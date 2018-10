Nguồn cung mới giảm mạnh, bất động sản TP.HCM sôi động trên thị trường thứ cấp

Nguồn cung mới (sơ cấp) giảm đáng kể

Theo báo cáo thị trường quý 3/2018 của một số đơn vị nghiên cứu thị trường, hầu hết các phân khúc bất động sản tại TP.HCM đều sụt giảm mạnh nguồn cung mới chào bán ra thị trường.

Theo báo cáo quý 3 của Savills, số lượng căn hộ chào bán mới tại Tp.HCM trong quý 3 đạt 6.711 căn hộ, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong 9 tháng năm 2018 có 22.363 căn được chào bán, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ. Xét về tỉ lệ giữa các phân khúc sản phẩm, phân khúc hạng sang tiếp tục khan hiếm nguồn cung, không có dự án nào chào bán mới trong quý.



Phân khúc cao cấp chiếm 40% tổng nguồn cung mới, trung cấp chiếm 52%, phân khúc bình dân chiếm 8% tổng nguồn cung. Theo Savills thì các chủ đầu tư tránh tháng ngâu và người mua cũng cân nhắc kỹ lưỡng được xem là nguyên nhân dẫn đến tình trạng sụt giảm cung.

Điểm đáng chú ý trên thị trường là nguồn cung biệt thự, nhà phố, đất nền mở bán ở giai đoạn 3 tháng vừa qua rất hạn chế. Theo Savills, thị trường nhà phố và biệt thự xây sẵn Tp.HCM đã trải qua một quý giao dịch trầm lắng do sự khan hiếm về nguồn cung.

Bên cạnh đó, các dự án mở bán ở quý này chủ yếu có quy mô nhỏ (dưới 20 căn/dự án) với giá bán dao động từ 2.273 USD/m2 đất (khu biệt thự Vạn Xuân Riverview) đến 6.737 USD/m2 đất (Lancaster Eden).

JLL Việt Nam cũng nhận định, biệt thự, nhà phố nguồn cung mới đạt 814 căn, giảm đến 47% theo quý do lượng mở bán mới tương đối hạn chế trong tháng 7 âm lịch.

Còn theo các doanh nghiệp BĐS, trong quý 3 doanh nghiệp chủ yếu thực hiện các hoạt động tiền bán hàng chẳng hạn như tuyển đội ngũ nhân viên kinh doanh, huấn luyện dự án, thu thập đặt giữ chỗ chuẩn bị cho các đợt bung hàng lớn dự kiến vào cuối năm.

Thị trường thứ cấp tăng giá, sôi động?

Theo bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam, do sự thiếu hụt về nguồn cung mới,hoạt động của thị trường chủ yếu diễn ra sôi nổi ở thị trường thứ cấp, đặc biệt là với sản phẩm nhà phố. Điều này thể hiện ở việc giá bán thứ cấp cho loại hình sản phẩm nhà phố xây sẵn tại một số trường hợp trong quý 3/2018 đã tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ghi nhận thị trường, hiện tại hoạt động mua bán BĐS liền thổ, căn hộ chung cư chủ yếu diễn ra ở thị trường thứ cấp với giá chênh ít nhất từ 7-10% so với đầu năm. Trong đó, phân khúc nhà phố, biệt thự khan nguồn cung mới được xem điểm sáng của thị trường về tăng giá thứ cấp. Theo JLL, giá bán thứ cấp nhà phố, biệt thự tăng khoảng 2-3% theo quý, đặc biệt có những dự án tăng 5-7% trong vòng 3 tháng.

Trong khi đó, ở thị trường căn hộ, giao dịch hiện tại cũng chủ yếu diễn ra ở những dự án gần hoàn thiện hoặc đang trong quá trình xây dựng. Giá thứ cấp cũng biến động tăng từ 5-7% trong vòng 6-8 tháng.

Xét về giá bán, mặt bằng giá trung bình tiếp tục tăng trong quý 3/2018. Giá bán trung bình tại thị trường sơ cấp ghi nhận ở mức 1.607 USD/m2, tăng 2% so với quý trước và tăng 10% so với năm trước. Giá bán tăng được ghi nhận tại các dự án trung và cao cấp có vị trí tốt. Xét về vị trí, các quận ở khu Đông như Quận 2, Quận Thủ Đức và Quận 9 ghi nhận mức tăng 5%-7% so với quý trước.

Xét theo các khu vực bán hàng thuộc Tp.HCM thì theo các chuyên gia, khu Đông vẫn là khu vực chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng số các giao dịch của toàn thị trường. Trong đó, Quận 2 chiếm 33% số giao dịch và Quận 9 chiếm 45% số giao dịch trên địa bàn TP.

Riêng ở phân khúc đất nền tại Tp.HCM, nguồn cung mới tiếp tục khan hiếm, không có dự án quy mô mở bán. Do đó, giao dịch hiện nay ở phân khúc này chủ yếu diễn ra trên thị trường thứ cấp, giá biến động tăng trong 3 tháng qua rơi ở mức 7-10%. Các nền đất có sổ được người mua thực tìm kiếm nhiều nhất.

Theo bà Dung, trong quý cuối năm 2018, một số dự án được triển khai sẽ khiến mặt bằng giá phân khúc hạng sang tăng mạnh. Về khu vực, phía Đông và phía Nam sẽ tiếp tục là các điểm nóng của thị trường vào quý cuối năm.

Với lượng lớn nguồn cung trong quý 4, số căn bán được dự kiến cũng sẽ tăng mạnh nhờ nhu cầu đến từ cả nhà đầu tư và người mua để ở, khách nước ngoài và khách trong nước. "Hiện lượng đặt chỗ lớn ở các dự án chuẩn bị mở bán khá lớn cho thấy thị trường vẫn đang nhận được sự quan tâm của người mua", bà Dung khẳng định.