Ngổn ngang máy lạnh, máy giặt, điện máy cũ tại kho hàng lậu lộ thiên

Sau nhiều ngày theo dõi, sáng 28-9, Đội 2A Chi cục QLTT TP HCM kết hợp với Công an TP HCM và các cơ quan chức năng của huyện Bình Chánh, tiến hàng kiểm tra kho hàng lậu có quy mô lớn trên địa bàn.

Kiểm tra kho chứa hàng điện lạnh, điện tử quy mô lớn tại huyện Bình Chánh, TP HCM

Tại khuôn viên có địa chỉ 1146 thuộc khu phố 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, đoàn kiểm tra phát hiện đang chứa số lượng lớn các mặt hàng máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, amly, loa, đầu đĩa, bếp điện…



Hàng hóa không được bảo quản tốt

Toàn bộ số hàng trên đều là hàng cũ đã qua sử dụng có nguồn gốc từ nước ngoài, thuộc nhóm hàng cấm nhập khẩu. Chủ hàng thuê địa chỉ trên để tập kết hàng trước khi tiêu thụ trên thị trường. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ.



Được biết, nguồn hàng này được vận chuyển từ biên giới Campuchia qua các địa phận giáp ranh, sau đó được đưa về Long An, Tây Ninh và TP HCM.

Nhiều mặt hàng sử dụng linh kiện điện tử dễ bị hư hỏng do phơi ngoài trời

Giới kinh doanh cho biết nguồn hàng điện lạnh, điện tử nước ngoài đã qua sử dụng thuộc hàng "rác thải" được nhập lậu vào Việt Nam phần lớn không bảo đảm chất lượng do trong quá trình vận chuyển không được bảo quản tốt. Do đó, nhiều linh kiện bị hư hỏng, sau đó được tân trang lại bằng nguồn linh kiện trôi nổi kém chất lượng nhưng lại được bán ra thị trường với giá khá cao (do được giới thiệu là hàng nội địa của Nhật). Sử dụng sản phẩm tân trang này chỉ sau một thời gian ngắn sẽ bị hư hỏng là điều khó tránh khỏi.