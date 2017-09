Ngoài sếp “tổng”, Habeco sắp thay đổi tiếp một nhân sự cấp cao

Ông Soren Ravn, đại diện hiện tại của Carlsberg Breweris A/S, thành viên HĐQT Tổng CTCP Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội Habeco (mã BHN) vì lý do cá nhân nên sẽ không làm việc tại Carlsberg Breweris A/S kể từ ngày 31/8/2017.

Theo đó, phía Carlsberg Breweris A/S đã gửi văn bản giới thiệu nhân sự mới là ông Stefano Clini, Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam tham gia thành viên HĐQT Habeco.

Hiện văn bản này đã được Bộ phận Quản lý vốn Nhà nước tại Habeco nhận và báo cáo, xin ý kiến Bộ Công Thương.

Phía Habeco đã xin tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ bất thường bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm ông Soren Ravn và bầu thay thế ông Stefano Clini tham gia thành viên HĐQT Habeco. Thời gian dự kiến từ 25 đến 29/9/2017.

Tại văn bản của Carlsberg, ngoài việc đề cập vấn đề thay đổi nhân sự, phía đối tác ngoại cũng tiếp tục bày tỏ việc sẵn sàng tham gia vào các thảo luận tiếp theo với Chính phủ Việt Nam về các bước kế tiếp của quá trình thoái vốn nhà nước của Chính phủ Việt Nam tại Habeco.

Hiện, Carlsberg đang nắm giữ 17,5% cổ phần Habeco, sau khi Habeco được cổ phần hoá vào năm 2008 và thời gian vừa qua không ít lần “đại gia” ngoại này bày bỏ việc muốn mua thêm cổ phần của Habeco.

Liên quan đến vấn đề nhân sự tại Habeco, mới đây, Hội đồng quản trị Habeco cũng đã họp và ra Nghị quyết dừng điều hành của ông Nguyễn Hồng Linh, Tổng giám đốc Habeco kể từ ngày 21/8. Ông Nguyễn Hồng Linh đã làm Giấy uỷ quyền điều hành nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc Habeco theo điều lệ của doanh nghiệp cho ông Ngô Quế Lâm, Phó tổng giám đốc Habeco.

Ông Linh tạm thời không điều hành Habeco để tập trung vào công tác thoái vốn Habeco theo chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời giải quyết các tồn tại của Bia Hà Nội - Nghệ An.