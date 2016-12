Người dân Thủ đô nườm nượp đăng ký sang tên đổi chủ xe máy

Bắt đầu từ ngày mai (1/1/2017), CSGT sẽ bắt đầu xử phạt đối với cá nhân, tổ chức không làm thủ tục đăng ký sang tên , đổi chủ khi phát hiện ra lỗi vi phạm giao thông, hay qua công tác quản lý hồ sơ.

Theo ghi nhận, sáng nay, tại Công an quận Hai Bà Trưng, tất cả các ghế ngồi đều chật kín, thậm chí vị trí đứng chờ cũng không còn do lượng người đến đăng ký quá đông. Dù là ngày nghỉ, công an quận phải tăng cường thêm cán bộ trực để tiếp nhận làm thủ tục.

Đợt này, ngoài thủ tục dễ dàng được tạo điền kiện tối đa, lý do khiến nhiều người đến đăng ký là tâm lý sợ bị phạt.

Đại diện Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, trong 2 ngày vừa qua, lượng người đến đăng ký sang tên, đổi chủ tăng gấp 3 lần so với ngày thường và trong ngày hôm nay sẽ mở cửa tiếp nhận hồ sơ đến 17h chiều.

Theo VTV