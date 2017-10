Nhân sự mới 7 bộ ngành, địa phương

Bộ Ngoại giao: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Đức Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney, Australia thay ông Hoàng Minh Sơn hết nhiệm kỳ;

Bổ nhiệm ông Tô Quốc Tuấn, hàm Vụ trưởng, Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao, giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh, Trung Quốc, thay ông Nguyễn Sỹ Hồng hết nhiệm kỳ;

Bổ nhiệm ông Vũ Tuấn Hải, Vụ trưởng - Giám đốc Quỹ Hỗ trợ, vận động cộng đồng, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản thay cho ông Trần Đức Bình hết nhiệm kỳ;

Bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Vinh, Vụ trưởng, Ủy ban Biên giới Quốc gia, giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc thay cho ông Phạm Thanh Bình hết nhiệm kỳ.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định: Tiếp nhận và điều động ông Phạm Bình Đàm, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, hết nhiệm kỳ về nước, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Biên phiên dịch quốc gia;

Tiếp nhận và điều động ông Phạm Đăng Dương, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mông Cổ, hết nhiệm kỳ về nước, giữ chức Phó Vụ trưởng - Phó Chánh Thanh tra Bộ Ngoại giao;

Tiếp nhận và điều động ông Nguyễn Minh Trí, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ucraine, hết nhiệm kỳ về nước, trở lại công tác tại Vụ châu Âu;

Cử ông Nguyễn Đăng Thắng, Phó Vụ trưởng, Trung tâm Nghiên cứu chính sách biển, Ủy ban Biên giới quốc gia, làm Quyền Vụ trưởng, Trung tâm Nghiên cứu chính sách biển, Ủy ban Biên giới quốc gia;

Cử ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Trung Đông - châu Phi, phụ trách Vụ Trung Đông - châu Phi;

Cử ông Vũ Viết Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ, phụ trách Cục Quản trị Tài vụ.

Bộ Xây dựng: Chiều 12/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã trao quyết định 1062/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, ông Hoàng Quang Nhu, sinh năm 1962, Phó vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường, từ ngày 11/10/2017 đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục quản lý hoạt động xây dựng.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh đã trao Quyết định số 1068/QĐ-BXD ngày 11/10/2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà quyết định giao nhiệm vụ cho ông Lê Văn Cư giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng.

Ông Lê Văn Cư, sinh năm 1963, trước khi được bổ nhiệm chức vụ mới, ông Lê Văn Cư giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng.

Bộ Tài chính: Chiều ngày 12/10 Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã trao Quyết định số 1926/2017/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam cho ông Đậu Huy Sáu.

Nhà báo Đậu Huy Sáu sinh ngày 20/11/1972, tại Nghệ An. Trước khi được bổ nhiệm là Phó Tổng biên tập, nhà báo Đậu Huy Sáu đã trải qua nhiều công việc tại nhiều phòng ban của Thời báo Tài chính Việt Nam, như: Phòng Thư ký Tòa soạn, phóng viên; Phòng Phóng viên Thị trường và Doanh nghiệp; Trưởng phòng Báo Điện tử; Trưởng phòng Phóng viên Kinh tế…

Tổng cục Thống kê - Bộ KH&ĐT: Ngày 12/10/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 1845/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Thị Thanh Hoài giữ chức Vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Ngày 12/10/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 1844/QĐ-TCTK về việc giao ông Lê Gia Phong, Phó Cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hải Phòng.

Ngày 12/10/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 1843/QĐ-TCTK về việc giao ông Trần Văn Vũ, Phó Cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng.

Ngày 12/10/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 1842/QĐ-TCTK về việc giao ông Ngô Liều, Phó Cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ngày 12/10/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 1841/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Trung Tiến, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên - Huế giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ.

Ngày 12/10/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 1840/QĐ-TCTK về việc ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục Trưởng thôi kiêm Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ.

Nghệ An: Chiều 13/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông đã trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Dương Hoàng Vũ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An giữ chức Phó Giám đốc Sở Du lịch từ ngày 10/10/2017.

Yên Bái: Chiều 13/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Dương Văn Tiến đã trao Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái điều động Phó Bí thư Tỉnh đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017 Lương Mạnh Hà đến nhận công tác tại Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 10/10/2017.

Đà Nẵng: Ngày 12/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phượng và ông Lê Sơn Phong giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thay thế các phó giám đốc nghỉ hưu theo chế độ.

Bà Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1974, có trình độ Thạc sĩ Ngôn ngữ học, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm, bà Phượng giữ chức vụ Trưởng Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng.

Ông Lê Sơn Phong, sinh năm 1982, có trình độ Thạc sĩ Điện tử viễn thông, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm, ông Phong giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng.