Nhà tù 'địa ngục trần gian' ở Philippines

Kể từ khi Rodrigo Duterte nhậm chức Tổng thống Philippines vào cuối tháng 6/2016, ông từng hứa rằng sẽ giải quyết nạn ma túy, tội phạm và tham nhũng ở nước này trong vòng từ 3 tới 6 tháng. Cuộc chiến chống ma túy ở nước này đã diễn ra ráo riết hơn bao giờ và khiến cuộc sống của khoảng 2.300 người rơi vào hoàn cảnh éo le, bế tắc.

Tính đến tháng 9/2016, hơn nửa triệu người có liên quan đến tệ nạn ma túy đã bị các cơ quan có thẩm quyền bắt giam. Nhiều nhà tù ở Philippines trở nên quá tải bởi chiến dịch chống ma túy. Nhiều tù nhân cần phải được chuyển đi nơi khác.

Lucila Abarca, một nhân viên tại nhà tù tiết lộ: "Nếu chúng tôi không chuyển các tù nhân đi, có lẽ nhà tù phải chứa tới hơn 5.000 người. Hiện tại hơn 3.400 tù nhân bị giam giữ tại Quezon City, 2/3 trong số đó phạm tội liên quan tới ma túy".

Với một số người, bị bắt giam trong tù là một sự may mắn. Mặc dù phải chịu đựng cảnh sống như địa ngục nhưng ít ra họ vẫn an toàn và không bị chết như hơn 10.000 người khác bị chết trong chiến dịch truy quét tội phạm ma túy này. "Ở đây an toàn hơn là lang thang ngoài kia. Ở bên ngoài, nếu cảnh sát muốn bắn anh thì họ sẽ bắn, sau đó họ nói anh là người buôn ma túy", Jason Madarang, một người đang phải đối mặt với án tù vì sử dụng ma túy ở nhà tù Quezon City nói với Reuters.

"Chào mừng tới địa ngục" - Dòng chữ đón chào các tù nhân mới được ghi ở bậc thang dẫn vào phòng giam ở nhà tù Quezon.

Các tù nhân ngủ la liệt bên trong nhà tù Quezon, tháng 10/2016. "Tôi may mắn vì được vào tù. Ở ngoài kia, rất nhiều người đã bị cảnh sát bắn", Macronino Maximo, người cùng phòng giam với Jason Madarang nói với Reuters.

Các tù nhân điểm danh trước khi được đưa tới phiên điều trần tại Manila ngày 19/10/2016.

Nhiều người đang chờ đợi để được chuyển khỏi nhà từ Quezon.

Các tù nhân tại Quezon được quản lý theo từng nhóm 4 người để đảm bảo giữ trật tự, an toàn. Cảnh sát còng chéo tay các tù nhân với nhau. Tuy nhiên, các vụ bạo loạn vẫn thường xuyên xảy ra. Cảnh sát phải đối thoại với các nhóm trưởng của từng phòng giam để hạn chế xung đột.

Các tù nhân đang tự cắt tóc cho nhau.

Diện tích các phòng giam không đủ chứa tất cả tù nhân. Ban đêm, họ phải ngủ cả trên các bậc thang, mỗi người một bậc.

Không gian chật hẹp, các tù nhân nằm, ngồi chồng chéo lên nhau.

Một số tù nhân phải mắc võng từ mái nhà hoặc ngủ trên sân tập bóng rổ duy nhất của cả trại giam.

Các tù nhân ở Quezon trong giờ tập thể dục buổi sáng.

Một số ngủ cả ngày, đến nhà cầu nguyện hoặc chỉ chờ đợi đến đến lượt sử dụng 1 trong 24 nhà vệ sinh ở nhà ngục Quezon. Các tù nhân có thể được bảo lãnh, nhưng rất ít trong số họ có đủ tiền để chi trả phí bảo lãnh. Số lượng tù nhân ở đây tăng vọt do cơ chế pháp luật chậm chạp.

"Nhà tù Quezon là địa ngục cả về tinh thần và thể chất. Tôi thực sử đã dụng ma túy. Nhưng nếu có thể ra khỏi đây, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để thay đổi cuộc sống của mình", Dennis Charles Ledda, một tù nhân 29 tuổi thường xuyên chịu cảnh ngủ dưới gần giường chật hẹp nói với phóng viên Reuters.

Tình trạng quá tải ở nhà tù Quezon là một thách thức lớn đối với chính phủ Philippines. Nhà tù chật chội, điều kiện sống tồi tệ khiến sức khỏe và của các tù nhân tệ hơn và khó để đảm bảo an ninh. Nhiều người Philippines tỏ ra ủng hộ chiến dịch truy quét tội phạm ma túy của ông Deterte, nhưng một số cho rằng nó đã nhắm tới mục tiêu không cân xứng đối với nhóm những người nghèo và dễ tổn thương nhất trong xã hội.

Ảnh: Reuters