Nguồn cung nguyên liệu khan hiếm, lãi quý 1 của Hapaco giảm sút 65% so với cùng kỳ

CTCP Tập đoàn Hapaco (mã chứng khoán HAP) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017.

Doanh thu thuần trong quý đạt 96,96 tỷ đồng, giảm 7% so với doanh thu đạt được quý 1 năm ngoái. Nguyên nhân do nguồn cung nguyên liệu khan hiếm ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất và doanh thu bán hàng của công ty. Bên cạnh đó, giá vốn hàng bán ngược chiều tăng 3% do giá thu mua nguyên liệu đầu vào tăng cao, ảnh hưởng đến giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán. Vì thế, lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 12,52 tỷ đồng, giảm mạnh 46% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, trong quý, số tiền vay nợ thê tài chính dài hạn còn chưa đến 10 tỷ đồng, giảm 110 tỷ đồng so với đầu kỳ, vay nợ thuê tài chính ngắn hạn cũng giảm được 30 tỷ đồng, còn gần 70 tỷ. Do vậy, chi phí tài chính – mà chủ yếu là chi lãi tiền vay – giảm đáng kể còn hơn 1 tỷ đồng, tương ứng bằng khoảng 1/7 cùng kỳ.

Nhờ vậy, cuối quý, Hapaco còn lãi sau thuế gần 2 tỷ đồng, bằng 35% lợi nhuận đạt được quý 1 năm ngoái.

Tính đến cuối quý 1/2017, tổng cộng tài sản công ty đạt 856 tỷ đồng, giảm 150 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ phải trả hơn 195 tỷ đồng, giảm 150 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Ngày 29/4 vừa qua Hapaco đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 với chỉ tiêu doanh thu 489 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng. Với kết quả đạt được quý 1 vừa qua, Hapaco còn cách rất xa mục tiêu lợi nhuận năm mà ĐHCĐ giao phó.

Nguyên Phương

Theo Trí thức trẻ/HAP