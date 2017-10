Nhà đầu tư Hà Nội đặc biệt để mắt tới bất động sản nghỉ dưỡng Hội An

Hội An có lượng khách du lịch quốc tế gấp 6 lần trung bình cả nước - chiếm 22% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Phố Hội đóng góp đáng kể vào con số 71% tăng trưởng doanh thu về dịch vụ lữ hành của toàn tỉnh Quảng Nam, khiến Quảng Nam vượt trên cả Quảng Bình (24%), Kiên Giang (20%), TP.HCM (14%) và Hà Nội (7%) để đứng đầu về tăng trưởng doanh thu dịch vụ lữ hành trong 9 tháng đầu năm 2017 theo Tổng cục Thống kê.

Mới đây, dự án tàu điện kết nối Đà Nẵng – Hội An có tổng mức đầu tư 7.000 – 14.000 tỷ đồng cũng đã được xúc tiến kêu gọi đầu tư, gia tăng giá trị du lịch, giá trị sử dụng đất và hiệu quả giao thông giữa hai địa phương.

Từ cơ sở đó, Hội An nhanh chóng đón nguồn vốn đầu tư hàng chục tỉ USD để phát triển bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp, đáp ứng nhu cầu lưu trú - giải trí của du khách. Trong đó, sự góp mặt của Tập đoàn Vingroup với dự án khu nghỉ dưỡng phức hợp đẳng cấp 5 sao Vinpearl Nam Hội An Resort & Villas đã tăng nhiệt thị trường đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng phố Hội.

Tập đoàn Vingroup giới thiệu Vinpearl Nam Hội An Resort & Villas với nhà đầu tư Hà Nội trong sự kiện ra mắt dự án tại trung tuần tháng 10.

Tọa lạc trên con đường di sản văn hóa miền Trung Hội An - Mỹ Sơn - Huế, Vinpearl Nam Hội An Resort & Villas cách trung tâm phố cổ 15 phút lái xe. Một vị thế vừa đủ gần để trải nghiệm nét rêu phong cổ kính và không khí tấp nập nơi phố Hội, vừa đủ xa để tận hưởng kỳ nghỉ yên tĩnh bên bãi Bình Minh – một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Đặc biệt, dự án được phát triển kế cận casino có vốn đầu tư 4 tỷ USD đã khởi công.

Kinh nghiệm từ thị trường Las Vegas (Mỹ), Sentosa (Singapore), Macau cho thấy, bất động sản nghỉ dưỡng kế cận casino luôn tăng giá chóng mặt. Do đó, dự án Vinpearl Nam Hội An Resort & Villas với vị trí Nam phố Hội và kế cận casino chính là hai lợi thế tuyệt đối trong mắt nhà đầu tư.

Nhà đầu tư Hà thành và khu vực miền Bắc tìm hiểu thông tin dự án để tìm kiếm một kênh đầu tư sinh lời hiệu quả, thảnh thơi trọn đời.

Cũng trong đợt ra mắt này, Chủ đầu tư Vingroup đã kết hợp trao sổ đỏ sở hữu đất lâu dài cho khách hàng sở hữu biệt thự nghỉ dưỡng tại hệ thống Vinpearl Resort & Villas Nha Trang.

Bà Dương Mỹ Liên (63 tuổi, Q.Thanh Xuân) chia sẻ: “Khi quyết định đầu tư, vợ chồng tôi thống nhất chỉ chọn thương hiệu uy tín. Bởi cam kết sinh lời hấp dẫn thì Chủ đầu tư nào cũng đưa ra, nhưng thực hiện được hay không là câu chuyện khác. Đến hôm nay, chúng tôi đã nhận được lợi tức và sổ đỏ đúng như cam kết của Vingroup nên gia đình tôi hoàn toàn hài lòng và yên tâm.”

Chủ đầu tư Vingroup trao sổ đỏ sở hữu đất lâu dài và hoa tri ân cho khách hàng sở hữu biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Resort & Villas.

Có mặt với gần 800 khách mời quan tâm đến dự án, bà Trần Thị Liên Khương (52 tuổi, Q.Ba Đình) chia sẻ: “Dự án lần này của Vinpearl có hai điểm chưa từng thấy ở khu nghỉ dưỡng nào khác: khu sinh thái VinEco và vườn thú bán hoang dã tham quan bằng thuyền. Kết hợp với vị thế quá đẹp ở phía Nam Hội An, dự án chắc chắn sẽ đông khách và sinh lời tốt”.

Dự án nghỉ dưỡng phức hợp Vinpearl Nam Hội An Resort & Villas được phát triển nhiều hạng mục mới như khu sinh thái VinEco, vườn thú bán hoang dã du khảo bằng thuyền, khu vui chơi giải trí Vinpearl Land, sân goft 18 lỗ, khách sạn - biệt thự nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao.

Từ phía Chủ đầu tư, ông Nguyễn Hữu Việt - Giám đốc kinh doanh dự án bất động sản nghỉ dưỡng Vingroup chia sẻ: “Với Vinpearl Nam Hội An Resort & Villas, bên cạnh vị trí đắc địa và tiện ích đẳng cấp, có một điểm mới khiến đội ngũ phát triển sản phẩm rất tự hào, đó là thiết kế. Sử dụng chất liệu tối giản và áp dụng phong cách nhiệt đới đương đại, 132 căn biệt thự nghỉ dưỡng của Vinpearl Nam Hội An vừa đượm hồn tinh hoa phố cổ, vừa sắc sảo đường nét hiện đại và mang vẻ đẹp phóng khoáng của miền nhiệt đới. Đó là lý do chúng tôi gọi Vinpearl Nam Hội An Resort & Villas là Tinh tế kiến trúc trong lòng di sản.”

Cũng theo ông Việt, Chủ đầu tư Vingroup tin rằng dự án là lựa chọn mang đến giá trị đầu tư xứng đáng và giá trị tinh thần vô giá: vừa là kênh đầu tư thảnh thơi trọn đời, khoản tài sản thừa kế cho con cháu, vừa là căn nhà thứ hai cho gia đình tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn.

Có thể thấy, Vinpearl Nam Hội An Resort & Villas đã sớm hội đủ các yếu tố từ vị thế, thiết kế đến tiện ích, đảm bảo khả năng lấp đầy và tăng giá trong tương lai.