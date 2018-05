Theo hãng tin Bloomberg, nền kinh tế Nhật Bản đã tăng trưởng âm lần đầu tiên trong 2 năm qua với sự suy giảm đáng kinh ngạc của thị trường tiêu dùng.

Trong quý I/2018, GDP của Nhật tăng trưởng âm 0,6% so với cùng kỳ năm trước và giảm 0,2% so với quý IV/2017. Các chỉ số cho thấy tiêu dùng cá nhân tại Nhật đi ngang trong khi hoạt động đầu tư kinh doanh giảm 0,1% so với quý trước đó.

Giới phân tích cho rằng đây chính là nguyên nhân khiến Nhật Bản bất ngờ tăng trưởng âm trong quý I/2018, tuy nhiên họ cho rằng tình hình sẽ được cải thiện trong quý II.

Nền kinh tế Nhật đã tăng trưởng tốt trong 2 năm qua nhờ xuất khẩu tăng trưởng, hoạt động sản xuất cũng như đầu tư phát triển, qua đó giúp nâng lương cũng như tỷ lệ lạm phát trong nước vốn đang ở mức thấp.

Các chuyên gia cho rằng thị trường đang có sự điều chỉnh nhưng tình hình chung vẫn ổn định. Đồng Yên vẫn mạnh và kinh tế toàn cầu không có nhiều biến động lớn, do đó tăng trưởng Nhật sẽ quay trở lại khi xuất khẩu lấy lại đà đi lên.