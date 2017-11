Người Việt mua gần 22.000 ô tô trong tháng 10, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2016

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số tháng 10 của toàn thị trường đạt 21.868 xe, giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 3% so với tháng 9. Trong đó bao gồm 12.012 xe du lịch; 8.968 xe thương mại và 888 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch tăng 3%; xe thương mại tăng 3% và xe chuyên dụng tăng 1% so với tháng trước.

Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 15.498 xe, tăng 5% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 6.370 xe, giảm 2% so với tháng 9.

Tính chung 10 tháng đầu năm, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 204.999 xe, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, ô tô du lịch giảm 10%; xe thương mại giảm 6% và xe chuyên dụng giảm 18%. Xét về xuất xứ, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 14% trong khi xe nhập khẩu tăng 6% so với cùng kì năm ngoái.

Tháng 10 vừa qua, thị trường ô tô Việt tiếp tục sôi động với các chương trình ưu đãi, giảm giá từ thương hiệu bình dân đến xe hơi sang trọng. Trong đó, Thaco Kia giảm giá cho 3 mẫu xe ăn khách của hãng là Morning, Cerato và Sorento với mức ưu đãi từ 5-26 triệu đồng. Toyota hỗ trợ chi phí thuế trước bạ tương đương 30 triệu đồng /xe Vios và 15 triệu đồng/xe Innova.

Ở phân khúc xe sang, Audi Việt Nam triển khai chương trình kích cầu với giá trị tương đương một nửa lệ phí trước bạ cho khách hàng đặt xe Audi A4, A6 hoặc Q7 2.0 mới. Chương trình khuyến mãi này tương đương với 5 - 6% giá trị xe tuỳ thuộc vào quy định mức lệ phí đăng ký trước bạ của từng tỉnh thành địa phương khác nhau.

Mercedes-Benz Việt Nam cũng hỗ trợ 50 triệu đồng lệ phí trước bạ và Gói tài chính chính hãng (hoặc 3 phiếu bảo dưỡng miễn phí) cho tất cả dòng xe Mercedes-Ben(ngoại trừ GLC và GLC Coupé).