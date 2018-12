Nhà sản xuất "Gạo nếp gạo tẻ" kiện FPT Telecom đòi hơn 9 tỉ đồng

Sáng 13-12, nhà sản xuất "Gạo nếp gạo tẻ" cho biết kiện đơn đã được gửi lên TAND quận 3 (TP HCM) và đã được thụ lý vào ngày 6-12.

Ông Bảo Thái, đại diện Lãnh đạo DID TV, thông tin vào tháng 8, công ty phát hiện FPT Telecom sao chép, lưu trữ và khai thác toàn bộ 76 tập của "Gạo nếp gạo tẻ" với hình thức xem phim theo yêu cầu (VOD - cho phép khách hàng thuê bao xem theo thời gian tự chọn). FPT Telecom khai thác phim này trên hệ thống dịch vụ truyền hình trả tiền IPTV mà không có bất kỳ thỏa thuận nào với DID TV.

Cảnh trong phim "Gạo nếp gạo tẻ"

Ngày 22-10, DID TV gửi công văn đến bà Chu Thị Thanh Hà, Chủ tịch HĐQT của FPT, để cảnh báo về hành vi vi phạm, đề nghị FPT Telecom tham gia họp để giải quyết vụ việc. Đến ngày 30-10, FPT Telecom vẫn không có bất kỳ động thái hợp tác tích cực nào và tiếp tục vi phạm.

"Hành vi nói trên của FPT Telecom xâm phạm quyền tác giả của DID TV, vi phạm Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ. Với hành vi vi phạm này, FPT Telecom gây tổn thất lớn cho DID TV: Gây ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số người xem (rating) trên 2 kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, Giải Trí TV; giảm doanh thu quảng cáo mà DID TV đang khai thác trên các kênh truyền hình; giảm tỉ lệ người xem và doanh thu từ các nền tảng online của DID TV như Youtube và Facebook; giảm cơ hội khai thác kinh doanh bản quyền bộ phim "Gạo nếp gạo tẻ" - ông Bảo Thái nhận định.

Đến ngày 15-11, FPT Telecom có công văn xác nhận, cam kết không khai thác phim "Gạo nếp gạo tẻ", đề nghị DID TV cấp phép khai thác với mức phí bản quyền 250 triệu đồng. Đại diện DIV TV khẳng định mức này quá thấp so với bản quyền thương mại "Gạo nếp gạo tẻ" đang sở hữu và cũng không cho thấy thiện chí đền bù tổn thất hành vi xâm phạm bản quyền đã gây ra.

Phim nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả

"Chúng tôi đã có công văn đề nghị FPT Telecom trả phí cho việc tự ý sử dụng/khai thác từ tập 1 đến tập 76 của phim "Gạo nếp gạo tẻ" tính đến ngày 30-10 là 9 tỉ 120 triệu đồng. Do không nhận được bất cứ phản hồi nào của FPT Telecom sau công văn ngày 23-11, chúng tôi đã chính thức nộp đơn khởi kiện" - ông Bảo Thái chia sẻ.

Đại diện này nói thêm đây không phải lần đầu FPT Telecom xâm phạm quyền tác giả của DID TV. Tháng 7-2016, DIV TV cũng trình báo về việc công ty này chiếu các bộ phim thuộc quyền khai thác của DID TV trên website fptplay.net.

"Gạo nếp gạo tẻ" được sản xuất với số tiền đầu tư hơn 400 triệu đồng/tập. Nhà sản xuất cho biết mức giá bản quyền trung bình ở thị trường hiện nay của phim này là 250 triệu đồng/tập được khai thác trong 1 năm trên tất cả các nền tảng truyền hình cho đến mạng. FPT Telecom chỉ khai thác trên mạng nên được phía nhà sản xuất đề xuất mức giá 120 triệu đồng/tập và cũng đề xuất mức bồi thường tương tự trong đơn khởi kiện.