Nghiên cứu mới cho thấy nghiện internet tương đương với nghiện heroin

Một nghiên cứu mới đây được đăng trên tạp chí PLOS ONE cho thấy những người có tiền sử truy cập mạng rất nhiều lần trong ngày mắc một chứng bệnh bao gồm tăng nhịp tim, huyết áp và cảm giác lo lắng. Những triệu chứng đó thường kết thúc khi người đó không sử dụng internet và lại phát tác khi sử dụng trở lại.

Đây là thí nghiệm được kiểm soát đầu tiên nhằm tìm ra mối liên hệ chặt chẽ giữa việc sử dụng internet và những thay đổi sinh lý trong cơ thể con người, mặc dù trước đó cũng có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng người dùng internet có thể cảm thấy cô đơn và bị trầm cảm.

Báo cáo ghi nhận các triệu chứng này tương đương với các triệu chứng mà người cai nghiện chất an thần như rượu, cần sa và heroin phải trải qua.

Nghiên cứu được thực hiện với những người ở độ tuổi từ 18 - 33 và dành trung bình 5 giờ mỗi ngày để lên mạng internet bao gồm tất cả các loại trang web từ mạng xã hội, mua sắm, tin tức đến các trang web hẹn hò, tình dục.

Kết quả thống kê cho thấy, mạng xã hội chiếm đến 92% tổng thời gian sử dụng internet của những người tham gia nghiên cứu. Các trang web mua sắm cũng chiếm tỷ lệ cao tương đối 90%. Các trang tin tức chiếm 69% và các trang hẹn hò, tình dục chiếm 56%.

Sau đó những người tham gia được hỏi liệu họ có cho rằng bản thân đã sử dụng internet quá nhiều hay không. Chỉ có 4/10 người nói rằng họ đã từng tự hỏi như vậy. Những người này đều sử dụng internet trung bình 7-9 giờ mỗi ngày.

Nhóm người tham gia thí nghiệm nói rằng họ cảm thấy không ổn khi không vào mạng. Tuy nhiên kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy nhịp tim và huyết áp của họ tăng trung bình 3-4% khi sử dụng mạng, một số trường hợp tăng gấp đôi và đi kèm là cảm giác lo lắng tăng cao hơn.

Mặc dù sự gia tăng này không đủ để đe dọa đến tính mạng, vấn đề ở đây là việc sử dụng internet có thể gây nghiện, một chuyên gia về chất ma túy nói. Thực tế, "nó phản ánh những đặc điểm của người nghiện rượu hoặc ma túy.

Người thường xuyên vào mạng có thể trải qua những triệu chứng cai nghiện khi họ buộc phải thoát khỏi mạng", Jamison Monroe, sáng lập viên kiêm giám đốc điều hành của Newport Academy - trung tâm cai nghiện ma túy và phục hồi tâm thần cho biết. "Khi có thể truy cập mạng và đăng nhập vào mạng xã hội trở lại, họ cảm thấy cao hứng - một sự thay đổi tâm trạng đáng chú ý và cảm giác thoải mái của họ được phục hồi".

Theo bác sỹ tâm lý học Elizabeth Lombardo - tác giả của cuốn Better Better, nghiện internet có thể làm tổn hại đến các mối quan hệ của người mắc phải, khiến họ bỏ lỡ thời gian với bạn bè và gia đình. Internet làm tổn thương lòng tự trọng của những người nghiện nó khi họ bị so sánh với người khác trên mạng xã hội. Những vấn đề khác bao gồm trầm cảm, cáu kỉnh, thay đổi tâm trạng và hoảng loạn.

Ông Monroe cũng cho biết hiện nay số người nghiện internet đã gia tăng đáng kể bởi khả năng truy cập internet đang ngày càng tăng lên đáng kể. Không chỉ ở các thành phố, mạng internet đã phủ sóng đến cả những vùng xa xôi, thu nhập thấp.

Anh Sa

Theo Trí thức trẻ/Market Watch