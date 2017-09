Người quan trọng nhất trong ngành ngân hàng Mỹ là ... Warren Buffett

Người quan trọng nhất trong ngành ngân hàng Mỹ không phải là một ông chủ hay giám đốc ngân hàng nào, mà là...Warren Buffett, chủ tịch và cũng là CEO của tập đoàn Berkshire Hathaway.

Ông đã củng cố vai trò đó trong tuần trước bằng cách thực hiện những chứng quyền mà Berkshire Hathaway nắm giữ để mua 700 triệu cổ phiếu của Bank of America. Berkshire giờ đây là cổ đông lớn nhất của ngân hàng lớn thứ hai nước Mỹ tính theo tài sản.

5 cổ đông lớn nhất của Bank of America.

Có cổ phần ở một ngân hàng lớn như thế đã là điều đáng chú ý. Tuy nhiên, đó chỉ là một trong nhiều ngân hàng mà Berkshire Hathaway đang giữ vị trí cổ đông hàng đầu.

Kể từ đầu thập niên 1990, tập đoàn có trụ sở ở thành phố Omaha, bang Nebraska này cũng đã là cổ đông lớn nhất ở Wells Fargo, ngân hàng lớn thứ ba nước Mỹ tính theo tài sản.

5 cổ đông lớn nhất của Wells Fargo.

Berkshire cũng đang có vị trí quan trọng ở M&T Bank, U.S. Bancorp, Bank of New York Mellon, và American Express.

Những cổ phiếu ngân hàng mà Berkshire nắm giữ

Vai trò của Warren Buffett không dừng lại ở đó. Trong suốt cuộc khủng hoảng tài chính, Buffett đã “bơm” 5 tỉ USD vốn của Berkshire vào Goldman Sachs, giúp ngân hàng đầu tư ở Phố Wall này có thêm tự tin giữa lúc các đối thủ của họ sụp đổ hoặc được các tổ chức lớn hơn giải cứu.

Ngoài ra, mặc dù Berkshire Hathaway không nắm giữ vị trí nào tại JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ tính theo tài sản, nhưng trước đây Buffett thừa nhận rằng bản thân ông hiện có sở hữu cổ phiếu của ngân hàng này và rất nể trọng Jamie Dimon, chủ tịch kiêm CEO của JPMorgan Chase.

Buffett từng nói với CNBC rằng Dimon là “người viết thư thường niên hay nhất trong giới lãnh đạo các doanh nghiệp Mỹ”.

Đáng chú ý rằng một trong những trợ lý của Buffett gần đây đã trở thành một thành viên trong ban giám đốc JPMorgan Chase, đó là Todd Combs, chuyên gia đầu tư tại Berkshire Hathaway. Anh này đã trở thành một giám đốc của ngân hàng này hồi năm ngoái.