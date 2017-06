Nhà đất Đà Nẵng có đang bị làm giá?

Theo đó, giá đất nền tại các dự án khu dân cư mới vẫn giữ mức ổn định, việc nóng lên là nhu cầu mua đất ở của người dân tăng lên. Ở một hướng khác, việc đầu tư vào các dự án khu dân cư sinh thái, nhà phố có thiết kế thông minh cũng tăng lên. Bất động sản nhà ở sinh thái đang mang lại một bước tiến mới, tạo nên một xu thế mới ngày một tăng nhiệt trên thị trường.

Từ đầu năm đến nay nhiều dự án BĐS ven đường Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, khu vực Tây Bắc được các nhà đầu tư triển khai xây dựng. Sự phát triển nguồn cung khách sạn, chung cư cao cấp ven biển làm cho thị trường BĐS thành phố tăng trưởng mạnh.

Tại khu dân cư phía bắc đường Phan Tứ, đoạn từ đường An Thượng 9 về phía biển trở thành điểm nóng của thị trường BĐS. Nhiều nền đất tái định cư (TĐC) ở đây từ mức giá chuyển nhượng 1 tỷ đồng/nền đất đường 7,5m tăng lên 3 tỷ đồng.

Khu TĐC xưởng 387, phường Mỹ An được chuyển nhượng ở các mức giá cao nhất so với giá trị thực của đất ở TĐC. Dự án chung cư - khách sạn Mường Thanh Sơn Trà tại ven đường Võ Nguyên Giáp thuộc phường Mỹ An cũng trở nên sốt với căn hộ chung cư do một lượng lớn khách hàng đến từ Hà Nội đặt mua. Do nhu cầu cao nên giá giao dịch tăng lên.

Một nhà môi giới BĐS cho biết: “Thời gian gần đây, giá đất nền tại một số khu vực thuộc các quận Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn... tăng gấp 3-4 lần so với vài năm trước; nhiều lô trước đây chỉ 500-600 triệu đồng, nay đội lên 1,8 - 2,2 tỷ đồng. Tại dự án khu đô thị Phước Lý, giá cũng tăng đáng kể. Nhiều vị trí đất, mức giá đã gần chạm mốc 1 tỷ đồng, trong khi giá chủ đầu tư đưa ra chưa đến 500 triệu đồng/lô… Chính vì giá đất tăng nên ngày càng có nhiều nhà môi giới vào cuộc. Trong 10 ngày, thậm chí một tháng, chỉ cần môi giới thành công một giao dịch thì “cò” có thu nhập rất khá bởi chi phí bỏ ra không bao nhiêu nhưng hoa hồng khá cao".

Trong đó, các nền đất phù hợp cho việc đầu tư xây dựng khách sạn đang được đẩy giá từng ngày. Cá biệt, có nền đất tăng giá giao dịch lên gấp 2-3 lần trong những tháng gần đây. Một lô đất có diện tích 140m2 ven đường Võ Nguyên Giáp chào bán 10 tỷ đồng. Hiện nhiều lô đất ven biển được giao dịch vượt qua mức 100 triệu đồng/m2. Một mặt bằng giá đất mới đang hình thành ở khu vực ven biển phía Sơn Trà- Ngũ Hành Sơn cho thấy sức đầu tư BĐS nghỉ dưỡng đã làm cho giá đất đang bị thả nổi và tăng cao hơn khu vực nội thành.

Theo đánh giá của các sàn giao dịch BĐS ở thành phố, tình trạng tăng giá chuyển nhượng đất nền ở các khu dân cư ven biển phía đông Đà Nẵng là hiện tượng cá biệt xuất phát từ một nhóm nhỏ nhà đầu tư đang chen chân vào phát triển thị trường BĐS du lịch. Điều này cho thấy một số nhà đầu tư tập trung phát triển khách sạn có quy mô nhỏ, chất lượng từ 2-3 sao để đón khách du lịch gia đình đến Đà Nẵng nghỉ dưỡng.

Giải thích về hiện tượng tăng giá đất nền khu vực dân cư ven biển phía đông thành phố, ông Nguyễn Quang Tâm, Hiệp hội BĐS Đà Nẵng và miền Trung cho rằng: “Do quỹ đất có hạn, tỷ suất lợi nhuận lớn và khả năng tăng giá trong dài hạn khiến các lô đất xây khách sạn khu vực ven biển kéo dài từ phía đông đến Tây Bắc được ví như “gà đẻ trứng vàng” cho các nhà đầu tư”.

Trong đó, BĐS khu Tây Bắc thành phố tăng giá trị nhờ thị trường du lịch Đà Nẵng tăng trưởng mạnh cùng các lợi thế đặc trưng về địa lý, là điểm đến du lịch hấp dẫn nên được các chuyên gia BĐS cũng như nhà đầu tư đánh giá đặc biệt lợi thế trong phân khúc khách sạn, bất động sản nghỉ dưỡng.

