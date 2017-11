Nhà đầu tư nói gì về Coco Wonderland Resort?

Xứ sở thần tiên kỳ diệu cho con trẻ

Chị Phạm Khánh Linh (Hà Nội) – Khách hàng đầu tư vào dự án Coco Wonderland Resort cho biết, vợ chồng chị làm kinh doanh nên không có nhiều thời gian để vui chơi cùng con. Cố gắng sắp xếp lắm thì mỗi tháng anh chị mới đưa con đi chơi ở các khu vui chơi trong trung tâm thương mại, nhưng cũng chỉ quanh quẩn có bấy nhiêu trò chơi nên bé cũng nhanh chán. Còn nếu có sắp xếp để cả nhà cùng nhau đi du lịch ở các khu nghỉ dưỡng, vì trẻ đang trong độ tuổi khám phá và học hỏi nên việc ăn, ngủ, nghỉ ngơi, đi dạo… ở các khu resort con chị cũng không hào hứng.

“Đầu tư BĐS đã lâu, vợ chồng tôi dành sự quan tâm đến vấn đề khai thác lợi nhuận từ dự án. Nhưng với Coco Wonderland Resort, tôi thật sự hào hứng với thông điệp cổ tích dự án dành cho thiếu nhi. Chỉ cần hình dung, mỗi năm gia đình tôi có 15 ngày nghỉ miễn phí, tôi sẽ tận dụng khoản thời gian này để dẫn con đi du lịch. Ở đó, với những tiện ích “thần tiên”, tôi tin các bé sẽ rất thích thú”.

Ở Coco Wonderland Resort, câu chuyện cổ tích mà mỗi đêm bạn thường kể cho con nghe giờ đây đã trở thành hiện thực. Không những được ngắm nhìn xứ sở thần tiên rực rỡ, các bé còn được tự mình khám phá, thỏa sức trải nghiệm như chính các nhân vật cổ tích.

Các bé có thể chiêm ngưỡng khu vườn kỳ diệu Fairy Garden với rừng cây biết chiếu sáng, những cô tiên bé nhỏ bay lượn trong vườn hoa đăng, hoặc chạm tay vào gương thần để được biến thành những nàng công chúa, hoàng tử xinh đẹp. Hoặc ghé thăm Ngôi làng Nấm của các bạn Xì-Trum, ngôi trường phép thuật bí ẩn Hogwarts hay mê cung bằng cây của Tiểu Yêu Tinh cũng là điểm đến rất thú vị dành cho trẻ.

Nhiều tiện ích dành cho thiếu nhi được đầu tư ở Coco Wonderland Resort.

Sau những giờ phiêu lưu cùng các nhân vật cổ tích, cả gia đình có thể dùng bữa cùng nhau ở nhà hàng Bảy Chú Lùn, nô đùa trong làn nước mát ở hồ bơi The Little Mermaid hay thưởng thức buổi tiệc trà chiều tại coffee shop. Rạp chiếu phim rộng hơn 1.100m2 hay khu vui chơi băng tuyết The Snow Queen với các trò chơi thú vị của mùa Đông cũng là nơi chắc chắn không thể bỏ qua.

Không chỉ vậy, Coco Wonderland Resort còn được thiết kế như một tòa lâu đài đầy ánh sáng. Sắc màu tươi tắn, vật dụng ngộ nghĩnh, trang trí bắt mắt, không gian rộng thoáng sẽ cho trẻ một kỳ nghỉ rực rỡ và sống động.

Kênh sinh lợi ổn định cho gia đình

Chị Linh cho biết thêm, Coco Wonderland Resort còn thu hút chị nhờ mức giá tốt và chính sách thanh toán ưu việt.

Giá bình quân mỗi căn condotel Coco Wonderland Resort là 1,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, để sở hữu, nhà đầu tư chỉ phải thanh toán 1 lần từ 720 triệu, toàn bộ số tiền còn lại ngân hàng SHB sẽ hỗ trợ vay vốn. Đáng nói hơn, khoản vay này hoàn toàn được miễn lãi suất cho đến khi dự án được bàn giao.

Đây là chính sách tài chính rất tốt mà Empire Group dành cho khách để kích cầu sản phẩm. Nếu so sánh chi tiết, 720 triệu chỉ vừa bằng 1/3 giá của căn hộ tầm trung tại Hà Nội hay TP.HCM. Trong khi đó, chỉ cùng với số tiền này, nhà đầu tư dễ dàng sở hữu ngay 1 căn hộ khách sạn chuẩn 4 sao trong Tổ hợp du lịch và giải trí đẳng cấp Đông Nam Á – Cocobay.

Chủ đầu tư Empire Group còn cho biết thêm, Coco Wonderland Resort được cam kết lợi nhuận tối thiểu 12%/năm trong 8 năm. Tức với căn condotel có giá 1,8 tỷ đồng, mỗi năm khách sẽ nhận đều đặn tối thiểu 216 triệu.

Nội thất được thiết kế tràn đầy hơi thở cổ tích ở Coco Wonderland Resort.

Từ năm thứ 9 trở đi, khách sẽ được Empire Group chia sẻ 80% lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh phòng. Với mức giá thuê phòng trung bình của khách sạn 4 sao ở Đà Nẵng là 2,4 triệu/đêm, mức lấp đầy bình quân 65% (mức bình quân của khối khách sạn 4-5 sao) thì thì doanh thu của mỗi căn Coco Wonderland Resort (giá 1,8 tỷ) hàng năm vào khoảng 570 triệu; trừ đi chi phí vận hành, bảo trì và bán hàng thì lợi nhuận thu về khoảng 370 triệu. Trong đó, lợi nhuận mà khách hàng nhận được tầm 290 triệu/năm.