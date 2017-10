Người nhận lương hưu cao nhất Việt Nam là 87 triệu đồng/tháng

Theo đại diện ban Thực hiện chính sách BHXH Việt Nam việc trao trả lương hưu theo mức đóng bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Hiện nay, qua hệ thống giám sát thì người đang nhận lương cao nhất không phải là người làm trong cơ sở nhà nước mà là một người làm ở cơ sở liên doanh nước ngoài và người đàn ông này đóng BHXH 23 năm 3 tháng về hưu năm 2015, tỷ lệ hưởng BHXH là 62 %.

Trong thời gian đóng BHXH, người đàn ông này đóng khoảng 66 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, số người hưởng mức lương hưu do BHXH chi trả không phải là như trường hợp của bà Trương Thị Lan – Giáo viên mầm non ở Hà Tĩnh là thấp nhất mà theo thống kê hiện có 3.228 người hưởng lương hưu dưới 1.3 triệu/tháng. Ví như đối tượng cán bộ cấp xã không chuyên trách cũng đóng trên nền lương cơ sở, mức hưởng nghỉ hưu chỉ đạt từ 55-60% cùng thời gian đóng ngắn, do vậy mức hưởng thấp.