” này.

Tự do và chủ động Với các bạn trẻ thích tự do thì “Giới thiệu ngay – liền tay tiền thưởng” là chương trình rất phù hợp cho sự tự do, năng động và chủ động làm việc mọi lúc, mọi nơi theo sở thích của mình.

Đặc biệt, kết hợp với các công việc hiện tại một cách dễ dàng giúp cho các Cộng tác viên có thể gia tăng thu nhập và hỗ trợ khách hàng của mình một cách tốt nhất: “Mình hiện tại là nhân viên môi giới bất động sản, hằng ngày có cơ hội tiếp xúc với nhiều khách hàng có nhu cầu, mình giới thiệu ngay các gói vay, chương trình ưu đãi của OCB, không chỉ tư vấn cho khách hàng tốt hơn, mà còn có cơ hội kiếm thêm thu nhập với mức hoa hồng lên đến 0,75% số tiền giải ngân khi giới thiệu khách hàng có nhu cầu vay mua nhà hoặc ô tô. Mình bị thu hút hoàn toàn vì mức hoa hồng quá hấp dẫn, thủ tục lại đơn giản, thời gian giải ngân cho khách hàng lại cực nhanh. Khách hàng của mình rất hài lòng với các dịch vụ “siêu tốc”và “giá rẻ” của OCB. Chỉ hơn 1 tháng mà thu nhập của mình đã tăng hơn nhiều", anh Lê Tiến Phát, nhân viên kinh doanh bất động sản chia sẻ.

OCB cũng đang có hệ thống mạng lưới giao dịch rộng khắp cả nước để đảm bảo cho các ứng viên đăng kí tham gia và giới thiệu khách hàng giao dịch. Để tham gia chương trình, bạn có thể gọi ngay đến tổng đài tư vấn miễn phí 24/7: 1800 6678 hoặc truy cập website: http://www.ocb.com.vn.

Ngân hàng Phương Đông (OCB) được thành lập từ ngày 10/06/1996. Qua hơn 20 năm hoạt động và phát triển, OCB đã khẳng định được vị thế, uy tín trên thị trường tài chính. được công nhận “Thương hiệu mạnh Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST500); Top 50 Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng; Ngân hàng duy nhất nhận giải thưởng “Thương hiệu xuất sắc - Excellent Brand” liên tục qua các năm 2014, 2015. Mới đây,OCB được một trong 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm nổi tiếng nhất thế giới công bố mức xếp hạng cao chỉ sau mức xếp hạng cho chính phủ VN… OCB đang trong quá trình thực thi chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020 đưa OCB trở thành một trong Top Ngân hàng tốt nhất Việt Nam.

A.D

Theo Trí thức trẻ