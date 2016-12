Người trồng rau muống có bị "oan" khi sử dụng hóa chất?

Trình bày tham luận tại Hội thảo "Thực phẩm sạch dành cho ai" do Soha.vn tổ chức tại TP.HCM sáng 28/12, bà Vũ Kim Hạnh – Tổng Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu và bảo trợ doanh nghiệp BSA đã chia sẻ với những khó khăn của nông dân tại Việt Nam nói chung và người trồng rau muống nói riêng.

"Nông dân khó khăn khi phải chạy theo quản lý Nhà nước. Họ nói: Chúng tôi không có khả năng tra cứu theo Thông tư 03/2016 của Bộ Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn để chọn đúng loại thuốc cho đối tượng cây trồng. Vậy nếu bây giờ tôi chúng tôi tìm danh mục thuốc tách riêng theo từng cây trồng thì tìm ở đâu?

Câu trả lời của cơ quan chức năng là lên trang web của Cục Bảo vệ thực vật để tìm. Hôm đó, tôi có hỏi anh Hồng Sơn (Cục trưởng Cục Trồng trọt) tên trang web là gì, ảnh mới gọi về nhà hỏi vì không nhớ", bà Hạnh kể.

Bà Vũ Kim Hạnh – Tổng Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu và bảo trợ doanh nghiệp BSA

Theo bà Hạnh, khi tìm hiểu cách đăng ký thuốc trừ sâu thì bà rất bất ngờ vì không thấy có quy định thuốc bảo vệ thực vật đối với rau muống. Vì thế, theo bà, việc dư luận vội vã lên án nông dân trồng rau muống "dùng thuốc này kia bậy bạ" là không công bằng với họ.

Bà kể tiếp: "Trong một cuộc họp, nông dân hỏi nếu phun thuốc trừ sâu sinh học đăng ký của cây khác cho cây rau muống có được hay không thì anh Hoàng Trung (Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật) nói không được.

Vậy bây giờ người nông dân phải làm sao? Nếu bây giờ không được phun thuốc khác, sâu ăn tùm lum như vậy thì cũng chẳng có rau muống mà ăn. Chúng tôi hỏi vậy thì phải làm sao, anh ấy bảo không sao đâu…".

Vị Tổng Giám đốc này nêu thêm dẫn chứng, VinEco khi trồng các loại rau thì có trồng rau muống, nhưng tìm mãi trong… "sử sách thiên thu" cũng không có loại thuốc nào dùng cho rau muống nên mới tìm đến Bộ Nông nghiệp để xin.

"Bộ mới nói với VinEco là anh đóng tiền đi rồi cùng với Bộ khảo nghiệm lâm sàng loại rau này trong vòng 2 năm. Tôi nói: "Chết rồi, nếu 2 năm không cho nhà tôi ăn rau muốn thì tôi không chịu".

Lúc này, Tổng Giám đốc VinEco nói, 2 năm thì lâu quá, tụi anh cũng bỏ tiền ra để khảo nghiệm lâm sàng thuốc dành cho rau muống và xin đặc cách thời hạn chỉ 6 tháng thôi. Bây giờ đã được bốn tháng rồi, chúng ta sắp có tin mừng sẽ có loại thuốc trừ sâu hợp pháp trên rau muống", bà kể.

Toàn cảnh hội thảo "Thực phẩm sạch cho ai?".

Nhưng bà Hạnh chua chát kể: "Một anh chuyên bán thuốc bảo vệ thực vật nói: Trên đời này còn rất nhiều loại rau không đăng ký thuốc bảo vệ thực vật, lâu nay người ta làm "lụi" thôi, ai biểu VinEco đăng ký làm gì?

Tôi giải thích, VinEco làm ăn lớn thì phải sợ bị bắt, nên phải làm. Anh này nói, vậy thì VinEco sẽ phải đi đăng ký nhiều lắm, không biết bao nhiêu thứ nữa".

Bà cho hay, khi đi đến ngọn ngành thì việc đăng ký thuốc bảo vệ thực vật không phải do Bộ Nông nghiệp khảo cứu đưa ra mà do doanh nghiệp đề nghị. Doanh nghiệp thì không ai kinh doanh rau muống, họ kinh doanh những loại khác có giá trị hơn còn rau muống chỉ do những người nông dân nghèo làm.

"Bộ chưa xét tới thuốc bảo vệ thực vật cho rau muống vì chưa có doanh nghiệp nào đăng ký. Như vậy, tôi thấy lo thiệt vì chúng ta còn ăn rất nhiều loại rau nữa mà chưa biết nó sẽ như thế nào", bà Hạnh chia sẻ.

