Người lớn ngủ trên ô tô 1 tiếng đã có thể tử vong, tình trạng nguy hiểm hơn gấp bội đối với trẻ em

Tối nay (6/8) vừa xảy ra vụ việc nghiêm trọng khi một học sinh lớp 1 Trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway ở Hà Nội tử vong thương tâm vào ngày 6/8, nguyên nhân ban đầu được xác định là do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của trường.



Trước đó, trên thế giới cũng từng xảy ra nhiều trường hợp tử vong tương tự, đa số là trẻ nhỏ bị bỏ quên trong xe ô tô. Đáng chú ý hơn, có cả những trường hợp là người lớn đã tử vong trong xe ô tô do ngủ trong môi trường kín, yếm khí. Đây là tình trạng rất đáng báo động bởi mức độ nguy hiểm cao, nhưng không hiểu vì sao mà đa số mọi người vẫn còn chủ quan.

Người lớn ngủ trong xe ô tô 1 giờ cũng có thể tử vong

Theo Gulfnews, Tổng cục An ninh Hình sự Công an Dubai, thói quen ngủ trong xe ô tô rất nguy hiểm. Nguyên nhân là do khí carbon monoxide (CO) tích tụ trong xe có thể khiến bạn ngạt thở chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ.

Tiến sĩ Babu Shershad, Trung tâm Y tế đầu tiên ở Dubai cho biết: khi đóng cửa ôtô để ngủ bên trong, mức oxy (O2) bên trong xe sẽ giảm, sự tích tụ khí carbon monoxide (CO) do rò rỉ khí thải sẽ tăng lên. Điều này rất nguy hiểm bởi nó sẽ dẫn đến tình trạng sốc cơ thể và tử vong đột ngột.

Cũng theo Tiến sĩ Shershad: "Ngay cả trường hợp chiếc xe ôtô trang bị hệ thống lưu thông khí (AC) hoạt động tốt, con người ngủ trong không gian khép kín vẫn có thể bị nguy hiểm". Cụ thể, việc thở trong không gian kín không tốt cho cơ thể, không khí lưu thông không đủ nên mức độ carbon monoxide tăng trong khi mức độ oxy giảm. Tùy từng tính năng cơ học của xe mà lượng khí thải CO sẽ khác nhau, làm người ngủ trong xe ngạt thở nhanh hoặc chậm. Thậm chí, ngay cả khi mở cửa sổ, CO vẫn tích tụ, làm giảm lượng oxy trong máu, khiến cơ thể mất nước, rất nguy hiểm tới tính mạng.

Tình trạng sẽ càng nghiêm trọng hơn với trẻ nhỏ bị bỏ quên trong xe ô tô

Đối với người lớn, cơ thể khoẻ mạnh hơn, sức đề kháng tốt hơn đã rất nguy hiểm, thì trẻ em nếu bị bỏ quên trong ô tô sẽ nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần.

Đa số các trường hợp trẻ nhỏ bị phụ huynh, người lớn bỏ quên trên ô tô đều trong tình trạng xe tắt máy và đóng kín cửa. Lúc này, trẻ em phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm như:

- Xe kín, thiếu oxy để thở. Lượng oxy ngày càng giảm trong khi carbon monoxide tăng sẽ dần dẫn đến ngạt thở, là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong.

- Cơ thể bị mất nước dần.

- Nỗi sợ tâm lý sẽ khiến tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn.

- Nếu ô tô đỗ dưới trời nắng, có nguy cơ cao gây ra sốc nhiệt, đột quỵ...

Cảnh báo phòng tránh tình trạng tử vong trên xe ô tô

- Các chuyên gia cảnh báo: tránh ngủ trên xe ô tô trừ trường hợp khẩn cấp. Trong trường hợp này cần đảm bảo tính năng điều hòa không khí (AC) của xe hoạt động ổn định.

- Đối với các gia đình có trẻ em, cần tuyệt đối chú ý khi đi ô tô, kiểm tra kỹ càng để tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc, bỏ quên con nhỏ trên xe.

- Khi phát hiện có người bị nhốt/bỏ quên trên xe, cần nhanh chóng tìm cách mở cửa cho không khí tràn vào, sau đó đưa người bị nạn ra ngoài. Nếu tình trạng nặng như khó thở, thở dốc, cơ thể tím tái hay sùi bọt mép... cần đưa đi cấp cứu ngay lập tức.