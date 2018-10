Người Nhật có bí quyết trẻ lâu là nhờ tuân theo 6 thói quen ăn uống này mỗi ngày

Nhiều người cho rằng, con gái Nhật Bản nhìn quyến rũ và trẻ lâu như vậy là do gen di truyền trong gia đình. Thế nhưng, bí quyết giúp họ trẻ lâu lại nằm ở cách ăn uống hàng ngày. Dưới đây là 6 thói quen ăn uống giúp trẻ lâu được hội con gái ở Nhật Bản áp dụng triệt để mà bạn không nên bỏ qua.

Ăn nhiều cá

Nếu bạn là một người ghét ăn cá thì nên sửa ngay thói quen này để sở hữu được làn da trẻ đẹp như người Nhật. Cá là một món ăn giàu dinh dưỡng nhờ chứa hàm lượng axit béo Omega 3 dồi dào - một loại axit giúp chống lại quá trình lão hóa.

Các loại cá quen thuộc thường xuất hiện trong bữa cơm của người Nhật gồm có cá hồi, cá ngừ, cá thu, cá trích... Việc bổ sung cá thường xuyên không chỉ giúp người Nhật kéo dài sự tươi trẻ mà còn ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim mạch và ung thư vú.

Ăn rong biển

Một trong những bí quyết ăn uống quan trọng giúp con gái Nhật luôn trẻ đẹp là chăm ăn rong biển. Do trong rong biển có chứa kali, vitamin C, canxi và beta carotene nên không chỉ đẩy lùi quá trình lão hóa mà còn cung cấp thêm máu và giúp xương luôn chắc khỏe. Do vậy, trong một bữa ăn điển hình của người Nhật sẽ thường có sự xuất hiện của rong biển.

Ăn nhiều rau củ

Không chỉ rong biển hay các loại cá, người Nhật còn chủ động ăn rất nhiều rau củ trong mỗi bữa cơm như cà rốt, cà tím, rau bina, củ cải trắng, nấm... Hầu hết, họ thường chế biến dưới dạng hấp hoặc luộc để hạn chế tích tụ lượng mỡ dư thừa trong cơ thể.

Bổ sung đậu nành

Đậu nành cũng được xem là loại thực phẩm không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của người Nhật. Họ cho rằng, đây là loại thực phẩm giúp cung cấp thêm một nguồn protein lành mạnh để bổ sung năng lượng cho cơ thể.

Hơn thế, đậu nành còn là loại thực phẩm tốt cho sự cân bằng kích thích tố trong cơ thể con gái. Do đó, đừng chần chừ mà bỏ qua một số loại thực phẩm từ đậu như đậu phụ, súp miso hoặc sữa đậu nành bạn nhé!



Uống trà xanh

Đã từ lâu, văn hóa trà đạo của người Nhật luôn rất nho nhã, lịch sự và tạo cảm giác dễ chịu, thư giãn trong mỗi chén trà. Trà xanh không chỉ giàu chất chống oxy hóa mà còn giúp cơ thể khỏe mạnh, thanh lọc, thải bỏ các độc tố dư thừa ra ngoài, từ đó chống lại những tác nhân gây ung thư. Để duy trì vóc dáng thon gọn của mình, người Nhật cũng thường uống trà để tránh được bệnh tật và làm chậm lại quá trình lão hóa sớm.

Ăn uống chậm rãi, từ tốn

Người Nhật luôn có một phong thái ăn uống rất ôn hòa, từ tốn. Điều này không chỉ giúp họ thưởng thức món ăn kỹ hơn mà còn có lợi cho quá trình tiêu hóa, từ đó giảm bớt các hoạt động của dạ dày. Bên cạnh đó, việc ăn chậm cũng giúp người Nhật cân đối được lượng thức ăn mà họ tiêu thụ, đồng thời tránh ăn nhiều những món khác để hạn chế nguy cơ tăng cân.

Nguồn: Huffpost