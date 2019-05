Người thông minh biết cách sống tốt: Tâm trí thoải mái, không vướng mắc hay khuất tất, không toan tính thiệt hơn

Nhiều người thường phàn nàn rằng họ rất mệt mỏi, nhưng điều khác biệt là: Sau khi phàn nàn, một số người như được xả stress và bắt đầu làm việc với tinh thần tràn đầy năng lượng, còn một số người khác sẽ chỉ rúc vào trong bóng tối, gặm nhấm phiền não một mình.

Tất cả chúng ta đều đã từng trải qua những khoảnh khắc "lên voi xuống chó" của cuộc sống và hỉ nộ ái ố của chính mình. Do đó, điều quan trọng là có thể buông tay kịp thời. Thay vì oán hận, hãy học cách tha thứ.

1. Đầu tiên, hãy để tâm trí và tinh thần bạn thoải mái

Nhiều người cảm thấy không vui vì bị cô lập hoặc người khác gây mâu thuẫn với mình, nhưng khi họ càng trưởng thành, họ thấy rằng có nhiều thứ thực sự không nhất thiết phải buồn phiền hay bận tâm.

Ví dụ, trong một vài công ty, có một số nhân viên đấu đá nội bộ để giành được hợp đồng về tay mình, để được sếp trọng dụng bằng nhiều thủ đoạn. Các đối thủ cạnh tranh đang hạ thấp lẫn nhau vì nghĩ rằng công ty mình là nhất, sản phẩm tốt nhất, nghi kị và triệt hạ lẫn nhau... Nhưng sau đó, họ mới nhận ra rằng sự tin tưởng lẫn nhau, sự hiểu biết và khoan dung giữa mọi người có giá trị hơn nhiều so với những gì mình kiếm được. Điều quan trọng là nâng cao năng lực bản thân để mang lại sự tin tưởng cho khách hàng, từ đó khách hàng sẽ tự tìm đến bạn thay vì cạnh tranh không lành mạnh.

Chúng ta đang sống, không phải vì chạy theo một số tiếng tăm. Điều khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc thường là những thứ mà mọi người cho rằng bình thường, chẳng hạn như sự thấu hiểu và giúp đỡ lẫn nhau giữa các đồng nghiệp, thậm chí là sự khích lệ lẫn nhau và cạnh tranh lành mạnh giữa các nhân viên.

Đừng cố tình chặn đường làm ăn của người khác vì lòng tham, bởi vì mọi người sẽ cùng nhau chạy trên đường và con đường mới càng ngày càng rộng hơn do nhiều người đi sẽ thành đường. Đừng cố tình làm nhục người khác vì muốn họ xấu hổ. Bởi vì khi những người khác không tốt, bạn cũng chẳng được lợi gì cả. Đừng cố tình tranh giành một cái gì đó vốn không thuộc về bạn chỉ vì muốn chiến thắng người khác, vậy không xứng với đức hạnh của bạn.

Tiền không phải không thể kiếm được, nhưng hạnh phúc lại là thứ không thể kiếm được dễ dàng. Nhưng nếu bạn là một người tốt bụng và tử tế, bạn có thể mang lại cho bạn may mắn và hạnh phúc cho mình.

2. Thứ hai, không vướng mắc

Bạn đã bao giờ khóc vì ly trà sữa yêu thích bị đổ, chán nản vì làm hoài nhưng sai cách và buồn vì một người không xứng đáng? Luôn có rất nhiều hối tiếc trong cuộc sống. So với việc tiếp tục hối tiếc về những lựa chọn, cách tốt hơn là ngừng tiếc nuối và hối hận kịp thời.

Khi bạn bị mất đồ, dù cho bạn có làm cách nào đi nữa mà không tìm lại được thì coi như mất. Yêu nhầm người thì dù bạn có hối tiếc bao nhiêu thì cũng đều sai. Hầu hết tất cả chúng ta dành quá nhiều thời gian và năng lượng đáng để theo đuổi, khám phá và trải nghiệm mọi người, trong đó cũng có nhiều thứ không có giá trị, có những người không xứng với tình yêu của bạn, bạn có thể bỏ lỡ những cơ hội tốt, không lựa chọn chàng trai yêu bạn thật lòng... Dù sau đó bạn nhận ra chân tướng, bạn có hối hận thì cũng không thể thay đổi. Nhưng thay vì ám ảnh và hối hận về những sai lầm trong quá khứ, tốt hơn là chấp nhận nó, đối mặt và thay đổi nó.

