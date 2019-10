Nhập khẩu ô tô tăng gần gấp 4 lần, hàng loạt hãng xe ưu đãi khủng, giảm giá

Bộ Công Thương cho biết, sản lượng sản xuất ô tô tháng 9 năm 2019 đạt 28,2 nghìn chiếc, giảm 5,8% so với tháng trước và giảm 5,2% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung 9 tháng năm 2019, sản lượng sản xuất ô tô ước đạt 243,3 nghìn chiếc, tăng 8,3% so với cùng kỳ.

Các hãng sản xuất xe ô tô cũng như nhập khẩu đều đang dồn lực cho sản xuất cũng như nhập khẩu để đón đợt mua sắm cuối năm, mà trước mắt là phục vụ cho kỳ triển lãm lớn nhất trong năm Vietnam Motor Show diễn ra vào tháng 10 tới. Từ đầu tháng 9 đến nay, mặc dù đã qua tháng “Ngâu”- tháng thấp điểm mua sắm trong năm, tuy nhiên thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục chứng kiến hàng loạt hãng xe ưu đãi khủng, giảm giá tăng sức tiêu thụ của người dân.

Theo số liệu thống kê, sản lượng ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ nhập khẩu 9 tháng đầu năm tăng mạnh tới 3,86 lần về lượng và 3,5 lần về trị giá so với cùng kỳ năm 2018, đạt 73.063 chiếc với trị giá 1,39 tỷ USD.

Hiện nay, thị trường ô tô đang ở giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, giá giảm đối với tất cả các phân khúc do nguồn cung từ nhập khẩu, cũng như sản xuất trong nước đang dồi dào. Ô tô nhập khẩu thuế 0% sẽ không chỉ là ô tô các nước ASEAN như Thái Lan, Indonesia hiện nay mà còn là ô tô từ các quốc gia thành viên của Hiệp định CPTPP và EVFTA như Nhật Bản, Canada, hay Đức, Anh, Pháp trong 7-10 năm tới. Sự cạnh tranh gay gắt từ ô tô nhập khẩu đang ngày càng gia tăng và ảnh hưởng tới ngành sản xuất ô tô nội địa.

Sản xuất trong nước cũng đang tăng nhanh khi Nhà máy sản xuất ô tô VinFast đã hoàn tất quá trình đầu tư và cho ra những sản phẩm đầu tiên; Thaco và Thành Công ngày một củng cố vị trí dẫn đầu với hàng loạt sản phẩm mới lắp ráp trong nước ra mắt với dải sản phẩm phong phú, mức giá ngày một cạnh tranh.

Ngày 26/9/2019, Nhà máy Liên doanh sản xuất và lắp ráp ô tô MAZ Asia tại tỉnh Hưng Yên cũng đã được khánh thành. Liên doanh MAZ Asia được thành lập giữa trên cơ sở Nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ CH Belarus (Nghị định thư hợp tác về ô tô).