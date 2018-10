Nguy cơ tranh chấp quyền phát sóng AFF Cup 2018 trên truyền hình trả tiền giữa VTV và Next Media

Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup 2018) lần đầu tiên có hai đơn vị cùng sở hữu bản quyền phát sóng ở Việt Nam. Theo đó, VTV mua độc quyền phát sóng trên hạ tầng mặt đất miễn phí và truyền phát trên tất cả các hạ tầng khác. Còn Next Media mua độc quyền và được phép phân phối lại trên truyền hình trả tiền (PayTV), truyền hình cáp, truyền hình kỹ thuật số vệ tinh, IPTV (truyền hình giao thức IP), OTT (truyền hình Internet), truyền hình di động, mạng xã hội, các mạng di động, phát thanh.

Việc phân chia hai gói bản quyền có vẻ rất rõ ràng, thế nhưng thực tế lại đang có nguy cơ chồng lấn quyền phát sóng giữa VTV và Next Media trên truyền hình trả tiền (PayTV). Đại diện một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trên Internet đã liên hệ với ICTnews bày tỏ sự hoang mang khi không biết nên lựa chọn đơn vị nào để mua quyền tiếp sóng AFF Cup 2018.

Theo nguồn tin này, ngày 8/10/2018, họ đã nhận được hai cuộc điện thoại từ VTV và Next Media chào mời mua quyền tiếp sóng AFF Cup 2018. Theo đó, Next Media chào tiếp sóng kênh Bóng đá TV, còn VTV thì chào quyền tiếp sóng kênh VTV6. Đơn vị tiếp sóng sẽ phải chia sẻ phí mua bản quyền, tuy nhiên nguồn tin này tỏ ra rất băn khoăn vì không biết VTV và Next Media thì đơn vị nào có quyền phát sóng trên Internet.

“Nếu Next Media đã mua độc quyền trên Internet mà chúng tôi truyền dẫn kênh VTV6 thì có nguy cơ bị Next Media kiện. Hiện nay trên gói kênh truyền hình của chúng tôi chỉ có kênh VTV6, chưa có kênh Bóng đá TV, nên rất cần phải cân nhắc việc mua bản quyền của 1 trong 2 đơn vị sở hữu bản quyền để tránh phát sinh rắc rối khi giải đấu diễn ra.”, nguồn tin này cho hay.

Đại diện Clip TV (nhà cung cấp dịch vụ truyền hình OTT) cũng cho biết, Clip TV này đang tiến hành thương thảo với VTV để tiếp sóng AFF Cup trên kênh VTV6. VTV yêu cầu Clip TV phải đưa kênh VTV6 vào gói miễn phí (không nằm trong gói dịch vụ thu tiền). Hiện trên hạ tầng Clip TV chưa có kênh Bóng đá TV, nên nếu trong trường hợp VTV6 không được phát trên OTT thì Clip TV sẽ phải đàm phán với Next Media để phát kênh Bóng đá TV trên gói thu phí.

Đại diện Truyền hình FPT (nhà cung cấp dịch vụ truyền hình IPTV và OTT) cho hay, FPT đã thỏa thuận xong để chia sẻ quyền tiếp sóng AFF Cup 2018 trên hạ tầng truyền hình của FPT, nhưng phải vài ngày tới mới có thể công khai thông tin này. Tuy nhiên vị đại diện này cũng cho hay: “Giữa VTV và Next Media, việc sở hữu bản quyền phân chia rất rõ ràng chứ không lo có sự chồng lấn giữa hai bên”.

Trao đổi với ICTnews vào sáng nay, ông Nguyễn Hà Nam, người phát ngôn của VTV khẳng định: "VTV sẽ phát sóng AFF Cup 2018 trên kênh VTV6, những hệ thống truyền hình trả tiền đang có sẵn kênh VTV6 cũng được phép phát, bởi vì truyền hình trả tiền cũng là 1 hệ thống truyền dẫn của VTV6. Chỉ những hệ thống truyền hình trả tiền nào chưa có kênh VTV6 thì mới không được phát AFF Cup 2018".

Tuy nhiên, phía Next Media lại có quan điểm ngược lại, đại diện truyền thông của Next Media lại cho hay: "Next Media mua độc quyền trên truyền hình trả tiền rồi, thì làm sao VTV có thể phát trên truyền hình trả tiền được nữa".

Ngày 8/10/2018, NextMedia đã cung cấp cho ICTnews chứng thư cấp quyền của đối tác nước ngoài xác nhận cho Next Media độc quyền và quyền phát sóng các trận đấu trên các hạ tầng truyền dẫn với hình thức trả tiền.

Next Media trở thành đơn vị được cấp quyền độc quyền và được phép phân phối lại trên truyền hình trả tiền, truyền hình cáp, truyền hình kỹ thuật số vệ tinh, IPTV (truyền hình trên Internet), OTT (truyền hình di động), mạng xã hội, các mạng di động, phát thanh, toàn bộ giải đấu này.

Next Media hợp tác với VTVcab để phát sóng giải đấu trên kênh BongdaTV, các đối tác truyền hình trong nước sẽ tiếp phát nguyên vẹn các trận đấu từ BongdaTV. Ngoài ra NextMedia sẽ phát sóng AFF Cup 2018 trên trang mạng xã hội của công ty này.

Ngày 5/10/2018, ngay sau khi Next Media công bố mua gói bản quyền thứ 2 giải AFF Cup 2018, Đài Truyền hình Việt Nam đã phát đi thông báo khẳng định, toàn bộ các trận đấu của giải AFF Cup 2018 sẽ được phát trên sóng truyền hình Việt Nam và truyền dẫn trên tất cả các hạ tầng bao gồm truyền hình miễn phí, truyền hình cáp, vệ tinh, IPTV, Internet và di dộng.

Liên quan đến việc có thể xảy ra tranh chấp về quyền phát sóng AFF Cup 2018 trên hệ thống truyền hình trả tiền, sáng nay ICTnews đã gửi email tới Lagardere Sports Asia (LSA), chủ sở hữu bản quyền truyền thông của giải đấu đề nghị xác nhận việc VTV tiếp phát kênh VTV6 trên hệ thống truyền hình trả tiền có hợp lệ hay không và sẽ thông tin tới độc giả sau khi nhận được câu trả lời từ LSA.