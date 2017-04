Nguồn cung than ở Australia dần phục hồi nhưng thị trường vẫn bấp bênh

Trận bão Debbie vừa qua đã khiến nguồn cung than ở bang Queensland, Australia bị gián đoạn. Nhiều công ty khai thác than buộc phải tuyên bố tạm ngưng xuất khẩu do hệ thống đường ray bị phá hủy nặng nề.

Tuy nhiên, hiện tại, 4 hệ thống đường ray đã được phục hồi và hoạt động bình thường. Hôm thứ Tư (26/4) đường ray Goonyella nối đến Hay Point và DBCT đã được sửa chữa.

Một nhà đầu tư cho biết "Nhiều công ty nhập khẩu than yêu cầu tăng cường lượng than nhập trong hợp đồng than quý này để bù lại so với lượng than bị thiếu hụt quý trước". Dự kiến tuần này, vòng đàm phán giữa các công ty nhập khẩu than Nhật Bản và công ty khai thác, xuất khẩu than Australia sẽ bắt đầu trở lại.

Một nhà đầu tư khác cho hay "Với việc Australia tuyên bố tạm ngưng xuất khẩu than do các các đường ray bị đứt gãy, các công ty nhập khẩu than có thể phải trả thêm phí lưu cảng 15 ngày".

BHP Billiton đã điều chỉnh triển vọng sản lượng than bang Queensland trong năm nay xuống còn 39-41 triệu tấn do sự cố trên.

Công ty than Anglo American cũng cho biết doanh số bán than của hãng trong quý II cũng bị ảnh hưởng nặng nề từ trận bão.

Ở thị trường Trung Quốc, nhu cầu than tăng. Trữ lượng than của các nhà máy luyện thép đang ở mức thấp, tuy nhiên giá than trong nước vẫn giữ ở mức ổn định.

Nhập khẩu than của Trung Quốc trong tháng 3 đạt 6,43 triệu tấn, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tại sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, giá than cốc giao trong tháng 9 tăng 1,52 USD/tấn lên mức 163,42 USD/tấn.

Theo Đức Quỳnh

Người đồng hành