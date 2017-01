Nguồn gốc và ý nghĩa của tục "lì xì" bạn có thể chưa biết

Nguồn gốc của tục lì xì

Hầu hết mọi người tin rằng Trung Quốc là nơi bắt nguồn tục lì xì. Chuyện kể rằng ngày xưa, ở Đông Hải có rất nhiều yêu quái gây hại bá tánh. Ngày thường, chúng sẽ bị thần tiên trấn yểm, tuy nhiên, nhân thời điểm giao thừa khi các vị thần về trời, chúng lại thỏa trí lộng hành, quấy rối trẻ em đang ngủ say. Lũ trẻ giật mình, khóc thét và sốt khiến bố mẹ chúng lo lắng, trông canh mà chẳng thể yên giấc.

Một lần, 8 vị tiên đi ngang thấy vậy liền hóa thành những đồng tiền nằm bên chỗ mấy đứa trẻ, cha mẹ chúng cũng đem gói những đồng tiền này vào tấm vải đỏ để xua đuổi yêu quái. Không ngờ phép lạ ấy lại thật sự hữu dụng. Khi con quái vật đến, những đồng tiền lóe lên khiến nó sợ phải bỏ chạy. Câu chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp nhân gian. Từ đó, mỗi lần Tết đến, người ta lại bỏ tiền vào trong những cái túi màu đỏ tặng trẻ con, để trẻ chóng lớn và khỏe mạnh và hành động đó chính là lì xì, hay còn gọi là mừng tuổi đầu năm mới.

Một câu chuyện nữa được lưu truyền cũng cho rằng tiền lì xì được biến thể từ tục “đặt áp tế tiền” - là những đồng tiền được xâu bằng chỉ đỏ, buộc lại theo hình con rồng hoặc thanh kiếm để ở giường hoặc nôi có thể chống lại tà ma và bảo vệ giấc ngủ cho trẻ nhỏ. Theo thời gian, mọi người để tiền trong những bao giấy màu đỏ và trao cho nhau dịp năm mới. Lâu dần, lì xì đã trở thành phong tục truyền thống gắn liền với ngày đầu xuân.

Tục lì xì đã được gìn giữ và lưu truyền từ bao đời nay

Ý nghĩa của tục lì xì

Người Việt có phong tục, cứ giao thừa hoặc mùng 1 là cả nhà lại sum vầy. Con cháu mừng tuổi ông bà và ông bà lì xì lại con cháu để may mắn cả năm, kèm với đó là những lời chúc. Mặt khác, người tới chơi cũng được nhận lì xì từ chủ nhà hoặc ngược lại. Mừng tuổi không giới hạn trong ngày mùng 1 mà còn có thể kéo dài sang ngày mùng 2, 3 cho tới cuối dịp Tết, vào mùng 10.

Lì xì nhằm cầu chúc người nhận phát đạt, hạnh phúc. Thường mọi người sẽ bỏ tiền may mắn vào bao giấy màu đỏ. Phong bao tượng trưng cho sự kín đáo, không muốn so bì hơn thua để dẫn đến xích mích hay chuyện không vui. Ngoài ra, bao lì xì còn tượng trưng cho tài lộc, cho đi nhiều lì xì bao nhiêu thì sẽ nhận lại được nhiều tài lộc bấy nhiêu. Hơn nữa, nó còn thay cho lời chào, lời chúc sức khỏe và mong một năm mới an lành, làm ăn tấn tới.

Chính vì vậy, số tiền trong mỗi bao lì xì ít nhiều không quan trọng. Đó là món quà tinh thần dịp đầu năm, như một biểu tượng tốt đẹp khiến bạn tin rằng 365 ngày tới của mình sẽ luôn an yên và sung túc. Thế nên, hãy coi trọng chính thông điệp mà những phong bao lì xì gửi gắm thay vì số lượng tiền bên trong chứa đựng.

Những phong bao mừng tuổi có thể gắn kết tình cảm giữa người với người. Qua bao nhiêu năm, đất nước ta dù có ít nhiều thay đổi song nét đẹp văn hóa này vẫn sẽ luôn được truyền giữ và là một phần không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền của Việt Nam.

Nguyễn Linh

Theo Trí thức trẻ/Tổng hợp