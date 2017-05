Nhất Nam Land mở bán giai đoạn II dự án New Điện Dương City

Điểm sáng cho thị trường bất động sản dọc tuyến Đà Nẵng - Hội An

Mới đây, giai đoạn 1 của dự án này đã tạo bước đột phá cho thị trường bất động sản Quảng Nam, tạo hiệu ứng mạnh mẽ thúc đẩy hàng loạt các dự án khác phát triển tại thị trường đầy tiềm năng này. Chỉ sau 40 ngày được Nhất Nam Land chính thức tung ra thị trường, dự án New Điện Dương City giai đoạn I đã đạt được 100% sản phẩm thanh khoản thành công mỹ mãn, với hơn 200 sản phẩm đất nền.

Dự án sở hữu vị trí đẹp, tiện ích hoàn hảo, hạ tầng đồng bộ, pháp lý đầy đủ, New Điện Dương City giai đoạn II sẽ là sự lựa chọn hợp lí của khách hàng sở hữu cho mình những sản phẩm bất động sản lí tưởng.

Dự án này thêm một minh chứng cho thị trường thị trường bất động sản Quảng Nam, liên tục chứng kiến sự bùng nổ đối với phân khúc đất nền. Theo các chuyên gia, khu vực phía Bắc Quảng Nam với quy hoạch hoàn thiện, là khớp nối với khu Nam Đà Nẵng, việc di chuyển vào trung tâm Đà Nẵng hay Hội An, Điện Bàn được liên kết dễ dàng, tạo nên cú hích cho thị trường bất động sản nơi đây phát triển mạnh.

Đây được xem là tuyến đường du lịch, nghỉ dưỡng lí tưởng của du khách thập phương, nơi sinh sống đầy đủ tiện ích cho người dân. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Nam luôn chú trọng cơ sở hạ tầng, tạo sự phát triển thuận tiện cho việc kết nối giao thông tối ưu nhất.

Để đẩy mạnh thu hút đầu tư và tăng trưởng kinh tế, Quảng Nam luôn có cơ chế, chính sách, xây dựng môi trường đầu tư tốt nên đã thu hút lượng lớn các nhà đầu tư đầy tiềm năng.

Với tiềm năng phát triển mạnh về nhiều lĩnh vực, Quảng Nam luôn là thị trường được các công ty bất động sản lựa chọn và gửi gắm những dự án tâm huyết sở hữu vị trí đẹp và tiện ích tiêu chuẩn được quy hoạch hạ tầng đồng bộ.

New Điện Dương City đáp ứng nhu cầu đầu tư và an cư

Trong đó có dự án New Điện Dương City đang được Nhất Nam Land độc quyền phân phối, thỏa mãn những tiêu chí nêu trên. Dự án nhận được nhiều tín hiệu tích cực từ phía khách hàng, với hạ tầng đã được hoàn thiện, nằm trên tuyến đường trung chuyển giữa hai tụ điểm du lịch nổi tiếng Đà Nẵng – Hội An.

Ảnh phối cảnh tổng thể dự án New Điện Dương City.

Dự án khớp nối khu vực phía Nam Đà Nẵng và phía Bắc tỉnh Quảng Nam, quy hoạch đồng bộ với quy hoạch phát triển kinh tế thành phố Đà Nẵng, pháp lý vững chắc với giá bán hợp lý vừa túi tiền. Sở hữu nhiều tiện ích tiêu chuẩn bao quanh như: đối diện chợ Điện Dương, khu dân cư sầm uất, là nơi quy tụ của các sân golf, resort nghỉ dưỡng 5 sao, gần biển và sông Cổ Cò bao quanh, khu du lịch Hội An, trường học, bệnh viện,… đáp ứng đầy đủ nhu cầu an sinh xã hội, vui chơi giải trí cho cư dân.

Trong giai đoạn I, toàn bộ dự án New Điện Dương City đã hoàn thiện 100% cơ sở hạ tầng, tất cả các khách hàng được Nhất Nam Land hoàn tất các thủ tục công chứng sổ đỏ và bàn giao sổ đỏ đúng thời hạn. Trước khi được Nhất Nam Land tiếp tục mở bảng hàng các block giai đoạn II thuộc dự án New Điện Dương City, chủ đầu tư Bách Đạt Corp đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đường xá, đèn điện, cây xanh đạt 70% và đang gấp rút thi công các bước cuối cùng để cư dân tương lai thuận lợi cho việc an cư và đầu tư ngay.

New Điện Dương City là giải pháp tối ưu của thị trường bất động sản Quảng Nam, hứa hẹn sẽ đem đến cho cư dân một cuộc sống thịnh vượng, môi trường sống xanh, trong lành nhờ sát biển Thống Nhất và sông Cổ Cò. Bên cạnh đó, tạo thuận lợi đầu tư khai thác tiềm năng du lịch hoặc kinh doanh buôn bán cho các khách hàng, các nhà đầu tư thông thái, thuận lợi cho kinh doanh buôn bán, là cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn mà các khách hàng đang quan tâm.

A.D

Theo Trí thức trẻ