Người dân ùn ùn về TP HCM sau Tết Dương lịch

Chiều 1-1, các tuyến đường cửa ngõ ra vào TP HCM bắt đầu đông xe do lượng người trở lại TP sau dịp Tết Dương lịch tăng đột biến. Trong khi đó, tại các bến xe, nhiều xe khách cũng chật kín người, liên tục tấp vào bến trả khách từ các địa phương khác về lại TP HCM.

Hành khách xuống xe tại Bến xe Miền Đông

Ghi nhận tại Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Tây, lượng xe khách vào bến bắt đầu tăng dần từ trưa cho đến chiều tối 1-1 nhưng dự báo sẽ tập trung cao hơn vào buổi tối và rạng sáng 2-1. Trong ngày 1-1, tại 2 bến xe lớn nhất TP nêu trên, xe chủ yếu chở khách từ các địa điểm du lịch như Đà Lạt, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phan Thiết cùng một số địa phương như Bình Dương, Bình Phước... về lại TP nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bình Chánh, TP HCM đông xe, một số thời điểm ùn ứ

Trong khi đó, trên một số tuyến đường cửa ngõ tại TP như Quốc lộ 1 (đoạn qua quận 9, Thủ Đức và huyện Bình Chánh), lượng phương tiện cũng tăng cao vào chiều tối cùng ngày khiến một số nút giao thông ùn ứ. Đoạn từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh đến vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân) trên tuyến quốc lộ này, các phương tiện cũng phải di chuyển với tốc độ chậm. Nhiều người chạy xe máy bồng bế con nhỏ, xách lỉnh kỉnh đồ đạc mệt mỏi di chuyển trong tiết trời nắng nóng.

"Dù quãng đường trở lại TP HCM không xa lắm nhưng do thời tiết oi bức, khói bụi và nhiều đoạn bị kẹt xe nên rất mệt mỏi" – anh Khánh (quê An Giang) than thở.

Nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại TP sau kỳ nghỉ Tết

Ở khu vực cửa ngõ phía đông TP, giao thông khá thông thoáng trên nhiều tuyến đường như Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 13 (quận Thủ Đức) dù lượng ô tô con, xe du lịch từ Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước liên tục đổ về. Trong khi đó, nhiều người chạy xe máy lựa thời điểm chiều mát để quay lại TP, dẫn đến mật độ xe cũng tăng cao vào chiều tối cùng ngày.

Xe khách nối đuôi nhau vào Bến xe Miền Đông nhưng tình hình khá thoáng

Trong khi đó, tại khu vực phà Cát Lái (quận 2), ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong Cát Lái, cho biết lượng người qua phà từ phía tỉnh Đồng Nai trở lại TP HCM bắt đầu đông từ trưa 1-1 và tăng cao vào chiều tối cùng ngày.

Phà Cát Lái đông nghẹt người về TP sau kỳ nghỉ Tết

Ông Tuấn dự báo trong ngày 1-1, tổng lượng khách thông qua phà sẽ vào khoảng 85.000 lượt. Hiện đơn vị đang huy động 7 phà lớn (tải trọng từ 100 tấn đến 200 tấn) để chở khách nên không xảy ra tình trạng ùn ứ và dự tính cũng không cần phải sử dụng đến các phương tiện dự phòng.