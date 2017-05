Nghệ thuật từ những đôi giày biết thở - GEOX

Công nghệ song hành cùng con người và mội trường

Nhắc GEOX là nhắc hãng thời trang đến từ Ý với công nghệ độc quyền “Giày biết thở” – màng thở độc đáo bên trong lòng giày giúp thông thoát với môi trường nắng nóng, nhiều độ ẩm.

GEOX vẫn tìm tòi, nghiên cứu những công nghệ mới nhất, áp dụng vào ngành công nghiệp sản xuất giày đỉnh cao của mình. Xuân–Hè 2017, GEOX giới thiệu đến dòng sản phẩm mới NEW:DO™–sản phẩm thân thiện với môi trường nhưng vẫn có giá trị và an toàn cho người sử dụng. Đặc biệt hơn,đôi GEOX NEW:DO™ đã được cấp chứng nhận từ Tổ chức Da thuộc I.CE.C (Institute of Quality Certification of the Leather Sector).

Nguồn nguyên liệu da sử dụng cho những đôi “Giày biết thở” GEOX được xử lý thuộc theo phương pháp không sử dụng bất kỳ thành phần kim loại nào trong quá trình sản xuất. Ứng dụng phương pháp khâu phức tạp Strobel nhưng chuẩn xác và hạn chế nguyên liệu thừa. Các nguyên liệu được chọn từ các nhà cung ứng gần khu vực sản xuất để dây chuyền vận hành ngắn gọn, không tác động đến môi trường xung quanh. Phần đế ngoài sử dụng thuần 100% cao su thiên nhiên có thể tái sinh và tái sử dụng, rất thân thiện với môi trường.

Phong cách cho doanh nhân Việt

Ngoài dòng GEOX NEW:DO™ thân thiện với môi trường, dòng GEOX ANTWAN cũng không hề kém cạnh trong đợi “ra quân” này. GEOX ANTWAN là một tuyệt tác trong công nghệ đế giày da, kết hợp giữa phong cách cổ điển của Ý và công nghệ hiện đại. Phù hợp với những bộ suit sang trọng trong những chuyến công tác dài này, hay trong những cuộc họp quan trọng, một đôi oxford là điều không thể thiếu với các quý ông sành điệu.

Website: http://giaybiettho.com/.

GEOX Việt Nam - Hotline: 0903314863.

A.D

Theo Trí thức trẻ