Nhầm lẫn đột quỵ và đau nửa đầu: Nguy hiểm

Đôi khi cảm giác từ một cơn đau nửa đầu (Migraine) nặng dễ bị nhầm lẫn với những dấu hiệu đột quỵ. Ngược lại, tuy hiếm hoi nhưng đột quỵ cũng có thể có một số triệu chứng không bình thường khiến nó bị chẩn đoán sai như một ca đau nửa đầu.

Một số triệu chứng của đột quỵ và đau nửa đầu Migraine trùng lên nhau và đây là lý do dễ gây nhầm lẫn. Tuy nhiên, cũng có một số khác biệt quan trọng giữa đột quỵ và đau đầu Migraine có thể giúp phân biệt hai căn bệnh này.

Những triệu chứng tương tự dễ nhầm lẫn

Đột quỵ và đau đầu Migraine đều gây nhiều triệu chứng. Cả hai chứng bệnh này đều có thể gây ra cảm giác mất phương hướng, mặc dù sự mất phương hướng của đột quỵ thường do sự mất ý thức, trong khi sự mất phương hướng của cơn nhức đầu Migraine thường gây ra bởi sự xáo trộn của đau đớn.

Cả hai đều có thể gây ra sự thay đổi thị lực hoặc mất thị lực. Sự mất thị lực của đột quỵ thường là mất thị lực một mắt, đôi khi là hai mắt, có khi gây ra song thị. Trong khi sự thay đổi thị lực của chứng đau nửa đầu thường được mô tả như là những chớp lóe ánh sáng. Tuy nhiên, một cơn đau đầu Migraine nặng cũng có thể thực sự gây ra mất thị lực.

Thiếu máu não cục bộ tạm thời có thể bị nhầm với cơn đau nửa đầu.

Nói chung, cả hai căn bệnh đều tạo ra một cảm giác chung là cảm thấy “khủng khiếp” một cách mơ hồ. Những người bị đau đầu Migraine thường có thể mô tả các triệu chứng của họ một cách chi tiết, trong khi những người bị đột quỵ thường không thể mô tả các triệu chứng của họ và đôi khi không thể giao tiếp.

Chứng đau nửa đầu thường kèm theo đau, trong khi đột quỵ thường không liên quan đến đau. Tuy nhiên, đôi khi đột qụy, đặc biệt là đột quỵ do chảy máu não hoặc vỡ động mạch gây đau. Trong trường hợp này có thể gây khó xác định nguyên nhân đau do cơn đau đầu dữ dội hay là đột quỵ. Thông thường, đau đầu của đột quỵ đột ngột và áp đảo dữ dội, trong khi đau nửa đầu Migraine thường là tăng dần dần.

Đột quỵ thường gây liệt một bên mặt, tê một bên cơ thể, mất thị giác một phần, khó nói hoặc kết hợp các triệu chứng này.

Đau nửa đầu Migraine thường không liên quan đến tình trạng yếu, tê, mất thị lực hoặc khó nói. Tuy nhiên, vẫn có dù hiếm gặp, chứng đau nửa đầu có thể gây ra các triệu chứng thể chất này.

Tăng huyết áp mạn tính là một trong những yếu tố nguy cơ dẫn đến đột quỵ. Cơn tăng huyết áp đột ngột có thể gây đột quỵ hoặc đau đầu Migraine nếu một người đã có yếu tố nguy cơ này.

Lý do có sự chồng chéo giữa các triệu chứng đau nửa đầu và các triệu chứng của đột quỵ là cả hai đều do sự thay đổi của não.

Tuy nhiên, sự khác biệt giữa chứng đau nửa đầu và đột quỵ nhiều hơn đáng kể so với những điểm tương đồng.

Sự khác nhau giữa đột quỵ và đau nửa đầu Migraine

Đau nửa đầu là một tình trạng thường xuyên. Đa phần, đau đầu Migraine không gây ra những suy nhược, mất cảm giác hoặc mất thị lực. Tình trạng này thường có liên quan đến các yếu tố kích hoạt như thực phẩm, thay đổi hormon, chu kỳ kinh nguyệt, stress, thiếu ngủ, tiếng ồn lớn và mùi hóa học...

Đột quỵ thường không liên quan đến các yếu tố trong cuộc sống bình thường mà do những thay đổi đột ngột về huyết áp, tim mạch. Các cơn đột quỵ thường xảy ra ở người lớn hơn 60 tuổi và những người có các yếu tố nguy cơ như bệnh tim, tăng huyết áp, rối loạn máu hoặc cholesterol cao. Những yếu tố nguy cơ này thường không liên quan đến chứng đau nửa đầu. Đau đầu Migraine lại thường ở những người từ 20 đến 30 tuổi và khi người nào đó bị đau nửa đầu sau 50 tuổi thì rất không bình thường.

Đau nửa đầu và đột quỵ là hai chứng bệnh liên quan đến xu hướng di truyền. Một người có tiền sử gia đình bị đột quỵ có nhiều khả năng bị đột quỵ hơn, trong khi một người có tiền sử gia đình bị chứng Migraine có nguy cơ bị nhức đầu Migraine cao.

Chứng đau nửa đầu có thể gây đột quỵ không?

Trong vài trường hợp hiếm hoi, đau nửa đầu có thể gây ra một cơn đột quỵ. Đây được gọi là nhồi máu nhanh. Tuy nhiên, may mắn là đại đa số những người bị đau đầu Migraine sẽ không gặp phải biến chứng này.

Đột quỵ có thể là nguyên nhân gây đau nửa đầu?

Một số người sống sót sau đột quỵ có cảm giác đau đầu, nhưng chứng nhức đầu này không được mô tả như nhức đầu Migraine và chúng thường không liên quan đến triệu chứng thần kinh.

Đau đầu Migraine dễ nhầm với cơn thiếu máu não cục bộ tạm thời

Thiếu máu não cục bộ tạm thời (TIA) không gây tổn thương não vĩnh viễn nhưng nó cũng gây các triệu chứng đột quỵ do lưu lượng máu trong động mạch não tạm thời giảm. Các triệu chứng này kéo dài từ vài phút đến hàng giờ. Do đó, nó có thể gây nhầm lẫn với cơn đau nửa đầu. Chính điều này có thể gây nguy hiểm bởi hầu hết những người bị THA đều có nguy cơ cao đột quỵ sau đó. Và đây là lý do tại sao cần tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng thần kinh nào khi bạn bị đau đầu. Bác sĩ có thể kiểm tra để phân biệt xem bạn đang gặp THA hay đau đầu Migraine.

Lời khuyên của thầy thuốc

Không phải lúc nào cũng gặp sự nhầm lẫn giữa đau nửa đầu với đột quỵ, tuy nhiên điều này vẫn có thể xảy ra. Nếu bạn không thể biết liệu bạn đang bị đột quỵ, bị tăng huyết áp hay đau đầu Migraine, điều quan trọng là nên đến cơ sở y tế để tránh rủi ro chịu hậu quả nặng nề của đột quỵ.

Theo BS. Nguyễn Thông

Sức khỏe và Đời sống