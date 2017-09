Nghi can cướp ngân hàng: Từng tổ chức khủng bố, tống tiền cán bộ

Công an tỉnh Đồng Nai đang truy bắt Phạm Mạnh Hùng (28 tuổi, trú xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc) - nghi can dùng súng, mìn giả gây ra vụ cướp ngân hàng HD Bank Gia Ray, đóng trên đường Trần Phú, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc táo tợn vào trưa 1/9.

Cơ quan CSĐT cũng đã tạm giữ Phạm Văn Lâm (32 tuổi, anh trai Hùng) để điều tra về hành vi "Không tố giác tội phạm".

Phạm Mạnh Hùng lúc cướp ngân hàng HD Bank Gia Ray

Công an xác định Lâm mượn xe máy của bạn rồi đưa cho em trai đi lại. Hùng đã dùng xe máy làm phương tiện gây ra vụ cướp ngân hàng.

Khám xét nơi ở của Phạm Mạnh Hùng, cảnh sát đã thu giữ thu giữ 7 quả mìn tự tạo, có kết cấu giống với trái mìn giả mà nghi can dùng để cướp ngân hàng HD Bank Gia Ray.

Một cán bộ điều tra cho biết, 6 năm trước, nghi can Phạm Mạnh Hùng và anh trai Phạm Văn Lâm từng bị phạt tù vì lập ra tổ chức khủng bố và sử dụng mìn tự tạo để tống tiền một quan chức ở tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin có được, năm 2009, Phạm Văn Lâm khi ấy đang là sinh viên một trường đại học ở Lâm Đồng, đã bỏ học, lập ra tổ chức khủng bố có tên AE (anh em) và lôi kéo em trai Phạm Mạnh Hùng tham gia.

2 anh em Hùng sau đó lên mạng kêu gọi mọi người tham gia tổ chức khủng bố này nhưng không có ai gia nhập.

Nhóm này quyết định thực hiện 1 số vụ nổ nhằm vào gia đình một số cán bộ nhà nước, các điểm kinh doanh karaoke, vừa để tạo sự thu hút, vừa tống tiền làm nguồn kinh phí cho tổ chức khủng bố AE hoạt động.

Tháng 4/2010, hai anh em Lâm, Hùng đã chế tạo được 13 quả mìn tự tạo và chọn mục tiêu là gia đình ông Đ.V.C - nguyên Bí thư Đảng ủy khối Dân chính đảng tỉnh Bình Dương ở thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên (nay là phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên), tỉnh Bình Dương.

Rạng sáng 18/4/2010, một vụ nổ lớn xảy ra ở nhà để xe của ông C. do anh em Lâm Hùng đặt mìn tự tạo gây ra.

Tại hiện trường có một phong bì, bên trong là 4 tờ giấy A4 giới thiệu về tổ chức AE và kèm theo yêu cầu trong 2 ngày, ông C. phải chuyển số tiền 175 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng.

Nghi can cướp ngân hàng điều khiển xe bỏ trốn

Lâm và Hùng còn đặt 1 quả mìn tự chế ở xe ô tô của ông C. Nhiều ngày không thấy ông C. chuyển tiền, Lâm đã kích nổ trái mìn này nhưng may mắn cảnh sát đã phát hiện, vô hiệu hóa từ trước đó.

1 tháng sau, khi Hùng và Lâm có ý định cho nổ các điểm kinh doanh karaoke nhân dịp nghỉ lễ thì bị công an bắt giữ.

Khám xét nơi ở của Hùng, công an thu giữ 6 quả mìn tự tạo, 4 bình nước hóa chất, 4 lọ thủy tinh, 6 bình bột hóa chất, 3 ống nhòm, 4 bản đồ…được xác định là những nguyên vật liệu dùng để chế mìn.

Giữa tháng 5/2010, Phạm Văn Lâm cùng Phạm Mạnh Hùng bị VKSND tỉnh Bình Dương truy tố về hành vi "Khủng bố" theo Điều 230a BLHS và tội "Chế tạo, tàng trữ trái phép vật liệu nổ" theo Điều 232 BLHS.

Phạm Văn Lâm sau đó lĩnh án 6 năm tù về hành vi khủng bố, 18 tháng tù về hành vi chế tạo, tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Tổng cộng hình phạt là 7 năm 6 tháng tù giam.

Phạm Mạnh Hùng 5 năm tù giam về hành vi khủng bố; 12 tháng tù về hành vi chế tạo, tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Tổng cộng hình phạt là 6 năm tù giam.