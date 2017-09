Nghỉ hưu sớm ở tuổi 43, triệu phú Mỹ chia sẻ 5 bí quyết chi tiêu và tiết kiệm mà ai cũng có thể thực hiện được

*** Bài viết dưới đây được đăng tải trên tạp chí tài chính Budgets Are Sexy của một tác giả giấu tên có biệt danh là Mr. 1500. Ông đạt được tự do về tài chính ở tuổi 43 với khối tài sản 1,8 triệu USD và là nhà sáng lập blog tài chính 1500Days.com.

Cuộc sống khi nghỉ hưu khá thú vị. Tôi hài lòng với khối tài sản ròng 1,9 triệu USD đủ cho một cuộc sống thoải mái theo cách của mình. Thay vì phải trả lời ông chủ mỗi sáng như trước đây, tôi được thức dậy và làm những gì mình muốn.

Có ngày tôi lái xe 40 dặm lên núi. Vài ngày khác, tôi ngồi hàng giờ trong thư viện. Tiền thực sự là một người hỗ trợ tuyệt vời. Đôi khi tiền còn tạo điều kiện cho tôi thực hiện những khoản mua bán mà trước đây luôn là vấn đề lớn, chẳng hạn như chiếc xe hơi đắt tiền hay những con diều bay khổng lồ…

Nhưng có lẽ tôi đang lạc đề. Điều mà tôi muốn nhấn mạnh với các bạn ở đây là: Đừng bao giờ ngừng học hỏi. Khi gặp bế tắc trong bất cứ chuyện gì, việc bạn cần làm là chiến đầu với nó một cách thông minh.

Tôi đã có đủ tiền để không cần phải lo lắng về nó, nhưng tôi không bao giờ ngừng học hỏi. Tôi luôn khám phá những điều mới mẻ về tiền bạc hàng tuần để rút ra những bài học giúp mình tiết kiệm hoặc đầu tư khôn ngoan hơn.

Dưới đây là 5 bí quyết chi tiêu và tiết kiệm tiền bạc mà tôi nghĩ chúng sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn, đặc biệt nếu bạn có ý định nghỉ hưu sớm như tôi.

1. Ghi chép mọi giao dịch

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không bao giờ từ bỏ thói quen theo dõi chi tiêu của mình. 2 năm trước tôi bắt đầu ghi chép lại từng đồng đô la vào và ra khỏi ví. Và kết quả khiến tôi rất sốc khi mình đang chi tiêu một cách bừa bãi.

Việc thiết lập một bảng chi tiêu đã giúp tôi thay đổi mạnh mẽ. Và bạn có thể sử dụng các công cụ tự động hóa để làm việc này nhanh hơn.

2. Dùng bảng tính theo dõi chi tiêu

Tôi tạo ra một bảng tính trên Google Drive để ghi chép mọi chi tiêu mà mình thực hiện. Dưới đây là bảng tính từ tháng 4 – thời điểm tôi “ném” rất nhiều tiền vào đồ lót và du lịch. Nếu bạn không thích những rắc rối của bảng tính thủ công, bạn cũng có thể sử dụng các phần mềm như Mint hoặc Personal Capital để theo dõi dòng tiền của mình.

3. Tận dụng thẻ tín dụng

Thẻ tín dụng có thể là một con dao hai lưỡi. Nếu bạn sử dụng chúng cẩn thận và trách nhiệm, chúng sẽ mang lại những lợi ích tuyệt vời. Ngược lại, nếu bạn bất cẩn, mọi thứ sẽ sụp đổ. Rất nhiều người hỏi tôi rằng: Họ nên hi sinh những gì khi tiết kiệm để đạt tự do về tài chính? Có nên từ bỏ những kỳ du lịch hay không? Tôi nghĩ bạn không phải hi sinh bất cứ thứ gì cả.

Khi còn tiết kiệm để nghỉ hưu, tôi vẫn đặt vé cùng gia đình 4 người đi nghỉ ở Bờ Đông của đảo Kauai. Chúng tôi thức dậy vào bình minh buổi sáng để ngắm mặt trời mọc và vui đùa lướt sóng. Chúng tôi đi bộ và lặn vào buổi chiều. Ban đêm, chúng tôi ngồi ăn tối bên hiên nhà và lắng nghe tiếng sóng vỗ…

Tất cả đều nhờ việc tận dụng ưu đãi thẻ tín dụng. Tôi đã đặt được vé máy bay cho 4 người với giá chưa tới 200$ nhờ tích điểm thẻ tín dụng. Tất nhiên, trước khi bạn thực hiện điều này, bạn luôn phải nhắc nhở bản thân rằng: Hãy sử dụng thẻ tín dụng khôn ngoan và có trách nhiệm, đừng bao giờ mang nợ. Đừng để thẻ tín dụng hủy hoại cân bằng tài chính của bạn, hãy để chúng đưa bạn đến Hawaii.

4. Đừng bao giờ mua hàng theo giá trị “hiện tại”

Không có điều gì khiến tôi phát điên hơn việc nghe ai đó nói rằng: Chiếc xe hơi mới của tôi chỉ tốn có 25.000 USD. Thực tế, giá trị của chiếc xe không phải chỉ 25.000 USD. Bạn cần phải duy trì, bảo dưỡng, mua bảo hiểm và rất nhiều chi phí khác mỗi năm.

Tiền đầu tư vào các thị trường thông thường mất khoảng 10 năm để tăng gấp đôi. Trừ khi bạn sắp qua đời, nếu không thì những khoản mua bán lớn có thể khiến bạn tốn hàng ngàn USD khác trong dài hạn. Vì thế hãy lưu ý đến những tác động dài hạn của những khoản mua bán lớn.

5. Học về máy tính

Đây là lời khuyên từ bà ngoại tôi từ 3 thập kỷ trước. Bà đã sớm nhận ra máy tính sẽ đóng vai trò chi phối trong tương lai và nói với tôi mỗi lần tôi gặp bà rằng: Hãy học về máy tính! Cho đến nay, đó là lời khuyên tốt nhất tôi từng nhận được.

Tôi quyết định bỏ dở trường dược để tham gia một khóa học cấp tốc về máy vi tính. Và 30 tuần sau, tôi có một công việc trong mơ mà không bao giờ phải hối tiếc.