Nhà phố, biệt thự một số quận, huyện ven trung tâm Sài Gòn lập mặt bằng giá mới

Phân khúc biệt thự, nhà liền kề, shophoue ở các dự án khu đô thị mới nằm tại các quận, huyện ven trung tâm Tp.HCM luôn là "điểm nóng" trong khoảng 1 năm qua. Hầu hết giá chào bán đã tăng khoảng từ 15% đến 30% so với năm ngoái, tạo nên mặt bằng giá mới cho phân khúc này.



Biệt thự, nhà phố Quận 9 tăng giá mạnh

Chẳng hạn khảo sát thực tế thị trường thứ cấp, những căn nhà thấp tầng ở dự án Park Riverside (Q.9) hiện đang được chào bán khoảng 3.7 tỉ đồng/căn, giá mua vào đầu năm 2017 là 2.9 tỉ đồng/căn, tăng khoảng 800 triệu đồng/căn trong vòng 1 năm.

Hay những căn nhà phố diện tích 75m2 đến 80m2 tại dự án River Park (Quận 9) đang được chào bán với mức giá khoảng 4,5 tỉ đồng/căn tăng khoảng 300-400 triệu đồng/căn so với tháng 10 năm ngoái. Những căn đẹp, nằm ở vị trí góc đường phố có thể được bán vào thời gian tới với giá khoảng 3,7-3,75 tỉ đồng/căn cao hơn năm 2016 khoảng 700-800 triệu đồng/căn.

Một vài dự án khác cùng khu vực này, các căn nhà phố cũng đều có mức tăng giá cao hơn khoảng vài tháng trước từ 200 triệu đồng/căn, như nhà phố Rio Vista tăng từ 3.3 tỉ đồng/căn lên 3.5 tỉ đồng/căn. Các căn nhà phố thuộc dự án VX Dream Home 1 và 2 (Q.Thủ Đức) của CĐT Vạn Xuân Land cũng tăng giá từ 3.25 tỉ đồng/căn lên 3.4 – 3.5 tỉ đồng/căn trong vòng 4 tháng.

Ngoài ra, một số dự án như Simcity Premier, Villa Park, Melosa Garden, Holm Villa Thảo Điền… cũng ghi nhận mức tăng trung bình từ 18 -25% trong vòng 12 tháng. Thực tế cho thấy, một số nhà đầu tư mua biệt thự tại dự án Villa Park từ thời điểm đầu năm 2015 với mức giá từ 4 – 4.5 tỉ đồng/căn, hiện tại rao bán lại từ 7.5 -8 tỉ đồng/căn.

Khu vực hạ tầng chưa phát triển, giá tăng nhẹ

Tại huyện Nhà Bè, Bình Chánh, dự án biệt thự có mức tăng giá thứ cấp đạt ngưỡng 15-20% so với thời điểm mua vào từ 6-12 tháng. So với khu Đông, biệt thự, nhà phố tại khu vực này mức tăng giá thấp hơn do hạ tầng khu vực chưa phát triển vượt trội, đồng bộ như khu Đông.

Chẳng hạn những căn nhà thấp tầng hơn 100m2 tại dự án Lavila (Nhà Bè) hiện đang được chào bán khoảng 6,1 tỉ đồng, mức giá này tăng khoảng 600 triệu đồng so với năm 2017. Hay biệt thự đơn lập tại dự án compound Nine South diện tích 140m2, đang được rao bán 8,1 tỉ đồng tăng khoảng 800 triệu đồng so với 2016.



Một số dự án khác biệt thự cũng đang được chào bán trên thị trường thứ cấp dao động từ 6 – 8 tỉ đồng (diện tích 168m2) như dự án Dragon Parc 2 của CĐT Phú Long, tăng từ 500-800 triệu đồng mỗi căn; dự án Green Star của Hưng Lộc Phát tăng từ 200-300 triệu đồng mỗi căn so với đầu năm; biệt thự Island của Nam Long tăng khoảng 10-15% so với năm 2017…

Theo môi giới ở khu vực này, so với biệt thự trong khu đô thị thì mức tăng giá thứ cấp của loại hình nhà phố cao hơn, thanh khoản cao hơn. Lý do là vì phân khúc nhà phố diện tích từ 75-85m2 hấp thụ rất tốt, được nhiều nhà đầu tư săn lùng để ở, khai thác cho thuê hoặc bán lại dễ dàng hơn.

Trong khi đó, loại hình biệt thự có diện tích lớn, giá khá cao từ 8 – 25 tỉ đồng/căn, thậm chí hơn 100 tỉ đồng/căn kén khách mua hơn khiến mức tăng nhẹ hơn, khó tăng theo đợt.

Theo nhận định của DKRA Việt Nam, nguồn cung phân khúc nhà phố và biệt thự không lớn trong khi sức mua của thị trường lớn nên phân khúc này thanh khoản tốt. Đặc biệt tại khu Đông, không có đối thủ khi chiếm lĩnh toàn bộ thị phần, sức tiêu thụ đạt từ 91%. Trong đó Q.2, Q.9, Q.Thủ Đức lần lượt là 3 địa bàn có thị trường nhà phố diễn biến sôi động nhất Tp.HCM trong thời gian qua.

Ông Võ Thanh Hiền, Giám đốc Marketing Công ty CP Tập đoàn địa ốc Vạn Xuân, cho rằng nguyên nhân tăng giá của phân khúc này là vì nhiều nhà đầu tư "găm hàng" dẫn đến nguồn cung ít lại càng khan hiếm hơn khiến giá bị đẩy lên cao do nhu cầu lớn. Ngoài ra, hạ tầng khu vực và hạ tầng dự án phát triển hoàn chỉnh cũng tác động đến giá trị BĐS bán ra. Cũng theo ông Hiền dự báo khả năng giá biệt thự, nhà phố vùng ven Sài Gòn còn tăng.