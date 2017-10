Ngồi máy tính nhiều, sử dụng điện thoại lâu cần tuân thủ 4 điều này để bảo vệ mắt tối ưu

Bức xạ từ máy tính, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại đều có tác động tiêu cực đến mắt nếu chúng ta sử dụng các thiết bị điện tử không đúng cách. Do đó, nếu muốn sức khỏe mắt không bị suy yếu thì cần ghi lại những cách bảo vệ mắt sau đây.

Chớp mắt thường xuyên

Hành động chớp mắt thật ra là cách để cung cấp nước cho mắt không bị khô. Trong khi đó, mỗi khi bạn chăm chú vào máy tính hoặc điện thoại thì đều quên chớp mắt. Và một khi mắt bị khô lâu dài sẽ rất dễ tổn thương, đau rát, thậm chí nặng hơn có thể gây viêm kết/giác mạc, kéo theo thị lực cũng bị ảnh hưởng không ít. Do đó, chớp mắt thường xuyên là cách đơn giản và dễ thực hiện để bảo vệ sức khỏe mắt tốt hơn.

Nhìn ra xa

Có lẽ ít bạn để ý rằng, các cơ của mắt có thể di chuyển liên tục để chúng ta thay đổi tầm nhìn, góc nhìn, nhìn từ vật này sang vật khác. Thế nhưng, nếu nhiều giờ liền bạn cứ chăm chăm nhìn vào máy tính hoặc điện thoại sẽ khiến các cơ này ít linh hoạt đi nên thời gian lâu dài mắt không chỉ giảm thị lực mà còn kém nhanh nhạy hơn rất nhiều. Vì thế, để khắc phục tình trạng này thì mỗi khi sử dụng máy tính hay điện thoại bạn không nên nhìn chằm chằm quá lâu. Thỉnh thoảng sau khoảng 15 - 20 phút bạn nên đưa mắt nhìn ra xa, nhìn quanh, đảo góc nhìn liên tục sẽ giúp mắt đỡ chậm chạp đáng kể.

Cho mắt nghỉ ngơi

Việc ngồi máy tính, sử dụng điện thoại quá lâu mà không ngưng nghỉ sẽ mang lại tác hại không ngờ cho mắt. Các cơ mắt bị mỏi, căng thẳng, áp lực lâu ngày nên rất nhanh bị lão hóa và thị lực cũng giảm nhanh chóng. Do đó, một nguyên tắc mà bạn tuyệt đối không nên bỏ qua là phải cho mắt nghỉ ngơi sau 20 - 30 phút làm việc. Bạn có thể dùng tay massage nhẹ nhàng các cơ quanh mắt rồi nhắm mắt lại khoảng 20 giây để độ ẩm cũng như các cơ được phục hồi hiệu quả. Nhờ đó mà mắt cũng ít mệt mỏi hơn nên cũng hạn chế các bệnh về mắt tấn công.

Phóng to chữ

Nhiều bạn quen dùng một cỡ chữ lâu ngày nên không phát hiện rằng chữ mình đang xem là quá nhỏ. Trong khi đó, phóng to chữ/màn hình lên một chút xíu cũng không ảnh hưởng gì đến công việc cũng như các hoạt động giải trí. Do đó, mỗi khi làm việc trên máy tính hoặc giải trí trên điện thoại thì bạn đừng quên nguyên tắc phóng to này. Chỉ một hành động nhỏ là phóng to chữ hoặc màn hình lên không chỉ giúp bạn dễ đọc dễ nhìn mà còn bảo vệ mắt tối ưu hơn rất nhiều.