Nhà nghiên cứu nổi tiếng: Chờ khát mới uống nước là cơ thể đã mất nước rất trầm trọng

Cuộc sống của chúng ta, hành tinh của chúng ta, hơn 70% bề mặt trái đất là nước. Tuy nhiên, 98% nước biến chứa muối, chỉ có 2% nước ngọt mà con người có thể sử dụng. Sức khỏe của bạn không chỉ là những gì bạn ăn mà còn là những gì bạn uống. Đây là lý do tại sao nước rất quan trọng đối với sức khỏe của bạn.

Tiến sĩ F.Batmanghelidj

Nước là nền tảng của cuộc sống và cả của cơ thể con người. 70% cơ thể của bạn là nước; máu chứa 82% vận chuyển chất dinh dưỡng; phổi chứa 90% nước để cung cấp oxy; não chứa 76% nước để kiểm soát toàn bộ cơ thể; ngay cả xương của bạn cũng chứa 25% nước.

Nói tóm lại, sức khỏe phụ thuộc số lượng nước mà chúng ta uống.

Nghiên cứu tiên phong của Tiến sĩ F.Batmanghelidj theo học Fettes College tại Scotland và tốt nghiệp Trường St Mary của Bệnh viện Y khoa Đại học London, tác giả cuốn sách Cơ thể gào khóc vì Nước (Your Body’s Many Cries For Water) cho thấy, phần lớn các bệnh của chúng ta mắc phải là do thiếu nước trong cơ thể. Ông đã nghiên cứu cách chữa bệnh bằng nước trong suốt 18 năm.

Ông đã bị cầm tù gần 3 năm tại Iran sau khi vua Shah bị lật đổ. Trong thời gian ở tù, ông đã chữa trị cho hơn 3.000 bạn tù chỉ dùng mỗi một thứ thuốc là nước uống.

Đừng chờ khát mới uống nước

Bác sĩ F. Batmanghelidj ghi lại các trạng thái bệnh khác nhau thông qua các giai đoạn mất nước. Bác sĩ này cho rằng, bạn không thể dựa vào cảm giác khát để biết cơ thể cần nước. Do đó, bạn phải có hành động ngăn ngừa cơ thể mất nước trước khi cảm thấy khát, bởi cho đến khi bạn bị khô miệng thì cơ thể đã trong tình trạng mất nước rất nghiêm trọng.

Theo bác sĩ F.Batmanghelidj, đợi khát nước mới uống là sai lầm lớn nhất về sức khỏe mà hầu hết chúng ta thường mắc phải. Chúng ta thường mắc phải 4 giả định sai lầm khi chờ khát nước mới uống như sau:

- Chúng ta thường nghĩ rằng, khát nước là dấu hiệu duy nhất của mất nước. Thực tế, có nhiều dấu hiệu mất nước ngoài việc khô miệng.

- Chúng ta cho rằng nước không có tính chất hóa học. Tuy nhiên, không có gì bạn đưa vào miệng mà có thể tiêu hóa được nếu thiếu nước.

- Hầu hết chúng ta đều cho rằng cơ thể có thể tự điều chỉnh lượng nước trong suốt thời gian cả ngày. Tuy nhiên, người cao tuổi có khuynh nước mất nước nhanh hơn mà họ không nhận ra.

- Người ta thường cho rằng tất cả các chất lỏng có thể thay thể nước như soda, cà phê hay trà. Tuy nhiên, rượu và caffeine có thể gây ra cơ thế mất nước.

Theo lý thuyết của bác sĩ F.Batmanghelidj, khi cơ thể không nhận đủ nước thải các chất độc hại, các triệu chứng mất nước có thể xuất hiện dưới dạng các bệnh dị ứng, hen suyễn và nhiều bệnh khác.

Nước – Nhu cầu cơ bản nhất của cơ thể

Nước là nhu cầu cơ bản nhất để đảm bảo sức khỏe tế bào. Các tế nào của bạn chứa nước và chúng cũng được bao quanh bởi nước.

Khi cơ thể mất nước, màng tế bào trở nên ít thẩm thấu hơn, cản trở dòng chất kích thích tố và chất dinh dưỡng vào trong tế bào của bạn và ngăn ngừa các chất thải, ví dụ như các chất oxy hóa gây ra tổn thương tế bào.

Khi cơ thể mất nước, màng tế bào trở nên ít thẩm thấu hơn

Nước có chức năng và hoạt động như một dung môi cho chất dinh dưỡng và chất oxy hóa, giúp chuyển hóa thành năng lượng. Nước cũng cần thiết cho sự phân hủy chuyển hóa ATP, nguồn năng lượng cho tế bào. Thêm vào đó, nước đóng vai trò là một chất kết dính trong cấu trúc tế bào của bạn.

Nước cũng cần thiết cho hệ tiêu hóa giúp cơ thể phân hủy và tiêu hóa thức ăn, nước làm tăng hiệu quả của tế bào máu đỏ trong việc thu thập oxy trong phổi.

