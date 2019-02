Nhà đầu tư chú ý: Có khoảng 80 doanh nghiệp sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên trong tháng 3 tới

Những ngày cuối quý 1 đầu quý 2 là lúc các doanh nghiệp đang cấp tập chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên để tổng kết lại 1 năm đã qua, trình phương hướng hoạt động cho năm tiếp theo.

Đây cũng là thời điểm các nhà đầu tư chờ đợi xem quyết sách của doanh nghiệp trong năm mới rẽ theo hướng nào, những thành quả đạt được, và một phần nữa là mức chia cổ tức bao nhiêu sau thời gian dài đầu tư.

Trong tháng 3 tới, hàng loạt doanh nghiệp đang giao dịch trên cả 3 sàn chứng khoán HoSE, HNX và Upcom sẽ cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên. Ngay ngày 1/3 tới đây CTCP Thủy điện Thác Bà (TBC) sẽ tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 tại trụ sở công ty. Danh sách cổ đông đã được chốt vào ngày 30/1/2019.

Thủy điện Thác à đã công bố tài liệu dự kiến trình ĐHCĐ lần này, trong đó dự phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 là chia cổ tức tỷ lệ 20%. Năm 2019 Thủy điện Thác Bà đặt mục tiêu đạt gần 324 tỷ đồng tổng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 136,7 tỷ đồng, phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 18%.

Tổng CTCP Vận tải dầu khí (PV Trans – PVT) cũng đã chốt xong danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019. Thời gian họp sẽ giao động từ 28/2 đến 8/3/2019 theo thông báo cụ thể trong thư mời. Hiện công ty vẫn chưa công bố đầy đủ tài liệu dự kiến trình ĐHCĐ lần này.

Năm 2018 cũng được xem là năm thành công vượt trội của PV Trans khi doanh thu tăng 22,6% so với cùng kỳ, đạt trên 7.500 tỷ đồng. Còn lợi nhuận sau thuế đạt mức kỷ lục 770 tỷ đồng, tăng 44,5% so với năm 2017 và gấp 3,4 lần chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra cho cả năm.

CTCP Nước và Môi trường Bình Dương (Biwase – BWE) đã sớm chốt danh sách tham dự kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 từ cuối năm 2018, ngày 28/12/2018 kèm với đó là việc chi tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 7%. Mới đây Biwase đã phát đi thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên vào 14h ngày 15/3/2019 tại văn phòng công ty.

Trước thềm đại hội, Chủ tịch HĐQT công ty, ông Nguyễn Văn Thiền, đang tích cực gia tăng tỷ lệ sở hữu bằng việc liên tục đăng ký mua thêm lượng lớn cổ phiếu BWE. Trong khi đó, theo chủ trương của UBCN tỉnh, Becamex IDC thông báo đăng ký bán bớt 24 triệu cổ phiếu trong tổng số 61 triệu cổ phiếu đang sở hữu để giảm tỷ lệ sở hữu.

Hẳn các cổ đông Biwase cũng rất mong chờ ngày đại hội do kết quả kinh doanh năm 2018 của công ty rất khả quan với doanh thu tăng trưởng 22,4% so với năm 2017, đạt 2.198 tỷ đồng còn lợi nhuận trước thuế đạt 362 tỷ đồng, vượt 38% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 324 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ.

CEO Group (CEO) thì mới chốt danh sách cổ đông vào ngày 21/2 vừa qua để tổ chức ĐHCĐ thường niên. Phiên họp cũng dự kiến tiến hành vào ngày 15/3/2019 nhưng địa điểm sẽ được công ty thông báo sau.

Cổ đông CEO Group cũng sẽ yên tâm khi năm 2018 CEO Group đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm với 372 tỷ đồng. Thậm chí doanh thu còn tăng 30% so với năm 2017, đạt 2.386 tỷ đồng, và cũng vượt 8,5% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Ngoài ra, sẽ có thêm hàng loạt doanh nghiệp tổ chức họp ĐHCĐ thường niên từ 1/3 đến 20/3/2019. Những doanh nghiệp đã công bố lịch theo danh sách dưới đây.

Từ 21 đến 26/3 cũng sẽ có 18 doanh nghiệp đã thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019. Trong đó có 1 doanh nghiệp thuộc "họ" FPT là Chứng khoán FPT (FTS), có Nhà Đà Nẵng (NDN), có CTCP Ani (SIC)...

Háo hức nhất có lẽ là cổ đông của Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC) bởi đây là lần đại hội đầu tiên kể từ khi công ty tiến hành hàng loạt hoạt động sáp nhập. Danh sách cổ đông sẽ được chốt vào ngày 5/3 tới đây và phiên họp dự kiến diễn ra vào ngày 29/3/2019 tại văn phòng công ty.

Sau sáp nhập, Bột giặt và Hóa chất Đức Giang đã công bố kết quả kinh doanh năm đầu tiên với doanh thu gấp 8,7 lần cùng kỳ, đạt trên 6.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 915 tỷ đồng, gấp 5,5 lần năm 2017 và gấp đến 20 lần kế hoạch. EPS đạt 7.674 đồng/cổ phiếu. Tính đến 31/12/2018, tổng tài sản của Hóa chất Đức Giang cũng tăng mạnh từ 886 tỷ đồng lên 4.744 tỷ đồng.