Trước hết, bạn phải biết rằng thời gian sẽ không quay ngược trở về thời điểm bạn mắc lỗi để bạn sửa sai, thời gian vẫn tiếp tục chạy. Thứ hai, bạn phải hiểu rằng không ai đủ hoàn hảo và ai cũng có lúc mắc sai lầm. Nếu bạn sai, bạn phải nhận ra bạn sai ở đâu. Nếu bạn nhận ra nó, bạn có thể thay đổi để tốt hơn. Nếu bạn chỉ trốn tránh, thì ngày này qua ngày khác, bạn sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Ngay cả khi một cái gì đó không thể thay đổi, chúng ta vẫn có thể thay đổi suy nghĩ và góc độ nhìn nhận vấn đề.

3. Thứ ba, bớt so sánh thiệt hơn

Bạn đã bao giờ lo lắng về một điều gì đó? Ví dụ, nếu sếp của bạn đã sắp xếp một công việc nhỏ cho bạn, khiến bạn phải về trễ, phải hủy cuộc hẹn vì có việc đột xuất... bạn có thể sẽ bộc lộ tất cả cảm xúc không hài lòng, thậm chí chửi sau lưng sếp khi sếp ra ngoài. Hoặc một người bạn đã từng nhiều lần mời bạn đi ăn trưa ở quán quen nhưng gần đây anh ta không mời bạn nữa, bạn luôn nhớ và cố gắng bằng mọi cách khiến họ phải quay lại mời bạn ăn trưa. Bạn và người yêu to tiếng cãi nhau, anh người yêu nói vài lời không lọt tai bạn, sau đó cả hai làm huề. Nhưng thỉnh thoảng bạn lại đề cập đến những việc này khiến cả hai không vui vẻ.

Trên thực tế, có rất nhiều điều không đáng để bạn lo lắng. Có một câu nói rằng thế giới rộng nhất là đại dương, bầu trời rộng hơn đại dương nhưng tâm trí con người còn rộng hơn bầu trời.

Khi bạn có khả năng, hãy làm nhiều việc hơn, không chỉ tập thể dục cho bạn, mà ghi điểm trong mắt sếp. Đôi lúc, hãy mời lại người đã mời bạn đi ăn, có thể sẽ hơi tốn kém nhưng họ không thể quên bạn. Đừng cố chuyện bé xé to trong tình cảm, hãy cùng nhau ngồi lại, chia sẻ với nhau về cảm nhận của mình về đối phương, những gì chưa hài lòng sẽ cố gắng khắc phục.

Nếu bạn tính toán quá mức một số thứ tầm thường, bạn sẽ thua vì sự nhỏ nhen, ích kỉ của bạn. Khi bạn thoải mái lên một chút, thư giãn tâm trí, thì những điều vướng mắc, đau đớn và thất vọng của bạn sẽ ít hơn nhiều.

Giống như đôi mắt của bạn, nếu bạn chỉ nhìn chằm chằm vào bàn chân nhỏ bé, bạn chỉ thấy được khoảng đất nhỏ dưới chân mình, bạn sẽ không nhìn thấy những chỗ rất đẹp ở phía xa.

Một số người nói rằng 80% phiền não trong cuộc sống và những rắc rối, chúng ta có thể làm chủ và xua tan chúng.

Trải nghiệm cuộc sống nhất thời thường có liên quan đến tình huống chúng ta gặp phải, nhưng trạng thái cảm xúc con người bạn được quyết định bởi tâm lý của bạn.

Bạn có thể gặp may mắn, nếu bạn không gặp may mắn trong một thời gian, hãy bình tĩnh, nỗ lực hơn, rồi một ngày sẽ gặp may mắn.

Bạn có thể có một mối quan hệ tốt. Nếu bạn không có cũng không sao, bạn sẽ học được sự khoan dung người khác khi bạn đúng, rồi bạn sẽ có thêm một mối quan hệ mới với mgươi mà bạn đã khoan dung.

Có thể bạn có một cuộc sống tốt, nếu chưa có cuộc sống tốt trong thời gian này, bạn có thể học được lòng từ bi trong bất hạnh, từ đó bạn sẽ hành động đúng đắn hơn, làm việc tốt nhiều hơn và bạn sẽ hạnh phúc.

Chúc bạn có ba thái độ tốt đẹp, bình yên, giản dị và hạnh phúc để sống mỗi ngày.