Nước có tính chất hóa học riêng. Mọi chức năng của cơ thể đều liên quan đến dòng nước nạp vào cơ thể. Quản lý nước là cách tốt nhất giúp cơ thể đảm bảo đủ nước và chất dinh dưỡng đến những cơ quan quan trọng nhất. Trong đó, bộ não là ưu tiên tuyệt đối nhất.

Nếu bạn bị mất nước mạn tính do uống nước không đủ, hoặc thay thế bằng những đồ uống thay thế khác như cà phê, bia hay các đồ uống chứa đường, cơ thể sẽ phát sinh cơ chế ngăn ngừa sự mất nước bằng cách sản xuất các histamine đóng các mao mạch trong phổi của bạn. Bằng cách co thắt các mao mạch này, cơ thể sẽ làm giảm lượng mất đi, nhưng cơ chế hô hấp sẽ trở nên rất khó khăn.

Thay thế nước bằng những đồ uống thay thế khác như cà phê, bia hay các đồ uống chứa đường chỉ khiến cơ thể thêm mất nước

Vậy uống bao nhiêu nước là đủ?

Theo bác sĩ F.Batmanghelidj, một người nặng 90kg cần khoảng 3 lít nước trong ngày để loại bỏ chất độc hại ra khỏi cơ thể, tương đương với khoảng 12,5 cốc mỗi ngày. Nếu bạn nặng 72kg nên uống khoảng 10 ly nước mỗi ngày.

TS Batmaghelidj khuyến nghị rằng bạn nên uống ít nhất 4 cốc nước/ngày để các tế bào, các tổ chức và làn da được cung cấp nước đầy đủ.

Nếu bạn đang hoạt động hoặc sống trong môi trường nhiệt độ cao. Ngoài ra, bạn cần thêm nước vào buổi sáng sớm vì sau thời gian ngủ cả đêm cơ thể ở trong tình trạng mất nước.

Có nhiều bệnh mà một cốc nước không làm khỏi được thì theo BS. Batmanghelidj, có thể chữa khỏi bằng phương pháp cấp nước có hệ thống, tối thiểu là 2 cốc trước mỗi bữa ăn để bù lại sự thiếu hụt tiềm tàng.

Bác sĩ F.Batmanghelidj chỉ ra các dấu hiệu mất nước bao gồm: mệt mỏi, nước tiểu sẫm màu, khát, cáu gắt, lo lắng, phiền muộn, thèm ăn, ốm nghén trong thai kỳ, dị ứng, hen suyễn, cao huyết áp, các bệnh về miễn dịch, loét dạ dày, đau thắt ngực, đau cơ thể…

Phương pháp uống nước của bác sĩ F.Batmanghelidj hiệu quả với nhiều bệnh

Bệnh hen

BS. Bramanghelidj khẳng định đã chữa cho hàng ngàn người bị hen và đã làm dịu cơn cho rất nhiều trong số này. Ông đã cấm họ dùng các loại nước uống có ga. Hàng ngày họ phải uống đủ lượng nước để có sự cân bằng trong cơ thể.

Theo BS. Bramanghelidj, histamine tác động như một tác nhân điều hòa việc cung cấp nước cho cơ thể, làm giảm việc mất nước do hô hấp: nó được sinh ra tại chỗ mỗi khi có sự thiếu hụt áp lực trong các mao mạch phổi. Uống nước có thể làm giảm sự giải phóng histamine và hồi phục áp lực mạch máu.

Đau đầu

Theo BS. Bramanghelidj, đa số các cơn đau đầu là do thiếu nước trong thành phần của máu. Sự mất nước dẫn đến cơn đau đầu cũng có thể do cảm nắng hoặc phơi mình nhiều giờ trong môi trường khô hanh, không uống đủ nước hoặc như khi di chuyển một chặng dài, đặc biệt khi bay đường dài...

Cơn đau đầu có thể là một tín hiệu mạnh của cơ thể để phản ứng lại tình trạng thiếu nước của não bộ - một bộ phận cơ thể giàu nhất về nước đồng thời cũng là bộ phận dễ bị tổn thương nhất! Uống nước đôi khi không có tác động ngay, do đó có thể dùng thuốc giảm đau trước khi nước đạt tới mức cân bằng sau vài giờ!

Đau đường tiêu hóa (dạ dày, ruột

Với bệnh nhân loét dạ dày, BS. Batmanghelidj đã nhận thấy tính hiệu quả tức thì của việc bổ sung nước cho cơ thể. Khi đó, niêm mạc dạ dày, trong tình trạng bị bệnh, được tiếp xúc trực tiếp ngay với nước - loại "thuốc" đầu tiên và bệnh nhân có dấu hiệu thuyên giảm bệnh nhanh.

Suy nhược và stress

Chế độ dinh dưỡng không tốt và sự thiếu nước có thể làm nặng thêm tình trạng stress. Cần chú ý là sự mất nước này dẫn đến những rối loạn tâm lý (mất ngủ, dễ bị kích động, mệt mỏi trường diễn...) mà y học thường điều trị bằng các thuốc hướng thần.

*Dịch/Tổng hợp từ Wikipedia/Nytimes/Cancerdefeated