Nhận 5 công chức khi có thông báo nghỉ hưu: Giám đốc Sở Nội vụ nói gì?

Ngày 13/2, Tỉnh ủy Nghệ An đã có thông báo số 1514 – TB/TU về việc nghỉ hưu đối với ông Đậu Văn Thanh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An từ ngày 1/8/2019. Ngày 14/2, Sở Nội Vụ Nghệ An đã ban hành văn bản xin ý kiến, sở, ban, ngành và huyện về việc thuyên chuyển, tiếp nhận cán bộ gửi cho 5 cơ quan nơi các cán bộ sắp được tuyển dụng về Sở Nội Vụ công tác. Ngày 15/2, ông Đậu Văn Thanh – Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An đã ký quyết định tuyển dụng, tiếp nhận đồng thời 5 cán bộ, công chức về làm việc tại Sở Nội vụ bắt đầu từ ngày 1/3.

Theo đó, 5 cán bộ thuộc các đơn vị sau: Sở Lao động – Thương binh và xã hội, UBND huyện Tân Kỳ, UBND huyện Anh Sơn và UBND thị xã Thái Hòa...Khi về làm việc tại Sở Nội vụ, 5 cán bộ trên được sắp xếp làm việc tại Văn phòng, Thanh tra Sở (2 người), phòng Cải cách hành chính, phòng Xây dựng chính quyền. Tất cả công chức này đều đạt tiêu chuẩn là công chức đã làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt và được đào tạo cơ bản, có năng lực và kinh nghiệm công tác, được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Sở Nội vụ Nghệ An.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Đậu Văn Thanh – Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An cho rằng, ông ký quyết định tiếp nhận 5 cán bộ trên đúng theo quy trình, chỉ chậm 2 ngày so với thông báo nghỉ hưu của Tỉnh ủy Nghệ An do có việc gia đình.



"Kế hoạch tuyển dụng là từ tháng 7/2017, để bổ sung nhân sự cho các phòng theo đề xuất của các phòng chuyên môn. Tôi đã giao cho lãnh đạo sở và các phòng giới thiệu người, Chánh văn phòng tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp và thẩm định trình Hội đồng tuyển dụng cơ quan xem xét, quyết định. Bằng hình thức thuyên chuyển công chức chứ không thi tuyển. Hội đồng tuyển dụng sở thống nhất tiếp nhận 5 công chức và giao cho văn phòng sở hoàn tất hồ sơ, xin ý kiến của Đảng ủy, xin ý kiến thẩm định của Ban Tổ chức tỉnh ủy…”, ông Thanh cho biết.

Ông Đậu Văn Thanh trao đổi với báo chí.

Việc ký quyết định trong thời gian có thông báo nghỉ hưu, ông Thanh giải thích: “Khi gần hoàn thiện hồ sơ thì thì mẹ tôi mất, tiếp đó đến tết nguyên đán nên phải tạm dừng lại đến ngày 15/2 tôi mới ký quyết định. Thông báo về việc nghỉ hưu của Thường trực Tỉnh ủy thì đến ngày 15/2 sở mới nhận được, còn việc tiếp nhận 5 công chức về sở là việc làm bình thường theo kế hoạch đã được xây dựng từ trước. Hoàn toàn không có khuất tất trong việc này”.