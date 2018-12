Nghỉ lễ dài ngày, tour nước ngoài giảm giá để 'kích cầu'

Tết Dương lịch cũng là dịp nhiều người chọn tour đi du lịch nước ngoài. Năm nay, các tuyến châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Dubai... vẫn là những tour hút khách. Vài năm trở lại đây, du khách Việt đã có thói quen đặt tour sớm, đặc biệt là các dịp lễ, tết. Đứng đầu danh sách các tour đang bán tốt nhất là tuyến Đông Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan 4-5 ngày.

Các điểm đến Đông Nam Á vào dịp cuối năm không thể thiếu các lễ hội hoành tráng như New year countdown, lễ hội Ánh sáng, lễ hội Pháo hoa, mua sắm… ở Singapore, Malaysia hay Thái Lan.

Đặc biệt đón lễ Giáng sinh và năm mới ở một đất nước có hơn 90% dân số theo đạo Kitô như Philippines cũng là một lựa chọn khá mới mẻ, độc đáo dành cho du khách Việt với tour Philippines - Davao - Tagaytay (5N4Đ).

Nhiều tour giá rẻ cho dịp nghỉ lễ Giáng sinh và Tết dương lịch 2019

Ngoài ra, ý tưởng đón năm mới trên du thuyền cũng là một lựa chọn tuyệt vời cho những du khách yêu đại dương, với hải trình Singapore - Malaysia - Thái Lan.

Theo bà Trần Thị Bảo Thu, đại diện công ty Fiditour, giá tour mùa Giáng sinh, tết Dương lịch năm nay nhìn chung không tăng so với cùng kỳ, một số tuyến có giá giảm từ 5-10% so với năm trước như Đài Loan, Malaysia-Singapore, Hà Nội, Đà Nẵng…

"Khách hàng nên lên kế hoạch cho kỳ nghỉ từ sớm, liên hệ với các công ty du lịch có uy tín trên thị trường để đăng ký. Khi đăng ký sớm thì khách hàng sẽ lựa chọn được tuyến tour phù hợp, nhận được các chương trình tặng quà, giảm giá, ưu đãi...”, bà Thu chia sẻ.

Tuy chưa có phản hồi của du khách về việc hủy các tour châu Âu đã đăng ký nhưng trước tình hình an ninh căng thẳng ở Pháp và khu vực châu Âu nói chung, các hãng lữ hành cũng lưu ý du khách cần thực hiện một số biện pháp để hạn chế rủi ro như: cập nhật thông tin về tình hình chính trị, xã hội và an ninh ở điểm đến; tuân thủ những cảnh báo, khuyến cáo về du lịch; tích cực phối hợp với đơn vị an ninh tại các chốt chặn kiểm tra ở điểm tham quan; duy trì liên lạc với Đại sứ quán, Lãnh sự quán ở nước sở tại để biết thông tin và có biện pháp xử lý tốt nhất, nhằm đảm bảo an toàn cho chuyến đi.

Với kỳ nghỉ Tết Dương lịch đến 4 ngày, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để du khách lên kế hoạch sớm cho chuyến du Xuân đầu năm đầy ý nghĩa, TST tourist giới thiệu một số đường tour Tết tiêu biểu để du khách có thêm nhiều sự lựa chọn. Giá tour Đài Bắc – Đài Trung – A Lý Sơn (4 ngày), khởi hành 30/12, khách sạn 3 sao, giá chỉ từ 11,98 triệu đồng. Tour Gangwon – Seoul – Lotte World (6 ngày) khởi hành 29/12, khách sạn 4 – 5 sao, giá chỉ từ 22,98 triệu đồng. Tour Thụy Sĩ: Zurich – Titisee – Bern – Geneva – Lausanne – Interlaken – Titlis – Lucerne (8 ngày), khởi hành 27/12, giá từ 56,88 triệu đồng. Đại diện Cty TST tourist cho biết, khách đăng ký sớm sẽ nhận được nhiều ưu đãi về giá như trên.

Theo đại diện Công ty Du lịch Vietravel Hà Nội, từ giữa tháng 10, đã có khoảng 20-30% lượng khách hỏi tour mỗi ngày, họ quan tâm đến lịch khởi hành vào dịp Tết Dương lịch, Âm lịch. Các chương trình du lịch Tết của công ty này cũng rất đa dạng, với hơn 40 hành trình du lịch trong và ngoài nước.

Nhiều công ty lữ hành khẳng định, song song với mục tiêu kinh doanh thì chất lượng vẫn được chọn làm lợi thế cạnh tranh bền vững. Việc ưu đãi giảm giá cho du khách xuất phát từ việc các doanh nghiệp đã có những liên hệ với các đơn vị cung cấp dịch vụ, từ cơ sở lưu trú, ăn uống đến vận chuyển cũng như các điểm đến từ sớm. Do vậy, giá cả không ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ chuyến đi.

Nhiều khách hàng có kinh nghiệm du lịch đã lên kế hoạch và đăng ký sớm để có nhiều sự lựa chọn, vừa tránh được tình trạng hết chỗ, tăng giá dịp lễ, tết. Dự kiến, tỉ lệ khách đi tour du lịch Tết 2019 sẽ tăng ít nhất 30% so với cùng kỳ.