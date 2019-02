Nghiên cứu về 600 triệu phú: Nhìn cách giới siêu giàu dành thời gian cho việc thường ngày mới hiểu tại sao chúng ta không giàu như họ

Theo nghiên cứu được thực hiện bởi Sarah Stanley Fallaw, Giám đốc nghiên cứu của Affluent Market Institute và tác giả cuốn sách "The Next Millionaire Next Door: Enduring Strategies for Building Wealth" (Tạm dịch: Triệu phú nhà bên: Chiến lược lâu dài để làm giàu), để tạo ra khối tài sản trị giá hàng triệu hoặc thậm chí là hàng tỷ USD, giới siêu giàu đã sử dụng trí tuệ và thời gian của mình theo cách tương đối khác so với số đông trong xã hội. Bà đã khảo sát hơn 600 triệu phú tại Mỹ và xác định hoạt động thường ngày ảnh hưởng ra sao đến tài sản của họ.

Giới siêu giàu dùng thời gian mỗi ngày để làm gì?

Stanley Fallaw viết: "Không tính đến yếu tố tuổi tác hay thu nhập, những quyết định đưa ra có liên quan đến việc phân bổ thời gian, năng lượng và tiền bạc sẽ ảnh hưởng tới khả năng trở thành một người độc lập về tài chính của chúng ta. Những cá nhân thành công nhận thức sâu sắc được về cách sử dụng các nguồn lực của bản thân gồm tri thức và cảm xúc".



Cụ thể, bà đã phát hiện ra rằng các triệu phú sử dụng thời gian rất khác so với người Mỹ bình thường trong 5 hoạt động: Đọc sách, tập thể dục, dùng mạng xã hội, ngủ và làm việc.

Nghiên cứu cho thấy các triệu phú dành khoảng 5,5 giờ/tuần để đọc sách so với mức trung bình 2 giờ/tuần của đa số người Mỹ.

Đọc sách là hoạt động thường ngày được đa số các triệu phú dành nhiều thời gian.

Ngôi sao Hollywood Melissa McCarthy cho biết mỗi sáng, cô đều đọc thời báo Los Angeles, National Geographic và thời báo New York. Ngay cả các tỷ phú cũng dành rất nhiều thời gian để đọc sách. Nhà đồng sáng lập Microsoft, Bill Gates là một người sở hữu bộ sưu tập sách tương đối đồ sộ. Còn huyền thoại đầu tư Warren Buffett nói rằng ông dành 80% thời gian trong ngày để đọc và ghế ngồi của ông lúc nào cũng chất đầy những cuốn sách.



Tỷ phú Bill Gates rất thích đọc sách.

Năm 2015, ông chủ Facebook, Mark Zuckerberg viết trong một bài đăng rằng anh sẽ đọc 1 cuốn sách mỗi tuần để tìm hiểu về các nền văn hóa, tín ngưỡng, lịch sử và công nghệ khác nhau. Doanh nhân Mark Cuban thường đọc 3 giờ/ngày để tìm hiểu thêm về những ngành công nghiệp mà ông đang tham gia đầu tư.



Doanh nhân Mark Cuban.

Tuy nhiên, theo Fallaw, đọc sách không phải là thói quen duy nhất của những người giàu. Họ cũng dành nhiều thời gian để rèn luyện sức khỏe với thời lượng khoảng 6 giờ/tuần so với mức trung bình 2,5 giờ của người Mỹ.



CEO của Apple, Tim Cook thức dậy từ 4:30 sáng mỗi ngày để đến phòng tập thể dục.

Tổng biên tập tạp chí Vogue, Anna Wintour thức dậy hàng ngày từ 5:45 sáng để chơi tennis.

Bà Anna Wintour và các ngôi sao tennis hàng đầu thế giới.

Tỷ phú Richard Branson cũng tập thể dục trước khi ăn sáng và môn thể thao ưa thích của ông là tennis. Ngoài ra, ông còn lướt ván diều, bơi lội và đạp xe.



Richard Branson đam mê nhiều môn thể thao khác nhau.

Nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey cũng rất chăm chỉ luyện tập để rèn luyện sự dẻo dai.



Nam diễn viên Mark Wahlberg thậm chí còn tập luyện 2 lần/ngày, lúc 3:40 sáng và 4:00 chiều.

Theo Fallaw, các triệu phú có nhiều thời gian để tập thể dục hơn là vì họ dành ít thời gian cho mạng xã hội. Người Mỹ trung bình dành 14 giờ/tuần cho hoạt động này trong khi thời gian trung bình của các triệu phú chỉ là 2,5 giờ.

Siêu mẫu Karlie Kloss chia sẻ rằng cô đã từng "cai nghiện" bằng cách không sử dụng mạng xã hội và không trả lời email.

Một số khác thậm chí còn không có tài khoản mạng xã hội. Nữ diễn viên Jennifer Lawrence cho biết cô sẽ không bao giờ dùng Twitter để tránh rắc rối không đáng có. Nam tài tử George Clooney từng có lần phản đối Facebook và Twitter.

Nam tài tử George Clooney.

Có lẽ một trong những tấm gương sáng của giới siêu giàu chính là tỷ phú Warren Buffett khi ông vẫn sử dụng điện thoại nắp gập thay vì smartphone.



Bên cạnh đó, các triệu phú cũng hi sinh không ít để tận dụng tối đa thời gian của mình. Thời gian ngủ trong 1 tuần của họ ít hơn 8 giờ so với người Mỹ trung bình.

CEO của Tesla, tỷ phú Elon Musk thường đi ngủ lúc 1:00 sáng và thức giấc lúc 7:00 sáng. Ông cũng nổi tiếng với việc lao động không biết mệt mỏi với gần 100 giờ làm việc mỗi tuần.

Tỷ phú Elon Musk được gọi là một kẻ cuồng công việc.

Trong khi đó, cựu CEO của PepsiCo, bà Indra Nooyi thường ngủ dậy lúc 4:00. Bà chia sẻ với Fortune: "Họ nói rằng giấc ngủ là món quà của Thượng Đế nhưng tôi lại chưa được ban tặng lần nào".



Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Tom Ford cho rằng thành công của ông không phải nhờ tài năng mà là do năng lực bản thân: Ông chỉ ngủ 3 giờ/ngày và thời gian còn lại để cống hiến cho công việc.

Cựu CEO của Yahoo, bà Marissa Meyer từng làm việc 130 giờ/tuần khi còn ở Google và ngủ ngay dưới bàn của mình trong văn phòng.