Nhà đầu tư “chọn mặt gửi vàng” cho dự án Hana Garden Mall

Ấn tượng với hệ thống tiện ích

Dự án Hana Garden Mall nằm ngay mặt tiền đường ĐT 742, đối diện cổng bắc khu công nghiệp VSIP 2 mở rộng với quy mô lên đến 1.700 ha. Dự án không chỉ được chủ đầu tư phát triển theo mô hình đô thị hoàn chỉnh kết hợp ở và kinh doanh thuận lợi mà còn rất nhiều yếu tố cộng hưởng đáng giá. Đây là những lý do giúp dự án nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm của giới đầu tư bất động sản cũng như những người có nhu cầu nhà ở ngay khi vừa tung ra thị trường.

Khu công nghiệp VSIP 2 mở rộng đang tạo động lực phát triển cho khu vực Bắc Tân Uyên, Bình Dương.

Cụ thể, Hana Garden Mall cung cấp cho thị trường 1.300 sản phẩm nhà phố thương mại, nhà phố vườn thiết kế cao cấp, sang trọng, đồng thời tích hợp đầy đủ tiện ích như công viên, trường học, khu phức hợp thể thao, trung tâm y tế, chợ truyền thống và cả trung tâm thương mại. Tại đây, mọi nhu cầu hàng ngày của cư dân đều được đáp ứng một cách nhanh chóng. Trẻ em có môi trường an toàn, lành mạnh để học tập và phát triển thể chất. Người cao tuổi có thể dạo bộ, chuyện trò dưới tán cây mát rượi hay tập thể dục trong công viên.

Đặc biệt hơn, Hana Garden Mall dành trục đường chính dài hàng trăm mét xuyên suốt dự án phát triển phố đi bộ kết hợp thương mại theo phong cách Clark Quay nổi tiếng của Singapore. Tại đây sẽ tập trung các dịch vụ ẩm thực, làm đẹp, vui chơi giải trí, cà phê – bar… vô cùng sôi động dành cho cư dân và cả hàng chục ngàn lao động, chuyên gia đang làm việc trong khu công nghiệp VSIP 2 liền kề vốn đang rất thiếu các tụ điểm vui chơi giải trí, tiếp khách…

Ngoài môi trường sống phù hợp với mọi lứa tuổi, Hana Garden Mall còn mang đến cho các chủ sở hữu cơ hội kinh doanh hiếm có ngay tại nhà. Giá trị bất động sản của dự án cũng sẽ nhanh chóng tăng lên khi thị trường đang rất khan hiếm dự án tốt và mặt bằng giá cũng quá cao so với mức chỉ 680 triệu đồng của Hana Garden Mall.

Phối cảnh chợ truyền thống và trung tâm thương mại nằm ngay trung tâm khu đô thị Hana Garden Mall.

Nắm bắt cơ hội đầu tư

Hiện nay, dự án Hana Garden được hợp tác phân phối bởi năm đơn vị gồm: Công ty cổ phần Uniland; Công ty cổ phần Phát triển Địa ốc Á Châu; Công ty cổ phần Kinh doanh Địa ốc Nhất Việt; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nam Dương và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Minh Dương. Theo thông tin tìm hiểu, sau hơn 10 ngày tung ra thị trường, 80% giỏ hàng đợt 1 của dự án đã được khách hàng giữ chỗ ưu tiên vị trí. Đây là một bất ngờ ấn tượng trên thị trường bất động sản Bình Dương vốn đang cạnh tranh rất khốc liệt.

Anh Lý Minh Quân (thị xã Dĩ An) cho biết anh vừa đặt chỗ hai sản phẩm của Hana Garden Mall vì xác định dự án rất giàu tiềm năng. "Giá đất tại Dĩ An, Thuận An hay thành phố mới Bình Dương hiện đã tăng cao, lên bình quân 30-40 triệu đồng/m2 so với cách đây vài năm chỉ khoảng 10 triệu đồng/m2. Với vị trí thuận lợi, hạ tầng giao thông đang được đầu tư mạnh mẽ và đặc biệt là có nhiều khu công nghiệp lớn như VSIP 2, VSIP 2 mở rộng, VSIP 3, Đồng An, Tân Bình… đang hoạt động nhộn nhịp, tôi tin rằng vài năm tới giá đất tại Bắc Tân Uyên cũng sẽ tiệm cận với Dĩ An, Thuận An", anh Quân nói.

Trường học cũng là một trong những tiện ích nổi bật của Hana Garden Mall.

Tương tự anh Quân, rất nhiều khách hàng khác đến từ TPHCM, Hà Nội, Thủ Dầu Một… cũng đánh giá tiềm năng của Hana Garden Mall khi dự án nằm ngay cổng bắc khu công nghiệp VSIP 2 mở rộng. Các chuyên gia dự báo, nhu cầu nhà ở và sử dụng thương mại – dịch vụ tại đây sẽ tăng cao trong thời gian tới, kéo theo sự gia tăng giá trị của bất động sản. Do đó, ngay cả khi "lướt sóng" thì các nhà đầu tư cũng dễ dàng đạt tỷ suất lợi nhuận rất cao.

Mặt khác, Hana Garden Mall còn hấp dẫn hơn bởi chương trình khuyến mãi kép được chủ đầu tư và các đơn vị phân phối công bố. Theo đó, nếu giao dịch thành công, khách hàng sẽ được tặng ngay 23 triệu đồng (tương đương 1.000 USD) kèm theo cơ hội trúng thưởng 1 nền đất trị giá 700 triệu đồng, 1 xe Honda SH, 1 xe Honda Air Blade và 3 xe Yamaha Sirius. Như vậy, số tiền đầu tư thực tế thấp hơn rất nhiều so với mức giá 680 triệu đồng đã công bố.