Nguyên nhân khiến quán karaoke ở Linh Đàm bốc cháy dữ dội

Như VTC News đã đưa tin, khoảng 9h ngày 23/11, ngọn lửa cùng cột khói cao hàng chục mét bùng phát tại tầng 2 quán karaoke Like Side trên đường Nguyễn Hữu Thọ, gần khu đô thị Linh Đàm (Hà Nội). Được biết, quán karaoke Like Side do Công ty HUDS quản lý và vận hành kinh doanh.

“Nơi xảy ra cháy là tầng 2 của quán karaoke, thời điểm xảy ra vụ cháy quán đang dừng hoạt động để sửa chữa. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện khi sửa chữa”, ông Thiều Hữu Hảo - Phó Giám đốc Công ty HUDS cho hay.

Hiện trường vụ cháy quán karaoke.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, hơn 10 xe chữa cháy có mặt tại hiện trường để tổ chức công tác dập lửa. Đến 10h25, đám cháy đã được không chế nhưng khói vẫn bốc lên dày đặc.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn trên, ông Nguyễn Văn Bổng - Trưởng ban Cứu hộ cứu nạn Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, tầng 2 ngôi nhà là khu vực rất khó chữa cháy vì xung quanh có tường bao. Các lực lượng chức năng phải sử dụng vòi rồng để chữa cháy.

Theo ông Bổng, đám cháy không gây thiệt hại về người, còn thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng thống kê.

Video: Cháy lớn quán karaoke ở Linh Đàm, Hà Nội