Người dân mang phương tiện đến trạm thu phí phản đối việc thu phí

Sáng 16/12, hàng chục người dân sống quanh trạm thu phí Ea Đar (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) đã đưa phương tiện ra khu vực này để phản đối việc chủ đầu tư thu phí.

Theo thông tin phản ánh từ người dân, mặc dù chủ đầu tư đã giảm giá vé cho những hộ dân sống xung quanh nhưng giá vé vẫn còn cao. Trong khi, một ngày nhiều người đi qua đây 5-6 lần với giá vé như hiện này thì mất gần 200.000 đồng.

Vụ việc khiến các phương tiện qua khu vực này bị ùn ứ. Trước sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã cử lực lượng xuống vận động, giải thích để người dân hiểu nhưng tình hình chưa thuyên giảm.

Thượng tá Nguyễn Văn Dân, Trưởng công an huyện Ea Kar cho biết: "Sáng nay một số trường hợp kêu gọi người dân phản đối trạm thu phí gây mất an ninh trật tự nên Công an huyện đã cử lực lượng xuống đảm bảo an ninh. Công an đang phối hợp với lực lượng chức năng giải thích cho người dân hiểu và giải tán".

Trước đó, lúc 0h cùng ngày, Trạm thu phí Ea Đar do Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 501 làm chủ đầu tư chính thức thu tiền sử dụng dịch vụ đường bộ, với mức thu thấp nhất là 18.000 đồng/lượt, cao nhất 120.000 đồng/lượt.

Cụ thể, 25.000 đồng/lượt đối với xe loại 1 (dưới 12 ghế ngồi, tải trọng dưới 2 tấn); 30.000 đồng/lượt đối với xe loại 2 (xe từ 12 - 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 đến dưới 4 tấn); 40.000 đồng/lượt đối với xe loại 3 (từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn); 60.000 đồng/lượt đối với xe loại 4 (xe tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng Container 20 feet); 120.000 đồng đối với xe loại 5 (xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng Container 40 feet).

Riêng phương tiện của tổ chức, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại các xã: Ea Tyh, Ea Đar, Ea Sar và 2 thị trấn Ea Knốp, Ea Kar (huyện Ea Kar), mức thu tương ứng: xe loại 2 (18.000 đồng/lượt); xe loại 3 (24.000 đồng/lượt); xe loại 4 (36.000 đồng/lượt); xe loại 5 (72.000 đồng/lượt).