Người thiết kế "vách ngăn bảo vệ" cho tài xế taxi ở Hà Nội: Mình quan tâm nhất là tính mạng của họ, vì mình cũng từng là tài xế!

Tối 29/1, công an phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhận được tin báo của người dân về vụ việc tài xế taxi bị cứa cổ tại đường Lê Đức Thọ, khu vực trước cổng vào số 2 Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Duy (26 tuổi, ngụ thôn Đông Sơn, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội). Vụ án được đánh giá là hết sức nghiêm trọng, hàng trăm trinh sát chia ra nhiều tỉnh thành để truy bắt đối tượng.



Sau 5 ngày, đến 19h40 ngày 3/2, công an đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Cảnh An (20 tuổi), là đối tượng nghi vấn. Tại cơ quan điều tra, An đã thừa nhận toàn bộ hành vi gây án. Do thiếu tiền chơi điện tử, đối tượng đã cứa cổ tài xế Duy, cướp tài sản nhằm thoả mãn nhu cầu cá nhân.

Đây không phải lần đầu tiên tài xế taxi ở Việt Nam bị kẻ gian tấn công ngay trên xe taxi của mình. Những nguy hiểm luôn rình rập xung quanh họ. Trên thế giới, để giảm thiểu nguy cơ, các hãng đều đưa ra giải pháp lắp vách ngăn giúp tài xế tự bảo vệ chính mình.

Hình ảnh vách ngăn bảo vệ tài xế taxi gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: FB

Clip trải nghiệm trên xe taxi lắp vách ngăn bảo vệ tính mạng tài xế. Thực hiện: Minh Nhân.

Hình ảnh vách ngăn trên xe taxi gây xôn xao

Tối 17/2, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh xe taxi được lắp khoang bảo vệ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Theo đó, vách ngăn này được thiết kế riêng phù hợp với tài xế, được cho là giải pháp chống trộm cướp và những đối tượng xấu.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, người trực tiếp thiết kế sản phẩm này là anh Nguyễn Khắc Thành (trú số nhà 28, tổ 24 thị trấn Đông Anh, Hà Nội). Anh Thành cho biết, ý tưởng này được anh ấp ủ từ năm 2016, khi một tài xế bị kẻ gian cứa cổ trên đường Võ Chí Công.

Những vách ngăn, lồng sắt trên thế giới đã áp dụng để bảo vệ tài xế. Nguồn ảnh: The Chosun Ilbo, Unbravegirl.

"Gần đây nhất lại xảy ra sự việc tương tự, mình nghĩ là phải làm thôi. Nguyên liệu chính là tấm nhựa mica chịu lực, độ dày khoảng 9 milimet, rất bền và nhẹ. Thêm nữa là một chiếc khung inox do chính mình tự gia công, tự cắt rồi thuê người hàn".



Theo anh Thành, nếu như những chiếc vách ngăn, lồng sắt ở nước ngoài khiến cánh tài xế không thể ngả ghế thì riêng phần thiết kế của anh, người điều khiển thoải mái vận động (ngả lưng, chỉnh ghế) tuỳ mong muốn. Chi phí cho mỗi sản phẩm trên dưới 1 triệu đồng. Ngoài ra, với những dòng xe taxi đời cũ, việc tháo lắp vách ngăn hơi khó khăn và tốn nhiều công sức, vì cấu trúc xe khác hẳn so với hiện tại.

Cận cảnh vách ngăn giúp tài xế taxi tự bảo vệ chính mình.

"Đây là sản phẩm đầu tay nên thiết kế hơi xấu. Sắp tới mình sẽ nhập máy móc, thiết bị chuyên dụng về, thì hy vọng nó sẽ đẹp hơn". Anh Thành chia sẻ, vách ngăn chừa một khoảng trống đủ để tài xế và hành khách vừa có thể trò chuyện, vừa thanh toán cước phí dễ dàng. Đặc biệt, những đối tượng tấn công từ phía sau gần như không có cơ hội gây án, riêng phía trước tỷ lệ hành hung tài xế cũng rất hạn chế.



Được biết, phản ứng của cánh tài xế đa phần đều rất ủng hộ. Anh Đồng Đặng Ba (27 tuổi, quê Đông Anh, Hà Nội) vừa mới tậu một chiếc vách ngăn cho xe của mình. Anh Ba có 4 năm kinh nghiệm lái xe taxi, và cũng từng đối mặt với nhiều trường hợp nguy hiểm.

"Thực ra ai đi làm người cũng đều mong an toàn trở về với gia đình, chứ có ai muốn chuyện không hay xảy đến với mình đâu. Thời gian qua, sự việc tài xế bị sát hại thương tâm khiến mình lo lắng. Sau khi tìm hiểu, mình được biết anh Thành thiết kế vách ngăn liền tới lắp một chiếc". Anh Ba chia sẻ, với mức giá 1 triệu đồng cho sản phẩm này, thực sự không quá đắt đỏ, bất cứ ai làm tài xế cũng đủ khả năng để lắp.

