Người đàn ông bị hổ đói dồn đến vách núi, sư tử đợi sẵn ở dưới và cái kết cảnh tỉnh hầu hết chúng ta

Có một người đàn ông trong lúc tản bộ chậm rãi trong rừng thì bất ngờ nhìn thấy một con hổ đói. Con hổ gầm lên một tiếng rồi lao về phía con mồi. Người đàn ông lập tức dùng hết sức có thể và tốc độ nhanh nhất có thể để thoát khỏi tình huống nguy hiểm này.

Thế nhưng, con hổ bám theo sát nút và không có ý định buông tha. Người đàn ông cứ chạy, cứ chạy, chạy mãi, cuổi cùng bị con hổ ép đến một vách núi cheo leo.

Đứng trên vách núi nhìn xuống, anh ta nghĩ: Thay vì để bị con hổ vồ được mình, bị cắn chết, bị xé xác thì chi bằng nhảy xuống bên dưới cho xong, biết đâu vẫn còn một cơ hội sống.

Nghĩ vậy, người đàn ông liền gieo mình xuống dưới vực, vô cùng may mắn là anh ta đã mắc vào một thân cây. Đó là một cây mơ rừng sống trên vách núi, trên cây lúc đó đã kết đầy quả ngọt.

Đúng lúc đó, người đàn ông nghe thấy tiếng gầm lớn từ vực sâu vọng lại. Nhìn xuống, anh ta thấy một con sư tử hung dữ đang ngẩng đầu lên nhìn mình.

Tiếng gầm của sư tử khiến người đàn ông run rẩy, nhưng rồi anh ta mau chóng hướng suy nghĩ của mình theo hướng khác: Sư tử và hổ đều là mãnh thú, bị con nào ăn thị cũng như nhau.

Khi bình tĩnh trở lại, người đàn ông lại nghe thấy một loạt âm thanh khác, quan sát kỹ, anh ta phát hiện có hai con chuột, một đen một trắng. Lúc này, anh ta nghĩ: Cành cây bị chuột cắn gẫy, mình có rơi xuống chết cũng còn hơn là bị sư tử cắn chết.

Nghĩ vậy, người đàn ông lại bình tĩnh hơn được một chút nữa. Cảm thấy có chút đói bụng, lại nhìn thấy những quả mơ chín mọng, anh ta với tay hái mơ ăn. Những quả mơ ngon tuyệt hảo, người đàn ông cảm thấy chưa bao giờ được nếm quả mơ nào ngon đến như thế trước đây.

Rồi anh ta tìm đoạn 3 chạc trên cây mơ nằm nghỉ, ngẫm nghĩ: "Đằng nào thì sớm muộn cũng chết, chi bằng trước khi chết cứ ngủ một giấc đã!" Cứ như thế, người đàn ông chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Hồi kết

Đến khi tỉnh dậy, anh ta không thấy hai con chuột đâu cả, hổ và sư tử cũng mất dạng, bám theo cành cây, người đàn ông cẩn thận leo lên vách núi và cuối cùng cũng thoát nạn.

Thì ra trong lúc anh ta ngủ, con hổ đói vì sốt ruột không đủ kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng đã gầm lên một tiếng rồi nhảy xuống vực.

Chuột đen và chuột trắng nghe tiếng gầm của hổ, kinh hồn bạt vía vội vã tháo chạy.

Hổ nhảy xuống vực thì gặp sư tử ở bên dưới, hai con vật giao đấu với nhau một trận nảy lửa, cuối cùng con nào cũng bị thương nặng trước khi tự tháo chạy khỏi nhau.

Lời bình

Bắt đầu từ thời khắc chúng ta chào đời, khổ nạn đã giống như con hổ đói khát kia, đuổi bám theo chúng ta. Cái chết thì giống như con sư tử hung dữ kia, lúc nào cũng ở dưới vực thẳm chờ đợi.

Ngày và đêm luân phiên nhau đến rồi đi, giống như chuột trắng và đen, không ngừng gặp nhấm cái "cây cuộc sống" vốn rất tạm bợ này. Rồi sẽ có một ngày, chúng ta sẽ rơi vào miệng sư tử.

Đã biết cái chết sẽ là cảnh tượng tệ nhất trong vòng quay sinh mệnh, vậy thì cách duy nhất chính là cứ an nhiên hưởng thụ quả ngọt trên cây đi, sau đó an tâm ngủ một giấc thật say, hưởng thụ từng giây từng phút trên thế giới này.

Nếu như bạn vừa vì những chuyện vặt vãnh mà cãi nhau hay giận dỗi người thân trong gia đình, bạn bè để rồi giờ đây chính mình đang bốc hỏa, xin hãy bình tĩnh trở lại, hãy tận hưởng cuộc sống tươi đẹp thay vì lãng phí thời gian vào những chuyện gây tổn thương đến cảm xúc của bản thân.

Nếu cảm thấy câu chuyện này ý nghĩa, có thể mang đến lời khuyên cho những người quanh mình, đừng ngần ngại chia sẻ để nhân thêm niềm vui trong cuộc sống cho nhiều người nhé!