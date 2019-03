Nhận 5 công chức sau thông báo nghỉ hưu: Giám đốc sở nói gì?

Những ngày qua, thông tin dư luận cho rằng Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An sau hai ngày có thông báo nghỉ hưu thì đã ký tiếp nhận tới 5 người từ các đơn vị thuyên chuyển về sở này làm việc.

Trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, ngày 13-2, Tỉnh ủy Nghệ An đã có thông báo số 1514 – TB/TU về việc nghỉ hưu đối với ông Đậu Văn Thanh- Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An từ ngày 1-8-2019.

Đến ngày 15-2, ông Thanh ký quyết định tuyển dụng, tiếp nhận đồng thời năm người ở huyện Tân Kỳ, huyện Anh Sơn, thị xã Thái Hòa, Tỉnh đoàn Nghệ An, Sở LĐ-TB&XH về làm việc tại Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An. Cả 5 người đều về làm công chức, chuyên viên của Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An từ ngày 1-3.

Chiều 7-3, trao đổi với phóng viên, ông Thanh cho biết: “Đúng là tôi có ký quyết định tiếp nhận năm cán bộ chậm vài ngày, nhưng không có khuất tất gì. Lí do chậm là do ngày 25-12-2018 Âm lịch (ngày 30-1) mẹ tôi mất rồi trùng nghỉ tết Âm lịch nên có ký tiếp nhận chậm vài ngày. Chúng tôi đã có kế hoạch tuyển dụng cán bộ có năng lực từ tháng 7- 2017, để bổ sung nhân sự cho các phòng theo đề xuất của các phòng chuyên môn."

Ông Thanh cho biết thêm ông đã giao cho lãnh đạo Sở Nội vụ và các phòng giới thiệu người, Chánh văn phòng tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp và thẩm định trình Hội đồng tuyển dụng cơ quan xem xét, quyết định. Nhu cầu là Sở tuyển dụng 6 người, theo tiêu chuẩn là đã công chức của các đơn vị cơ quan nhà nước, có năng lực, phẩm chất tốt, có kinh nghiệm công tác, hằng năm được đánh giá hoàn thành tốt nghiệm vụ trở lên.

"Sở đã tiếp nhận được 7 hồ sơ, sau đó đưa ra Hội đồng tuyển dụng Sở thống nhất tiếp nhận 5 người. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, chúng tôi đã xin ý kiến Ban bảo vệ Nội bộ Tỉnh ủy, xin ý kiến Đảng ủy rồi mới ban hành quyết định hành chính tiếp nhận. Tôi khẳng định đã làm đúng quy trình”, ông Thanh nói.

Theo ông Thanh, trong 5 người đã bố trí 2 người làm Thanh tra Sở, một người làm Văn phòng Sở, một người làm chuyên viên ở Phòng Xây dựng chính quyền và Phòng cải cách hành chính một người.

Từ năm 2015, Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An có công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, giám đốc sở, ban ngành và các huyện, thành thị về việc lãnh đạo sắp nghỉ hưu không được tuyển dụng nhân sự.

Công văn nêu: “lãnh đạo có thông báo nghỉ hưu thì không được thực hiện việc tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt hoặc thuyên chuyển cán bộ". Trường hợp đặc biệt thì phải báo cáo cấp thẩm quyền và được đồng ý bằng văn bản thì mới được thực hiện.