Anh Nguyễn Khắc Thành - người trực tiếp thiết kế vách ngăn.

"Mình đi làm cũng gặp đủ kiểu khách hàng, đặc biệt đi đường xa hay ban đêm nhiều khi mất an toàn. Có vách ngăn rồi mình có thể yên tâm hơn phần nào", anh tài xế nói.



Sau khi hình ảnh vách ngăn taxi được chia sẻ, mạng xã hội "nổ" ra cuộc tranh luận dữ dội. Nhẹ thì chê thiết kế này khiến không gian trong xe bị bí bách, nặng nề hơn ví von chiếc vách ngăn giống... chuồng chó. Anh Thành khẳng định, trước khi lắp vách cho bất cứ tài xế nào, anh đều hỏi ý kiến họ. Nếu khi hoàn thành, tài xế cảm thấy khó chịu, anh sẽ tháo ra ngay.

"Mình mong muốn càng nhiều người sản xuất ra những thiết kế an toàn phục vụ cánh tài xế. Mình quan tâm nhất là tính mạng của họ, vì mình cũng từng là tài xế" - anh Thành tâm sự.

Hiện đã có 5 - 6 xe taxi tại Hà Nội trang bị loại vách ngăn tự chế như thế này.

Vách ngăn gồm 2 bộ phận chính là tấm mica chịu lực và thanh inox cố định.

Cục đăng kiểm kiến nghị đưa việc lắp khoang chắn thành luật chung



Trước ý tưởng khá độc đáo của anh Nguyễn Khắc Thành, ông Đỗ Văn Bằng - Phó Chủ tịch hiệp hội taxi cho biết, để có quy trình làm, Cục Đăng kiểm Việt Nam phải phối hợp với Bộ Giao thông vận tải xem mẫu thiết kế từ Trung Quốc, Thái Lan, Singapore đang làm. Hiện tại, kể cả một doanh nghiệp taxi làm hoặc tài xế thiết kế như vậy để an toàn cho tính mạng của mình, nhưng vẫn là tự phát, không tuân thủ theo quy định của pháp luật.

"Rõ ràng biết là an toàn, nhưng pháp luật của mình không cho, bởi tự ý thay đổi kích cỡ, hình dáng, thân, vỏ xe… có thể bị phạt tới 8 triệu đồng, phạt doanh nghiệp 6 triệu nữa là 14 triệu" - ông Bằng nói.

Về quan điểm này, anh Thành chia sẻ, trước khi thiết kế vách ngăn, anh đã tham khảo luật Giao thông đường bộ và một số bộ luật liên quan. "Đúng là luật cấm thay đổi kết cấu xe, cũng như bề ngoài, kích thước xe. Tuy nhiên, vách ngăn này thuộc dạng nội thất xe, lắp thêm để bảo vệ tính mạng tài xế. Theo mình được biết, Cục đăng kiểm cũng đang rất tán thành giải pháp này".

Vách ngăn gần như triệt tiêu khả năng tấn công tài xế từ đằng sau.

Không gian bên trong khá thoải mái, không bí bách.

Tại Việt Nam, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước, Cục Đăng kiểm Việt Nam ủng hộ việc có các biện pháp hữu hiệu nhằm tăng cường hơn nữa an ninh, an toàn cho lái xe và hành khách đi trên xe taxi.



Theo Cục Đăng kiểm, xe ô tô ngay từ khi thiết kế đã được nhà nhà sản xuất tính toán đảm bảo tối ưu tính tiện nghi và an toàn cho người lái, hành khách trên xe, phù hợp với mục đích và nhu cầu sử dụng. Vì thế việc lắp thêm vách ngăn sẽ dẫn tới thay đổi kết cấu, bố trí trong khoang lái của xe, có thể gây ảnh hưởng đến khả năng vận hành, quan sát của lái xe và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho lái xe và hành khách ngồi trên xe, hoặc ảnh hưởng tới khả năng thoát hiểm trong những tình huống khẩn cấp.

Anh Thành hy vọng vách ngăn mình sáng tạo ra sẽ giúp cánh tài xế an toàn hơn trên từng chặng đường.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho lái xe và chủ xe, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có văn bản báo cáo Bộ GTVT đề xuất đơn giản hóa thủ tục quy định về cải tạo, lắp đặt vách ngăn. Một lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định, luật không cấm việc taxi lắp khoang chắn bảo vệ và việc lắp này hoàn toàn không bị xử phạt. Cục đang kiến nghị đưa việc lắp khoang chắn thành luật chung, đơn giản hóa thủ tục về việc này.



Cũng theo Cục Đăng kiểm, việc lắp đặt thêm vách ngăn nói riêng, cải tạo xe cơ giới nói chung đã được quy định tại Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, chủ xe, lái xe có thể chủ động thực hiện bất cứ khi nào.