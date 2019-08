Nhà Đại Phát trở thành đại lý phân phối chính thức dự án Sun Grand City New An Thới

Sun Group được biết đến với những công trình mang dấu ấn vượt thời gian đã góp phần đưa Phú Quốc tiến xa trên bản đồ du lịch thế giới. Sau chặng đường 5 năm kiến tạo những khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tại Nam Đảo, Sun Group đã giúp định hình nơi đây là điểm đến thượng lưu trong những kỳ nghỉ của du khách toàn thế giới. Sự phát triển thần tốc của du lịch Phú Quốc đã kéo theo nhu cầu lớn về đô thị nhằm cung cấp những dịch vụ bổ trợ cho du lịch để hoàn thiện chuỗi giá trị cho ngành kinh tế mũi nhọn này. Sự thiếu hụt từ nhân lực, vận tải, cung ứng hàng hóa đến các nhu cầu an cư, phát triển chất lượng cuộc sống đã đặt ra cho Phú Quốc một cơ hội phát triển dòng sản phẩm bất động sản đô thị. Và Nam đảo một lần nữa được Sun Group tiên phong kiến tạo khu đô thị đảo hiện đại, tiện nghi đầu tiên mang tên Sun Grand City New An Thới tại giao điểm vàng của trục đường huyết mạch ngay trung tâm thị trấn An Thới. Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa, nằm trong quỹ đất vàng với tốc độ đô thị hóa nhanh nhất Phú Quốc, Sun Grand City New An Thới còn sở hữu những tiện ích và kết nối các giá trị thịnh vượng giữa du lịch – giải trí, giữa các tuyến giao thông trọng điểm, giúp chủ nhân khai thác tối ưu 2 công năng: nơi ở tuyệt vời, kinh doanh đắc lợi.

Dự án đô thị đảo đầu tiên này đã được Sun Group "chọn mặt gửi vàng" khi ký kết với đối tác phân phối chính thức là đại lý Nhà Đại Phát. Phát biểu tại lễ ký kết, bà Huỳnh Thị Uyên Phương, Phó Giám đốc công ty TNHH S-Land, thành viên Tập đoàn Sun Group, cho biết: "Nhà Đại Phát là đơn vị gắn bó cùng Sun Group trong suốt chặng đường phát triển dòng sản phẩm nghỉ dưỡng và thương mại tại Phú Quốc. Do đó, khi định hướng phát triển đô thị tại đảo ngọc, chúng tôi ưu tiên lựa chọn Nhà Đại Phát vì bề dày kinh nghiệm và nhất là sự am hiểu thị trường Phú Quốc của toàn thể đội ngũ từ lãnh đạo đại lý đến từng nhân viên tư vấn."

Sự tích lũy kinh nghiệm, am hiểu thị trường thông qua quá trình gắn bó với thị trường Phú Quốc cũng đã đem đến cho Nhà Đại Phát những thành công lớn khi đơn vị này liên tiếp được vinh danh là đại lý xuất sắc của Tập đoàn Sun Group. Bên cạnh thông tin thị trường được cập nhật và phân tích sâu sắc giúp mang lại giá trị tối ưu cho khách hàng, Nhà Đại Phát cũng đã phát triển được mạng lưới khách hàng thân thiết là những nhà đầu tư ưa chuộng bất động sản Phú Quốc và đã đồng hành cùng Phú Quốc ngay từ những ngày đầu tiên.

Nhận định về tiềm năng phát triển đô thị của Phú Quốc, ông Hoàng Đức Dũng – Tổng giám đốc công ty TNHH Địa Ốc Nhà Đại Phát khẳng định xu thế tất yếu phải hình thành các đô thị hiện đại, là diện mạo mới cho thành phố du lịch trẻ trung năng động Phú Quốc. Đặc biệt, tại Nam Đảo, nơi đã hình thành những trục kinh tế mũi nhọn về du lịch nghỉ dưỡng trải dọc theo các bờ biển thì sự đô thị hóa về hướng trung tâm càng rõ rệt. Với những thành công đạt được và kinh nghiệm tại các đô thị mới như Phú Mỹ Hưng, Thủ Thiêm,... lãnh đạo Nhà Đại Phát tin tưởng vào sự phát triển đô thị song đôi với phát triển du lịch là hướng đi đúng đắn cho Phú Quốc, mở ra chặng đường phát triển bền vững với tầm nhìn 10 năm để đưa Phú Quốc tiến gần đến vị thế ngang bằng với các thành phố du lịch trong khu vực Châu Á.

Tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị dẫn đầu hệ thống phân phối, Nhà Đại Phát đang tiến hành mở rộng văn phòng tại Phú Quốc và tuyển dụng nhân sự tư vấn, chăm sóc khách hàng nhằm mang thông điệp về các sản phẩm bất động sản đô thị, du lịch tại Phú Quốc đến với khách hàng nhanh chóng, chính xác nhất.