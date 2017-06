“Nghị viện treo” là gì mà khiến nhà đầu tư phải lo lắng?

Theo một cuộc thăm dò của hãng tin BBC, nước Anh đang chuẩn bị đối mặt với một “Nghị viện treo” lần thứ năm trong lịch sử chính trị của mình, vì Đảng Bảo thủ cánh hữu đang nắm quyền điều hành có thể không giành được đa số ghế trong cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra.

Thủ tướng Anh Theresa May và Đảng Bảo thủ đang giữ quyền điều hành đất nước của mình trước đây được xem là những người được yêu thích nhất và có thể giành được nhiều số ghế hơn so với những đảng khác gộp lại trong cuộc bầu cử vào ngày thứ Năm. Tuy nhiên, đảng của bà May hiện trông có vẻ sẽ không chiếm đủ đa số ghế trong Nghị viện. Vì chuyện này nên Westminster đang được chuẩn bị cho một cuộc bế tắc chính trị, trong đó các đảng lớn được mong đợi sẽ có những kế hoạch khẩn cấp để bước vào phố Downing như là một phần của một chính phủ liên minh.

Nghị viện treo là gì?

“Nghị viện treo” xảy ra khi không đảng phái chính trị nào có thể bảo đảm giành được đa số ghế tại Nghị viện. Ở Anh, một đảng phải bảo đảm giành được ít nhất 326 ghế trong tổng số 650 ghế ở Hạ viện để tạo nên cái gọi là “tỉ lệ đa số” trong Nghị viện. Trong thực tế, ngưỡng chiến thắng là 323 vì các nhà làm luật đến từ đảng Bắc Ireland Sinn Fein không tham gia Nghị viện.

Nước Anh đã trải qua cảnh “Nghị viện treo” 4 lần, mà gần nhất là vào năm 2010, khi Đảng Bảo thủ phải liên minh với Đảng Dân chủ Tự do trung tả. Vào tháng 5 năm 2010, nước Anh đã phải mất 5 ngày mới có được chính phủ liên minh đó sau nhiều đàm phán giữa các đảng phái với nhau.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Tất cả các đảng phái đã nhấn mạnh rằng họ không “mặn mà” gì với việc hình thành một liên minh. Tuy nhiên, giả sử rằng cuộc thăm dò trên của BBC là chính xác thì việc nhiều đảng phái kết hợp với nhau để tạo thành số đông trong Nghị viện sẽ là cách chính thức và ổn định nhất cho nước Anh được điều hành và lãnh đạo.

Trong thời gian trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, Đảng Lao động cánh tả và Đảng Quốc gia Scotland (SNP) được “đồn” là sẽ xem xét đến một “liên minh tiến bộ”. Mặc dù cả hai đảng này chính thức chấm dứt một thỏa thuận liên minh trước cuộc bầu cử, nhưng lãnh đạo của SNP là Nicola Sturgeon đã thú nhận rằng bà sẽ sẵn lòng ủng hộ một chính phủ mà trong đó Đảng Lao động chỉ chiếm thiểu số, trong trường hợp bế tắc chính trị xảy ra.

Trước đây, Đảng Bảo thủ từng mô tả triển vọng liên minh Đảng Lao động – SNP là “một liên minh của sự hỗn loạn”.

Tại sao một số nhà đầu tư tỏ ra lo lắng về một “Nghị viện treo”?

Một “Nghị viện treo” thường khiến cho việc thông qua các đạo luật trở thành một quá trình khó khăn cho đảng cầm quyền. Điều này là vì, theo lý thuyết, tất cả những đảng khác ở Hạ viện có thể họp lại để bác bỏ những dự luật của chính phủ.

Nhà đầu tư đặc biệt sợ một “Nghị viện treo” trước cuộc bầu cử này vì nước Anh chỉ còn cách các cuộc đàm phán chính thức cho tiến trình Brexit trong vòng chưa đầy 2 tuần nữa.

Thanh Hải

Theo Trí thức trẻ/CNBC