Trước thềm ĐHCĐ, Bột giặt và Hóa chất Đức Giang cũng đã kịp thông qua kế hoạch SXKD quý 1/2019 với doanh thu ước đạt 1.502 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất khoảng 161,3 tỷ đồng. Chỉ tiêu kinh doanh 1.100 tấn bột giặt, 12.000 tấn phốt pho vàng, 32.000 tấn axit photphoric trích ly, 16.000 tấn phân bón MAP, 22.000 tấn lân đơn, 15.000 tấn lân giàu, 15.000 tấn phụ gia thắc ăn và khoảng 1.200 tấn silicat.

Hòa Phát (HPG) công bố sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 1/3 tới đây và phiên họp ĐHCĐ thường niên sẽ tổ chức vào cuối tháng, ngày 29/3/2019 tại khách sạn Hilton Hà Nội.

Năm 2018 được Hòa Phát xem là năm "thành công rực rỡ" khi doanh thu tăng 21% so với năm 2017, đạt 55.800 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt mức kỷ lục 8.600 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch năm. Tổng sản lượng thép tiêu thị đạt 3,16 triệu tấn, trong đó thép xây dựng đạt 2,37 triệu tấn, ống thép tròn là 654.000 tấn, còn lại là tôn mạ các loại. Cùng với đó, giá cổ phiếu HPG đã tăng 12,8% so với thời điểm đầu năm 2019, lên mức 34.900 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến giá cổ phiếu HPG trong 3 tháng gần đây.

Một trong những "ông lớn" sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên trong tháng 3 tới nữa là Cơ điện lạnh REE. Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 27/2/2019 và phiên họp dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3, ngày 29/3, tại hội trường tòa nhà e.town thuộc quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh. Cùng với đó, REE chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 18%. Thời gian thanh toán vào 5/4/2019.

Năm 2018 Cơ điện lạnh REE đạt trên 5.100 tỷ đồng doanh thu, tăng 2% so với cùng kỳ và đạt 2.118 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, số lãi kỷ lục công ty từng đạt được trong năm, tăng 23,8% so với cùng kỳ và vượt 37,7% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.885 tỷ đồng.

Đường Quảng Ngãi (QNS) chốt danh sách cổ đông vào ngày 13/2 và sẽ tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 vào sáng 30/3 tới đây tại hội trường công ty.

Đường Quảng Ngãi cũng đã báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 với doanh thu cả năm đạt trên 8.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.237 tỷ đồng, dễ dàng vượt xa kế hoạch do Đường Quảng Ngãi luôn là một doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh rất thấp hàng năm.

Ô tô Hàng Xanh (HAX) chốt danh sách cổ đông vào ngày 4/3 tới đây và sẽ tổ chức họp vào ngày 23/3 tại trụ sở chính công ty. Kết quả kinh doanh, năm 2018 Haxaco đạt 4.756 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 99 tỷ đồng.

Cao su Phước Hòa (PHR) sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 vào 8h sáng thứ 3 ngày 26/3/2019 tại Hội trường Trung tâm văn hóa TDTT của công ty.

Cổ đông cao su Phước Hòa hẳn cũng yên tâm dự đại hội khi năm 2018 dù doanh thu giảm sút 6% so với cùng kỳ, đạt 1.558 tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế đạt đến 760 tỷ đồng, vượt 90% kế hoạch được giao. Còn lợi nhuận sau thuế đạt 637 tỷ đồng, tăng trưởng 93% so với năm trước đó. EPS đạt 5.924 đồng/cổ phiếu.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận đột biến trong năm là do Cao su Phước Hòa ghi nhận khoản thu đến 425 tỷ đồng từ thanh lý cây cao su, gấp đôi cùng kỳ.

Doanh nghiệp thứ trong "họ" FPT là FPT Retail (FRT) sẽ tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 vào ngày 27/3 tới đây. Danh sách cổ đông sẽ được chốt vào ngày 6/3/2019.

Kết thúc năm 2018 FPT Retail đạt gần 15.300 tỷ đồng doanh thu, tăng 16% so với năm 2017. Còn lợi nhuận sau thuế đạt gần 348 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm trước đó. Song, so với kế hoạch 16.020 tỷ doanh thu và 377 tỷ lãi ròng, FRT chưa hoàn thành chỉ tiêu. Sớm dự đoán, ban lãnh đạo FRT trước đó từng chia sẻ doanh thu và lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2018 thấp hơn nhẹ so với mục tiêu do doanh số iPhone thấp trong quý 4.

Cũng trong ngày 28/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, cả 2 ngân hàng là Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (Lienvietpostbank – LPB) sẽ cùng tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019. VIB sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 7/3 tới đây còn Lienvietpostbank sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 28/2.

Riêng trong 3 ngày 27,28,29 tháng 3 có đến khoảng 30 doanh nghiệp đã thông báo ngày chính thức tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018. Ngoài các doanh nghiệp đã được nhắc đến, còn 23 doanh nghiệp khá như Thép Nhà Bè (TNB), như Năng Lượng Sơn Hà (SHE), Bảo hiểm Bảo Long (BLI), chiếu xạ An Phú (APC), Traphco (TRA)...

Sam Holding (SAM) dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 vào ngày 29/3/2019. Danh sách cổ đông sẽ được chốt ngày 8/3 tới đây.

Ngay trước thềm ĐHCĐ, Sam Holding đã có biến động về nhân sự khi ông Phạm Ngọc Tùng bị miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ từ ngày 31/1/2019. Còn ông Nguyễn Hồng Hải, thành viên HĐQT công ty đã bán sạch gần 3 triệu cổ phiếu theo phương thức thỏa thuận.

Còn 2 ngày cuối tháng 30, 31/3 cũng có thêm hàng chục doanh nghiệp khác họp ĐHCĐ thường niên, đặc biệt là ngày 30/3.