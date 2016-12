Ngoài dự án 1,5 tỷ USD ở Vĩnh Phúc, 7 trường đua ngựa khác cũng dự kiến được xây dựng ở Việt Nam

Khu phức hợp 1,5 tỷ USD ở Vĩnh Phúc

Chiều 27/12, bản ghi nhớ chính thức về việc đầu tư xây dựng Khu phức hợp trường đua ngựa quốc tế và công trình thể thao, giải trí tại Vĩnh Phúc đã được ký kết. Theo đó, Công ty GOMAX I&D (Hàn Quốc) sẽ đầu tư xây dựng một trường đua lớn nhất Việt Nam có trị giá 1,5 tỷ USD.

Dự án có các hạng mục như trường đua ngựa, sân golf 72 lỗ, khu thể thao giải trí, câu lạc bộ cưỡi ngựa và polo, khu nhà ở và biệt thự, trên quy mô 750 ha. Trong đó, trường đua ngựa sẽ xây dựng trên diện tích 200 ha, tổ chức 3 cuộc đua/tuần. Ngoài ra, chủ đầu tư dự định xây dựng 70 điểm cá cược ngoài trường đua tại 54 tỉnh thành trên cả nước, xây dựng hệ thống đặt cược online...

Trường đua ngựa 500 triệu USD ở Bắc Ninh

Tháng 10/2016, Tập đoàn Đua ngựa Hàn Quốc đã có buổi làm việc với tỉnh Bắc Ninh để tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư xây dựng trường đua ngựa và khu vui chơi giải trí tổng hợp tại huyện Thuận Thành. Vốn đầu tư giai đoạn một của dự án vào khoảng 500 triệu USD (100% vốn Hàn Quốc).

Ông Choi Hank Soo, Chủ tịch Tập đoàn Đua ngựa Hàn Quốc, cho biết khi dự án đi vào hoạt động sẽ hình thành loại hình thể thao giải trí, thu hút từ 5.000 đến 10.000 lao động.

Liên doanh Việt – Hàn xây Tổ hợp 5 sao tại Hà Nội

Tháng 8/2016, Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoi Tourist) và Công ty Global Consultant Network (Hàn Quốc) đã ký thỏa thuận thành lập liên doanh để đầu tư xây dựng dự án "Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, trường đua ngựa, sân golf" tại Sóc Sơn với tổng mức đầu tư 500 triệu USD.

Nếu được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận, dự án tiêu chuẩn 5 sao này chia làm 2 giai đoạn thực hiện: giai đoạn đầu giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật; giai đoạn hai là xây dựng hệ thống khách sạn, khu vui chơi, resort... phục vụ khách du lịch.

Trường đua ngựa Phú Yên 100 triệu USD

Ngày 23/12, UBND tỉnh Phú Yên đã trao Quyết định chủ trương đầu tư cho Công ty Golden Turf Club Pty. Ltd (Hồng Kông), triển khai dự án Trường đua ngựa Phú Yên. Theo đó, Trường đua này có tổng vốn đầu tư 100 triệu USD, được triển khai trên diện tích hơn 134 ha tại xã An Phú (TP. Tuy Hòa) và xã An Chấn (huyện Tuy An).

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng một sân vận động đạt chuẩn cao cấp, có khán đài, đường đua ngựa, đua chó ở bên trong và khu du lịch cao cấp phục vụ cho trường đua. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ đi vào hoạt động năm 2019.

Trường đua ngựa quốc tế 158 triệu USD ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 9/7/2015, Công ty TNHH Thể thao Việt – Úc đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về dự án “Tích hợp và trường đua ngựa quốc tế”, trị giá 158 triệu USD. Theo trình bày của đại diện Công ty TNHH thể thao Việt – Úc, dự án có diện tích 150 ha gồm một khu phức hợp đua ngựa quốc tế, khu phát triển nhà ở, khu thể thao, khu chăm sóc sức khoẻ...

Sau khi tiếp thu ý kiến về dự án, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đề nghị Công ty TNHH thể thao Việt - Úc bổ sung hồ sơ và hướng dẫn nhà đầu tư này thực hiện các thủ tục cần thiết để xin đầu tư dự án.

Trường đua đa năng Đại Nam (Bình Dương)

Trường đua Đại Nam dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2016. Đây là dự án Quần thể đường đua đa năng Đại Nam thuộc Khu Du Lich Đại Nam, Bình Dương. Công ty CP Đại Nam dành 100 triệu USD và 60 ha đất trong khuôn viên khu du lịch được để xây dựng các hạng mục, gồm: Đua ngựa, đua chó, đua xe ô tô, đua xe mô tô, đua xe mô tô nước, đua xe địa hình các loại.

Dự án được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương tháng 9/2016. Điểm đăc biệt ở dự án là chỉ phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân và không có cá cược. Tuy nhiên, đã hết năm, chủ đầu tư chưa công bố thời điểm khai trương chính thức.

Trường đua ngựa 1.000 tỷ đồng ở Lâm Đồng

Từ năm 2013, dự án trường đua ngựa Thiên Mã - Madagui được UBND tỉnh Lâm Đồng thông qua quy hoạch tổng thể mặt bằng 378 ha tại xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai. Dự án hướng đến xây dựng một trường đua ngựa, câu lạc bộ mã cầu (Polo) và ngựa biểu diễn tầm cỡ khu vực phục vụ cho du lịch, thể thao và góp phần thu hút khách du lịch đến tham quan tại tỉnh Lâm Đồng.

Dự án 1.000 tỷ đồng của Công ty cổ phần đua ngựa Thiên Mã - Madagui vẫn chưa được thành hình rõ nét.

Khu dân cư cao cấp và trường đua ngựa Long An

Năm 2003, dự án Khu dân cư cao cấp và trường đua ngựa Long An được phát lệnh khởi công. Công ty cổ phần Địa ốc Hồng Phát, chủ đầu tư dự án, cho biết dự án được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo sức chứa cho 30.000 lượt khách/buổi với quy mô đầu tư 160 triệu USD. Giai đoạn 1 dự án được xây dựng trên diện tích 324 ha.

Dù vậy, dự án đã nằm im nhiều năm sau đó vì những lùm xùm giữa Hồng Phát và đối tác Hồng Kông.

Vương Diệu Quân

Theo Trí thức trẻ