Cùng với công bố quy hoạch phân khu đô Tây Bắc thành phố và đường vành đai phía tây Đà Nẵng dần hình thành khu đô thị vệ tinh. Đây cũng là vùng trung tâm của các khu công nghiệp mới mà Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch. Điểm nhấn là sự hình thành phát triển mới cảng biển Liên Chiểu, nhà ga đường sắt mới… từ đó giá nhà đất tại khu vực này đang bắt đầu nhích lên từng ngày. Theo lý giải của ông Tâm, khu Tây Bắc có quỹ đất khá lớn, lại là địa chỉ tập trung nhiều dự án đất nền quy mô lớn nên tính cạnh tranh khá cao. Trong 6 tháng đầu năm nay, giao dịch và thanh khoản tại nhiều dự án có thủ tục pháp lý đầy đủ tăng khá mạnh, đa phần khách hàng đến từ các tỉnh phía Bắc hoặc Việt kiều.

Tại đây, các trục tuyến giao thông xuyên tâm như đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, đường La Sơn- Túy Loan, mở rộng hầm đường bộ Hải Vân cũng làm cho dự án BĐS phát triển mạnh mẽ, điển hình như Trung Nam Group, Phương Trang, Trung Thủy Group, Novaland....

Trong đó, dự án Golden Hill của tập đoàn Trung Nam Group đang được xem là siêu dự án của khu đô thị Tây Bắc Đà Nẵng. Dự án có tổng diện tích 400ha. Hiện nay, Golden Hills đã hoàn thiện giai đoạn 1 với hạ tầng giao thông cao cấp và tiện ích công cộng đa dạng như: trục đường chính rộng 41m Nguyễn Tất Thành nối dài; xây dựng cơ sở trường học khang trang phục vụ khu dân cư. Hạ tầng khu đô thị cũng cơ bản hoàn thiện với công viên xanh, văn phòng cho thuê, siêu thị mini, các cơ quan hành chính địa phương, trạm y tế… Chủ đầu tư đang có kế hoạch triển khai tiện ích giai đoạn 2 nhằm tạo nên sự phát triển đồng bộ cho toàn khu đô thị.

Theo tìm hiểu, Trung Nam Group đang chuẩn bị bắt tay hợp tác với một "dại gia" địa ốc TP.HCM để triển khai đầu tư Golden Hills giai đoạn 2 có diện tích hơn 300ha nhằm đưa nơi này thành một trong những khu đô thị lớn nhất miền Trung.

Nằm cạnh đất không bao xa, khu dân cư rộng 115ha của công ty Phương Trang cũng đang rục rịch triển khai bán hàng trở lại sau nhiều tháng doanh nghiệp này tập trung đầu tư hạ tầng nội khu và thủ tục pháp lý. Qua tìm hiểu, giá bán tại dự án này cũng tăng trong biên độ 10-20%, do lợi thế cạnh tranh là trải dài theo mặt tiền biển. Trung Thủy Group cũng đang bắt tay với chính quyền địa phương tiến hành đền bù giải tỏa hơn 10 hộ dân vẫn còn sinh sống tại dự án Lancaster Nam Ô Đà Nẵng rộng gần 50ha. Dự án công ty này sẽ tiến hành động thổ xây dựng hàng trăm biệt thự, nhà phố hướng biển tại đây vào cuối năm nay.

Một số sàn giao dịch nhà đất tại Đà Nẵng cho biết thêm thời điểm này, khách hàng sẽ có nhiều lựa chọn bởi thông tin thị trường đã bớt nhiễu loạn, chính quyền thành phố đang có nhiều giải pháp kiểm soạt việc bơm thổi giá ảo. Chính vì vậy, ngoài mức giá cả hợp lý thì các chủ đầu tư đang đua nhau trong vấn đề chất lượng hạ tầng và tiện ích để hướng đến khách hàng mục tiêu.

Đơn cử, đối với người có thu nhập trung bình thì sẽ chọn những khu tái định cư Hòa Liên 2, 3, 4; Hòa Hiệp, Nam Nguyễn Tất Thành... Còn những khách hàng có thu nhập cao hơn thì họ sẽ chọn những khu có quy hoạch tốt, hạ tầng cao cấp và tiện ích đa dạng từ các chủ đầu tư uy tín. Thị trường hiện nay đa phần là khách hàng có nhu cầu xây nhà hoặc đầu tư lâu dài chứ không lướt sóng như trước đây nên sẽ không còn cảnh dự án trống vắng không có người ở hoặc giá sốt ảo.

Tuy nhiên, theo lời khuyên của các chuyên gia, để chọn được sản phẩm tốt, khách hàng và nhà đầu tư cũng cần nghiên cứu kỹ để tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra. Có một số yếu tố mà nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ để chọn ra được sản phẩm đất nền có khả năng sinh lời cao: Đó là vị trí dự án, uy tín của chủ đầu tư, chất lượng và tiện ích, pháp lý.

Đăng Khải

Theo Nhịp sống kinh tế