Người đứng đầu không chịu sửa sai cần phải thay thế

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng xác định tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ các cấp. Đảng bộ thành phố chú trọng siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Đảng; kiên quyết xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và trong thực thi nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ này, Đảng bộ huyện Hòa Vang tập trung nâng cao vai trò người đứng đầu. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Đề án củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nêu cao vai trò Bí thư Chi bộ.

Huyện ủy Hòa Vang quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. (Ảnh: hoavang.danang.gov.vn)

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ xã, đặc biệt là Bí thư cấp ủy xã. Sau khi rà soát, Ban Thường vụ Huyện ủy điều chuyển 5 Bí thư Đảng ủy xã.

Mặt khác, Huyện ủy Hòa Vang xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có sai phạm. Huyện đã xử lý cảnh cáo Chủ tịch UBND xã Hòa Liên vì để xảy ra tình trạng xây dựng nhà trái phép, cơi nới đất công; cho thôi việc 2 cán bộ ở Trung tâm Một cửa, cán bộ Phòng Kinh tế hạ tầng vì chậm xử lý hồ sơ của người dân.

Ông Trần Văn Trường, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang cho biết, ngoài việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao vai trò của đội ngũ công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, Huyện ủy còn triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có những giải pháp, đăng ký việc làm cụ thể đối với cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, Huyện xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. “Nơi nào công việc không được triển khai đến nơi đến chốn thì phải được xử lý”, ông Trần Văn Trường nhấn mạnh.

Tại Đảng bộ quận Sơn Trà, vấn đề được đặt ra cũng là người đứng đầu phải thể hiện rõ tính tiên phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Ông Phan Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Sơn Trà cho biết, Quận ủy thường xuyên chăm lo công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ; đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo nhiều thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Chính quyền địa phương đã tạo được môi trường công khai minh bạch, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. Hầu hết những bức xúc của người dân đều được giải quyết kịp thời, linh hoạt. Nhiều năm qua, quận Sơn Trà đạt mức tăng trưởng kinh tế từ 10% - 12%. Năm 2016, thu ngân sách vượt 40% kế hoạch giao.

“Nói về năng lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy thể hiện qua vai trò của đồng chí chủ chốt, từ Bí thư, Chủ tịch quận đến Bí thư, Chủ tịch phường luôn bám sát tình hình, bám sát cơ sở với người dân. Thông qua đó, chính nhân dân sẽ ủng hộ, cung cấp thông tin và có những đề xuất. Nhờ đó, quận đã tập trung giải quyết rất kịp thời các nhu cầu, bức xúc của người dân. Trong đó tập trung vấn đề môi trường đô thị, an sinh xã hội”, ông Phan Minh Hải chia sẻ.

Năm nay và những năm tiếp theo, thành phố Đà Nẵng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư, khuyến khích khởi nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa và các lĩnh vực xã hội; Tạo chuyển biến tích cực trong việc thực hiện chương trình thành phố “4 an” là an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và an sinh xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, giữ gìn trật tự kỷ cương xã hội.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Thành ủy Đà Nẵng triển khai nhiều biện pháp tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đáng chú ý là Thành ủy Đà Nẵng đã nêu rõ những nhiệm vụ cụ thể đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thể hiện vai trò của mình trong thực hiện "5 xây" là trách nhiệm, chuyên nghiệp, trung thực, kỷ cương, gương mẫu và "3 chống" là chống quan liêu, chống tiêu cực, chống bệnh hình thức; tạo chuyển biến tích cực trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định: “Những trường hợp vi phạm, không chịu sửa sai cần phải làm một cách kịp thời. Mà cái này cuối cùng nằm ở công tác cán bộ như thay thế, điều chuyển, kỷ luật. Điều đó đòi hỏi Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phải phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính, thường xuyên nghe ngóng tìm hiểu, tham mưu cho cấp ủy, Ban Thường vụ xử lý những cán bộ ở mức sai phạm cần xử lý, đúng người, đúng lỗi vi phạm. Để làm được điều này thì vai trò tiên phong, gương mẫu của cấp lãnh đạo, của đảng viên là yếu tố quyết định”.

Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng được Thành ủy Đà Nẵng xác định là việc làm thường xuyên, liên tục. Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ nhằm tạo ra chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ các cấp.

Theo Thanh Hà

VOV